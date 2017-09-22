Петр БЕЛЗ: "Мы всегда выполняем свои обязательства на 100% согласно первоначальным условиям договоров"

Государственная "Укрзалізниця" в очередной раз запуталась в судебных и антимонопольных жалобах и амбициях поставщиков дизельного топлива.

На этот раз избежать остановки помог экстренный тендер. Закупка 60 тыс. т лотами по 10 тыс. прошла по ускоренной переговорной процедуре, под предлогом угрозы национальной безопасности и невозможности обеспечить потребности армии в железнодорожных перевозках. Пока неизвестно, когда состоится следующий тендер и сколько раз он будет заблокирован.

Трейдеры признают: ситуация с закупками "Укрзалізниці" уже доведена до абсолютного абсурда, и единственным выходом из этой ситуации является переход на условия формульного ценообразования. Но этого, кажется, не очень хочет сама "Укрзалізниця". Мы поговорили с директором компании "Анвитрейд" Петром Белзом, которой официально сообщил об отказе принимать в дальнейшем участие в тендерах "Укрзалізниці" до перехода на формульное ценообразование.

— Господин Белз, зачем вы заблокировали формульный тендер "Укрзалізниці"?

— Эта информация не соответствует действительности. Мы были одним из первых инициаторов формульного ценообразования при закупке топлива "Укрзалізницею". Наш главный принцип — конкуренция должна быть по цене и качеству, а не в серых схемах. А блокирование, жалобы, "решалово" и волокита — мы в такое никогда не играли и в дальнейшем не собираемся.

— Но тендер "Укрзалізниці" на 90 тыс. т дизельного топлива был заблокирован. И это, кажется, была третья декларативная попытка "Укрзалізниці" перейти на закупки по формульному ценообразованию.

— Да, "формульный" тендер, к сожалению, заблокировали наши коллеги по рынку. Кому интересно, в сети много информации от Антимонопольного комитета об авторах жалоб и исков.

— Готовитесь к следующим тендерам?

— "Анвитрейд" — стабильный, системный трейдер с большими объемами и достаточными остатками на складах. Нам не нужно готовиться к крупным тендерам — искать ресурс и деньги на закупку. "Укрзалізниця", как и остальные наши клиенты, знает, что мы всегда можем дать лучшее ценовое предложение.

Справка ZN.UA:

Петр Белз — директор компании "Анвитрейд". Основной вид деятельности — торговля топливом. Конечный бенефициар компании — СП "Векслер Глобал Трейдинг". Основатель — Петр Белз.

— Все трейдеры дают лучшие ценовые предложения в ходе торгов.

— Да, но мы всегда выполняем свои обязательства на 100% согласно первоначальным условиям договоров. И еще ни разу не просили перенести сроки или изменить цену из-за изменения курса валют, или колебания рынка, или магнитных бурь на Марсе.

— Значит, вы всегда готовы и ждете следующих тендеров?

— Мы ждем, чтобы "Укрзалізниця" изменила, наконец, правила закупок топлива. Будет объявлен тендер на условиях формульного ценообразования, мы сделаем лучшее предложение.

— А если не будет?

— Если условия не будут изменены на честные и прозрачные, "Анвитрейд" больше не будет участвовать в тендерах ГП "Укрзалізниця". После последних событий, после всего этого кино с блокированием, жалобами и прочим, втягиваться в процессы с Антимонопольным комитетом и различные судебные процессы мы не хотим. Нам это не интересно.

— То есть компания "Анвитрейд" не будет участвовать в тендерах государственных компаний? Но ведь вы потеряете огромный рынок!

— Да, мы принципиально не будем участвовать в непрозрачных закупках. И — нет, мы ничего не потеряем: нас как компанию устраивает минимальная разумная маржа на тонне топлива. Мы же не платим откатов. Все свои объемы мы легко продадим на открытом рынке. "Укрзалізниця" — крупный, но не единственный потребитель на украинском рынке топлива.

— И все же вы приняли участие в последних закупках "Укрзалізниці" и даже выиграли два маленьких лота. Там разве было формульное ценообразование?

— Если бы все тендеры "Укрзалізниці" проходили именно так, как прошел последний — открытый, честный и прозрачный, в присутствии всех участников и всех контролирующих органов от СБУ до НАБУ, у УЗ не было бы проблем с топливом. Со стороны железной дороги это был шаг отчаяния, но он был правильным: после отмененных тендеров и угроз блокировать следующие у "Укрзалізниці" не было иного выхода, как провести быстрые торги по открытой переговорной процедуре. Еще плюс — малые лоты по 10 тыс. т: все желающие смогли продать свой продукт по цене, которая их устраивала на тот момент. Это было разумно, и это спасло железную дорогу от топливного кризиса. "Анвитрейд" уже на следующий день после этих закупок отгрузил железной дороге первые 3 тыс. т топлива.

