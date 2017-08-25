Об "открытости" и "ограниченном доступе" к газотранспортной системе Украины

Не существует ничего тайного в современном мире, что не стало бы известным и очень быстро. Источники ZN.UA в администрации президента и Кабинете министров ответили на вопрос об исследовании "Оценки рисков и стандарты поведения на газовом рынке 2017–2018", подробно рассказали о существующей "Концепции отделения оператора ГТС в Украине", на первый взгляд, "наемника" НАКа — PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o. А также об очередных вариантах преобразования газотранспортной системы (ГТС). То есть о нюансах того, как процесс создания нового оператора ГТС, по мнению авторов различных идей, должен проходить, как долго и почему. И о других важных обстоятельствах, которые Украине стоит учитывать.

НАК "Нафтогаз Украины", абсолютно подконтрольный НАКу "Укртрансгаз" и даже Минэнергоугольпром на простые вопросы об исследовании "Оценки рисков и стандарты поведения для газового года 2017–2018" отделались, так сказать, отписками. Учитывая энергобезопасность страны, очевидно, можно понять вышеупомянутых респондентов. Но это вовсе не означает, что мы не должны знать о реальном положении дел с той же газотранспортной системой. Особенно когда речь идет, как подчеркнули в "Нафтогазе", о "выявлении рисков для украинской ГТС в отопительном сезоне 2017–2018 гг. и анализе сценариев кризисных ситуаций, вероятности и последствий их наступления, а также обновлении гидравлической модели, позволяющей проводить моделирование ситуаций в ГТС с учетом реальных условий работы системы".

Риски для ГТС и стандарты поведения: взгляд ЕС

О каких рисках идет речь? Кто и как их будет устранять? Насколько это существенно для ГТС и Украины на фоне Стокгольмского арбитража "Нафтогаза" с российским "Газпромом"? Оказалось, что ПАО "Укртрансгаз", нынешний оператор ГТС, "не уполномочено" отвечать на подобный вопрос, НАК об этом заранее побеспокоилась: любая информация официально может быть предоставлена, а чаще — не предоставлена, только после согласования с пока что распорядителем 100% государственных акций "Укртрансгаза" — "Нафтогазом Украины". Сам "Нафтогаз" из упомянутого выше документа сделал вывод, что "Еврокомиссия провела успешное тестирование готовности украинской ГТС к новому отопительному сезону". И что результаты исследования являются базой для разработки комплекса превентивных мер, существенно повышающих уровень готовности ГТС к чрезвычайным ситуациям.

Так это якобы и выглядит. На первый взгляд. Но касается ли готовности газотранспортной системы Украины к ближайшим холодам, т.е. осенне-зимнему отопительному периоду?

Также в "Нафтогазе" указали, что представители Совместного исследовательского центра ЕК дали рекомендации по усовершенствованию нормативно-правовых актов Украины, в частности Национального плана действий (эквивалент Кризисного плана действий в государствах — членах ЕС) и Правил о безопасности поставок природного газа (эквивалент Превентивного плана действий в государствах — членах ЕС), и... "перевели стрелки" на Минэнерго. Мол, это министерство имеет дела с Европейской комиссией относительно "Оценок рисков..." как центральный орган исполнительной власти, отвечающий за мониторинг безопасности поставок природного газа.

Как объяснили ZN.UA в "Нафтогазе" о финансовой стороне проекта, для Украины этот проект является бесплатным, поскольку финансируется за счет Европейской комиссии. "У нас нет информации об объемах финансирования проекта со стороны Европейской комиссии. Проект реализуется уже второй год (начиная с 2016 г.) и в целом рассчитан на три года", — отметили в компании.

Вот что интересно: Совместный исследовательский центр Генерального директората Европейской комиссии (Directorate General–Joint Research Center, DG–JRC) — орган Европейской комиссии, ответственный за методологическое сопровождение подготовки к возникновению кризисных ситуаций в газовой сфере во всех государствах — членах ЕС.

Такой вот рабочий, хотя и важный момент, если учесть, что Украина не является членом ЕС. В действительности ситуация с отечественной газотранспортной системой включительно с подземными хранилищами газа (ПХГ), рынком газа Украины, в частности в европейском контексте, выглядит не так, как хотелось бы нам и, очевидно, "Нафтогазу". И в целом, и на фоне Стокгольмского арбитража. Катастрофы в этом нет. Российский "Газпром" может не напрягать своих "наемников" — типа экспертов, технологов и пиарщиков. Но нам есть над чем поразмышлять, и есть время исправить ошибки. Свои и не совсем свои.