— 7 сентября состоялись торги, а 8 сентября — отгрузка?

— "Укрзалізниця" попросила товарный кредит, и мы его предоставили. Они показали, что могут закупать честно, и мы пошли навстречу. Но с нашей стороны это был последний случай сотрудничества до внедрения формульного ценообразования.

— Кто еще из трейдеров поддерживает идею формульных закупок?

— В частных беседах почти все соглашаются, что это будет правильно и справедливо. Есть, конечно, трейдеры, строящие бизнес на кабинетных договоренностях, но это их личное дело. Наша позиция — работать открыто и конкурировать только в плоскости цены и качества.

— Как, на ваш взгляд, должна выглядеть формула ценообразования, обеспечивающая прозрачность?

— Есть константы — котировки PLATTS и акциз, а есть переменная — премия трейдера. Все остальное — коррупция. Чтобы избежать коррупции, формула должна быть простой: нужно привязать цену закупок к константам, не зависящим от человеческого фактора и чьих-либо договоренностей. Я уверен, что предметом торгов должна быть только премия трейдера, а все остальное должно быть стабильным и прогнозируемым. Нет больше факторов влияния на цену: справок, корректировок, изменений. Только выбранный PLATTS и премия поставщика. И каждый для себя выбирает свою меру заработка.

— А еще есть курсы валют…

— Мы все давно живем и работаем в режиме нестабильной гривни. Так или иначе, все трейдеры закупают топливо за доллары, а продают в Украине за гривню. Есть четкие методики вычисления средневзвешенного курса. И только в тендерах "Укрзалізниці" никто не может учесть курс, поэтому трейдеры выигрывают по одним ценам, а потом постоянно повышают цену на бесконечные 10%. Это и есть спекулятивная коррупция. Трейдеры должны зарабатывать на торговле топливом, а не на колебаниях курсов валют. Формульное ценообразование обеспечит прозрачность.

— Кроме размера премии к сумме постоянных величин, есть еще и реальная входная цена, которая у всех разная. Разве тут не начинают срабатывать не совсем рыночные методы регулирования доступа к ресурсам?

— Тут начинают срабатывать еще более суровые рыночные методы. Сегодня, например, мы покупаем топливо у единственного трубопроводного поставщика в Украине. Кроме нас, именно из этой трубы получают ресурс еще с десяток украинских компаний — все крупные трейдеры. Уже, насколько мне известно, восстановлены даже железнодорожные поставки дизельного топлива из России в Украину. Белорусы чувствуют себя на нашем рынке достаточно свободно. Есть еще Польша, Туркменистан, Казахстан, Израиль, Венгрия, Литва... Вопрос цены и желание работать. Это конкурентный рынок. Мы работаем в рамках своей премии, и если кто-то предложит "Укрзалізниці" дизельное топливо дешевле, пусть поставляет, это же понятно. Просто никто не хочет работать за премию 3–5 долл. с тонны.

— Но Россия существенно ограничивает доступ к своим ресурсам для большинства украинских импортеров.

— Это такой национальный способ побеждать в тендерах: кто первый обозвал других "рукой Кремля", тот и поставляет топливо, и диктует "Укрзалізниці" свои условия. А потом УЗ в очередной раз получает угрозу полной остановки поездов, потому что дизеля нет. Помните, было время, когда РФ остановила все отгрузки дизельного топлива в Украину в связи с его возможным военным использованием? Разве на рынке случился коллапс? Нет! За два-три дня все, и мы тоже, быстро переориентировались на другие источники и начали поставлять дизель танкерами.

— То есть "Анвитрейд" не лоббировал каких-либо ограничений доступа других трейдеров к ресурсам?

— Если бы мы могли влиять на межгосударственную политику и регулировать импорт дизельного топлива из России, то мы бы направили все свое влияние на скорейшее урегулирование ситуации на Востоке нашей страны. Мы украинцы, и если бы имели такое влияние, то не занимались бы бизнесом, а направили бы все свои возможности на восстановление разрушенного. А пока мы можем только поставлять в Украину дизельное топливо по низким ценам. И мы это делаем.

— Если все так просто, и формульное ценообразование гарантирует стабильность и экономию, почему до сих пор не состоялся переход?

— Для перехода на простые формулы надо пройти очень сложный путь — преодолеть старые схемы и желание оставить пространство для теневых ценовых маневров. Это сложно. А формула, она и так работает в Украине — большинство импортеров закупают топливо по формуле, крупные аграрные или промышленные потребители покупают топливо по формуле. Большинство частного бизнеса работает по формульным ценам, так как все экономят собственные деньги или деньги акционеров. "Укрзалізниці" тоже придется перейти на работу по мировым правилам. Это вопрос времени и политической воли руководства.