Исследование "Оценки рисков…" проходило в соответствии с методологией и стандартами Европейского Союза, также закрепленными в Законе Украины "О рынке природного газа". Уже второй год Европейская комиссия проводит такое тестирование украинской (и не только) ГТС, чтобы убедиться и понимать, насколько рискует ЕС в отопительном сезоне 2017–2018 гг. остаться без российского газа, проходящего транзитом через Украину. Поэтому анализируют различные сценарии кризисных ситуаций, вероятности и последствия их наступления, а также обновление гидравлической модели, позволяющей проводить моделирование ситуаций в газотранспортной системе с учетом реальных условий ее работы.

В рамках сотрудничества между Украиной и Европейской комиссией об усилении безопасности поставок газа представители Совместного исследовательского центра Генерального директората Европейской комиссии вместе с представителями НАК "Нафтогаз Украины", ПАО "Укртрансгаз" и Министерства энергетики и угольной промышленности исследовали сценарии возможных кризисных ситуаций с поставками природного газа в Украину.

Как выяснило ZN.UA, по сути европейские эксперты рассмотрели девять сценариев (разделив их на две группы), условно говоря, наступления нетипичных ситуаций в ГТС, связанных не столько с ГТС, сколько с временными перерывами поставок в украинскую газотранспортную систему прежде всего российского транзитного газа. При этом, как заметили евроэксперты, четыре альтернативных сценария (так называемая первая группа) "оценивались также с целью отобразить некоторые элементы продолжающегося пересмотра европейского определения "стандарта инфраструктуры" по предложению ЕК по внесению изменений в Реестр".

Замечу, что европейцы рассматривают ГТС как целостный комплекс, включая подземные хранилища газа, в соответствии с последней (май 2017 г.) директивой и соглашением Европейского парламента и ЕК, "направленного на достижение более реалистического представления о способности существующей инфраструктуры справиться с чрезвычайной ситуацией".

"Во всех случаях (речь идет о первой группе сценариев, когда учитывается поставка транзитного газа в ГТС с территории России) украинская ГТС удовлетворяет… более чем на 100%. Во второй группе сценариев… только в наиболее экстремальных условиях (например, пик спроса, отсутствие импорта и транзита из России, сокращение до постоянного импорта из стран — членов ЕС и поставок из Молдовы) значение по модифицированной формуле для украинской ГТС является ниже 100%".

То есть эксперты условно отыграли еще раз сценарий "газовой войны" января 2009 г. При этом убедились, что критическое значение для украинской ГТС имеет Бильче-Волицко-Угерское подземное хранилище газа. Следовательно, создавая нового оператора ГТС, Украине следует хорошо подумать, стоит ли лишать его газохранилищ, если даже европейцы отмечают их важную роль для стабильной работы газотранспортной системы.

Что же касается превентивных мер, объяснили в "Нафтогазе", то они являются составляющей рекомендаций представителей JRC. "Рекомендации (как и, собственно, результаты оценки рисков) являются информацией с ограниченным доступом". Минэнергоугольпром как компетентный орган обработает рекомендации и включит необходимые превентивные меры в Правила о безопасности поставок природного газа. В "Нафтогазе" акцентируют внимание на том, что такие правила подлежат обновлению каждый год.

Кстати, эксперты ЕК отметили в своих выводах, что среди базовых показателей работы ГТС (и не только украинской, очевидно) "только уровень газового потока не может полностью контролироваться оператором газотранспортной системы". В конце концов, в этом и Украина, и Европа имели возможность убедиться всякий раз, когда "Газпром" хватался за вентиль. Так что обозначение "ограниченный доступ" на документе прежде всего касается именно "Газпрома". Как бы он ни пытался задобрить Европу, она все равно отрабатывает различные варианты газоснабжении.

О стабильности транзита и техническом состоянии ГТС

Никого в Украине, к сожалению, не удивляют разрытые дороги и водопроводные трубы, дырявые как решето. Вода на вес золота...

Газовики говорят, что если бы состояние газовой инфраструктуры, даже просто линейных распределительных газопроводов, было таким же, то все давно уже забыли бы о надежном газоснабжении. И в Украине, и в Европе. Понятно, это образное сравнение, гротеск. К состоянию газосетей, тем более магистральных (прежде всего транзитных) газопроводов с большим давлением, предъявляются строгие технические и технологические требования. Но такое простое сравнение дает наглядное представление о техническом состоянии трубопроводов в случае, если все пустить на самотек. С водопроводами это уже дошло до предела, но это внутренние проблемы украинских водоканалов. Обязательства транспортировать газ, даже если у россиян где-то произошла очередная авария, с "Нафтогаза" и "Укртрансгаза" никто не снимет.

Кстати, у россиян, которые по поводу и без нарекают на техническое состояние украинской ГТС, проблем значительно больше. Ведь магистральные газопроводы на своей территории они используют почти под максимальным давлением. Особенно сейчас, когда стремятся доказать свою надежность как поставщика в ЕС. Поэтому аварий на газопроводах "Газпрома" — с учетом масштаба российской ГТС и нагрузки на нее — значительно больше (и они чаще), чем где бы то ни было, в частности в Украине. Но это информация с "ограниченным доступом" — только для "газпромовцев".

Сегодня вряд ли с уверенностью можно сказать, что ожидает украинскую ГТС с истечением десятилетнего контракта на транспортировку российского газа после 2019 г. и выполнения решения Стокгольмского арбитража. Варианты рассматриваются разные как в Украине, так и в ЕС и РФ. Но пока украинская ГТС не подводит. Более того, говорят в "Укртрансгазе", на начало июля 2017 г. транзит российского газа по территории Украины вырос на 22,8%, до рекордного уровня за последние шесть лет — до 52,3 млрд кубометров, если сравнивать с аналогичным периодом 2016-го.

Импорт природного газа из европейских стран увеличился в 2,4 раза и составляет 8,1 млрд кубометров. Так ответственно уверяют в Центральном диспетчерском департаменте "Укртрансгаза".

Подчеркну, что при этом "Нафтогаз Украины" не импортирует газ из Российской Федерации уже 620 суток. Это, к слову, о выводах евроэкспертов, что может, а чего не может контролировать оператор ГТС, о чем шла речь выше.

Добыча газа в Украине за семь месяцев текущего года увеличилась на 2,7% и пересекла отметку 12 млрд кубометров.

С начала сезона закачивания сохраняется стабильный темп наполнения газохранилищ голубым топливом, в 2,4 раза превышающий прошлогодний. На начало июля в украинских ПХГ хранилось почти 13,2 млрд кубометров газа, на 18 июля — свыше 14 млрд.

Отбор газа с начала года составляет 4,1 млрд кубометров, что на 26,7% меньше, чем в прошлом году.

Потребление газа Украиной за январь—июнь текущего года зафиксировано на уровне аналогичного периода прошлого года — 17 млрд кубометров (см. рис. 1).

Но есть и не очень приятный аспект в работе ГТС. Опять же, повторюсь, речь не идет о катастрофе. Но есть технические вещи, которые обязательно надо делать своевременно, вот как минимум дважды в день чистить зубы. Это, в частности, касается финансирования текущих ремонтов (чтобы было минимум аварийно-неотложных) и обеспечения ГТС необходимыми материально-техническими ресурсами. Не мне определять, чего, сколько и когда требуется ГТС, специалисты это четко знают. Но далеко не все их заявки профинансированы. Хотя, с учетом того, что под видом МТР и тендеров на их закупку иногда совершались и, мягко говоря, действия, которыми занимается и внутренний аудит "Нафтогаза", и уже прокуратура, то вопрос этот довольно щепетильный.

Специалисты "Укртрансгаза" и "Нафтогаза" неоднократно убеждали ZN.UA в том, что если НАК "Нафтогаз Украины", которая фактически управляет "Укртрансгазом", соглашается с необходимостью и целесообразностью финансирования определенной программы или проекта, никаких преград, включая финансовые, не существует. Тем более что "Укртрансгаз" сам зарабатывает на поддержку ГТС в нормальном техническом и технологическом состоянии. И это подтверждают топ-менеджеры "Нафтогаза". Речь идет не о том, чтобы покрасить газокомпрессорные станции и другие объекты ГТС Украины в цвета национального флага. Хотя, кроме того, что это возможно, такие цвета используются в газовой отрасли мира испокон веков. Но оттенки разные...

Публично в "Укртрансгазе" уверяют: по результатам финансово-хозяйственной деятельности, ПАО "Укртрансгаз" в первом полугодии 2017 г. выполнило объем работ по капитальным инвестициям на сумму 1,191 млрд грн, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2016 г.(см. рис. 2).

В цифрах есть расхождения, так как процесс непрерывный, а данные о финансировании зафиксированы на определенную дату. В целом "Укртрансгаз" в январе—июне 2017-го профинансировал модернизацию и техническую поддержку объектов газотранспортной системы Украины на сумму 2,321 млрд грн (капитальные инвестиции — 1,191 млрд грн, ремонт и техническое обслуживание — 507 млн, обеспечение ремонтов материально-техническим ресурсами — 623 млн), что на 64% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а также в 3,5 раза превышает соответствующие показатели за первые полгода 2015-го и 2014-го.

Когда речь идет об инвестиционном плане "Укртрансгаза" на десять лет, который должна утвердить НКРЭКУ, а до этого "Нафтогаз", как того требует Закон Украины "О рынке природного газа", следует учитывать и то, что постановления постановлениями, а жизнь вносит свои коррективы. И проекты создания нового оператора газотранспортной системы и ее конфигурации с учетом тенденций рынка газа не только Украины, но и ЕС, и США — не исключение.

Цифры цифрами, но вспомните о трубах как решето…

Оператор ГТС Украины — каким он может быть и чем будет оперировать?

Согласно оптимистическому сценарию, новому оператору ГТС потребуется (да и то на конкурсной основе) не более 2–3 тыс. работников (англоязычных и знающих современные компьютерные программы — специализированных). По замыслу реформаторов ГТС, это отвечает потребностям, и с таким подходом нет смысла спорить. И это не трагедия, если все будет автоматизировано, а "лишние руки" заняты.

Но вот пример, к сожалению, печальный и типичный. На одном из газовых объектов затраты были оптимизированы следующим образом: из более чем 400 работников оставили около 80 (наверное, кто-то там и был не при деле, но ведь не 320 работников). При этом всю работу на объекте они должны выполнять надлежащим образом. Для "нефункциональной" работы НАК разрешает нанять сервисную компанию. Разумеется, это стоит сегодня немало.

Результат: сотрудников уволили, фонд заработной платы "оптимизировали". Для "Нафтогаза" вроде бы плюс, для теперь уже безработных… догадайтесь.

Такая "оптимизация" финансовых и человеческих ресурсов оправдана, если бы инвестор, иностранный или украинский, этот объект купил (взял в концессию или долгосрочную аренду у государства). Но объект принадлежит государству, как и "Нафтогаз". И теперь государство вынуждено платить пособия безработным экс-работникам "Нафтогаза", являющегося крупнейшим плательщиком в госбюджет. Что получило государство от такой "оптимизации"?..

Как убеждали проинформированные источники ZN.UA в правительстве, новый оператор украинской ГТС реально может быть создан уже к 1 июля 2018 г. Если не помешают процедуры о принятии сторонами Стокгольмского арбитража — "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" — окончательного решения. Дается оно сложно, но это тема отдельного расговора.

Что думают работники нынешнего оператора газотранспортной системы "Укртрансгаза" о преобразованиях в ГТС? Если не считать руководителей, то большинство сотрудников компании взбудоражены и растеряны. Учтите, что во всех подразделениях "Укртрансгаза" по всей стране работают более 20 тыс. человек. Логично было бы, чтобы менеджмент "Нафтогаза", который фактически руководит ГТС и "Укртрансгазом", публично объяснил сотрудникам, что их ждет. Конечно, есть постановления Кабмина и даже решение Верховной Рады, но вряд ли кто-либо внимательно читал эти документы, экстраполируя их на себя и свои семьи.

И попробуйте отрицать открытость "Нафтогаза", если НАК неоднократно напоминает (или предупреждает): 1 июля 2016 г. Кабинет министров Украины принял постановление "Об отделении деятельности по транспортировке и хранению (закачке, отбору) природного газа" №496. Документ утверждает план реструктуризации НАК "Нафтогаз Украины" с целью разделения деятельности по транспортировке и хранению газа.

Между тем в июне текущего года PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o. с предложением в 341,2 тыс. долл. победила в тендере на определение советника в процессе разделения деятельности по транспортировке природного газа ("анбандлинга"). Конкурентом была The Boston Consulting Group Sp. z o.o.

9 июня между НАК "Нафтогаз Украины" и PwC Polska Sp. z o.o. был подписан соответствующий договор.

В "Нафтогазе" отметили, что для участия в торгах тендерные предложения подали еще два участника — Gmbh Roland Berger и ZIFF-IVIN ASSOCIATES LTD, но их предложении не были допущены к оценке из-за несоответствия условиям тендерной документации. Ожидаемая стоимость закупки услуги составила почти 938,8 тыс. долл., срок предоставления услуг — до 31 декабря 2017 г.

Итак, "Нафтогаз" выплатит избранному советнику — PwC Polska Sp. z o.o. — минимум 341,2 тыс. долл. до конца нынешнего года за то, чтобы польская компания посоветовала "Нафтогазу", каким образом… выполнить постановление Кабмина? (Напрашивается аналогия с "Укрзалізницею". Там также год руководил поляк.)

Конечно, варианты есть. Будут ли непредвиденные, но оправданные затраты, время покажет, если "Нафтогаз" не расскажет. Ведь НАК позиционирует себя как открытая компания и пропагандирует политику открытости. Можете даже оперативно спросить "о наболевшем" или на что-то пожаловаться в "Нафтогаз". И получите ответ… в установленный законом срок. Каким он будет, увидите.

Уже нанятый "Нафтогазом" советник должен разработать и обеспечить своевременное выполнение детального плана проекта "анбандлинга", дать практические рекомендации и содействовать принятию обоснованных решений в процессе разделения. НАК отмечает, что у PwC Polska Sp. z o.o. есть опыт осуществления аналогичных проектов в странах Европы.

Наверное, совпадение, ведь претендентов на должность президента "Укртрансгаза" было много, но через месяц после того, как советником по отделению транспорта газа от НАК была избрана польская компания, наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" единодушно согласовал избрание Павла Юзефа Станчака на должность президента ПАО "Укртрансгаз". "Нафтогаз" как владелец 100% акций "Укртрансгаза" утвердит это решение согласно требованиям уставов обеих компаний.

Павел Юзеф Станчак более 25 лет работает в области транспортировки, распределения и хранения газа. В 2003–2004 гг. в PGNiG отвечал за отделение функции оператора газотранспортной системы и образование независимого оператора ГТС Польши Gaz-System S.A. Он продолжал работать на должности технического директора — члена правления Gaz-System до 2008 г., отвечал за разработку и выполнение инвестиционных планов, текущую техническую поддержку газотранспортной системы, координацию процессов получения разрешений и лицензий с соответствующими государственными регуляторами и органами. Последняя из перечисленных должностей господина Станчака — технический директор — член правления Pgnig Technologie S.A., он отвечал за проектирование и строительство новых газопроводов.

Интересно, что претенденты на должность президента "Укртрансгаза", как и советники "Нафтогаза" (совпадение — все поляки), должны были представить собственное видение будущего украинской газотранспортной системы.

По данным источников ZN.UA в правительстве, советник "Нафтогаза", PwC Polska Sp. z o.o., в середине июля уже представил проект "Отделение деятельности по транспортировке природного газа в Украине". Для обсуждения. И предостерег, что эта версия "не должна использоваться с целью принятия решений, PwC не несет ответственности за любые последствия…". Откровенно. Для НАКа предостережение: предупрежден, значит вооружен. Хотя такие советы могут дать и отечественные специалисты. И не за такие деньги. Но кто же прислушается к бесплатным советам…

Сейчас PwC "пообъектно анализирует активы" ГТС:

— какие активы являются профильными для транспортировки газа;

— какие активы будут принадлежать будущему оператору ГТС и обеспечат его функции.

PwC пока считает, что подземные хранилища газа — это "непрофильный актив" оператора ГТС.

Отмечу, что в Еврокомиссии придерживаются иного мнения, и эксперты об этом прямо указали, о чем подробно сказано выше. Наверное, не все подземные хранилища газа являются, по определению PwC, "профильным активом будущего оператора ГТС Украины", но в целом исключить их из перечня объектов ГТС — не рановато ли? Учитывая, что именно ПХГ позволяют странам и компаниям обезопасить своих потребителей в случае колебания цен, резкого похолодания, не говоря уже о прекращении поставщиком газа поставок.

Очевидно, "Нафтогазу" есть над чем хорошенько подумать. Как и его польскому советнику.