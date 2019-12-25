Новый "транзитный котракт": чья и в чем выгода?

Новые условия контракта на транспортировку российского газа в ЕС по украинской газотранспортной системе является выгодным только для временного правительства, руководства "Нафтогаза" и России.

21 декабря 2019 года Кабинет министров Украины обнародовал документ под названием "Протокол встречи представителей Европейского союза, Украины и Российской Федерации, а также компаний этих стран (ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", НАК "Нафтогаз Украины", ПАО "Газпром").

Указанный протокол трехсторонней встречи подписали:

- от Европейского союза: Вице-Президент Европейской Комиссии Марош Шефчович;

- Украины: помощник Президента Украины А.Б.Ермак, Вице-Премьер-министр Украины Д.И.Кулеба, министр энергетики и защиты окружающей среды А.А.Оржель, исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Ю.Ю.Витренко, директор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" С.Л.Макогон;

- от РФ: заместитель Председателя Правительства Российской Федерации А.В.Новак и председатель правления ПАО "Газпром" А.Б.Миллер.

Согласно указанному Протоколу встречи было решено подписать в "пакете" соглашения об урегулировании юридических разногласий и определенные объемы транзита газа через территорию Украины.

При этом со стороны российской стороны предусматривается:

- выплата от Газпрома для Нафтогаза до 29.12.2019 г. около 2,9 млрд долл. согласно решению Стокгольмского Арбитража;

- продолжения транзита газа через территорию Украины на следующие 5 лет в объемах: в 2020 г. – 65 млрд куб. м, в последующие 2021-2024 гг. – по 40 млрд куб. м.

В свою очередь, украинская сторона согласилась на:

- отзыв всех арбитражных и судебных исков со стороны "Нафтогаза" к "Газпрому", в т.ч. от иска на 12,2 млрд долл.;

- снятие арестов на имущество, активы и денежные средства ПАО "Газпром";

- отказ в будущем от всех возможных претензий по долгосрочным контрактам 2009 года;

- прекращение Украиной всех текущих и, возможно, будущих требований к ПАО "Газпром", основанных на решении Антимонопольного комитета Украины №18-р от 22.01.2016 г. и соответствующем решении Хозяйственного суда Киева от 05.12.2016 г. (суммарно около 7 млрд долл.).

Что касается европейской стороны, то несмотря на подпись в Протоколе встречи, с ее стороны не отмечается никаких обязательств или намерений.

Для того, чтобы понять, выгодны для Украины подписанные в Протоколе встречи условия, очевидно надо понимать, а что же Украина имела состоянию на начало переговорного процесса.

Итак на начало переговорного процесса:

1) среднегодовые доходы от транзита российского газа составляли около 3 млрд долл.;

2) ежегодные суммарные платежи в бюджет от транзита газа составляли около 1,4 млрд долл.;

3) доходы от транзита обеспечивали почти 3% ВВП Украины;

4) тариф на транспортировку газа по газотранспортной системе Украины для потребителей Украины составлял 188,6 грн за тыс. куб. м (с НДС);

5) тариф на вход газотранспортной системы для отечественных добытчиков составлял 110,2 (с НДС);

6) режим работы газотранспортной системы Украины обеспечивал возможность надежного и гарантированного снабжения газа для всех регионов Украины, без любой необходимости ее перестройки;

7) режим работы ГТС Украины обеспечивал использование всех основных существующих в Украине магистральных газопроводов;

8) заказчиком услуг транзита был российский "Газпром";

9) существовал прямой контракт на транзит газа по территории Украины с "Газпромом", в котором указывалось, что все спорные вопросы по транзиту газа будут решаться в международном арбитраже, Стокгольмском.

Что же в итоге Украина получит после подписания конракту на транспортировку газа на условиях вышеуказанного Протокола:

1) среднегодовой доход от транзита российского газа составит около 1,3 млрд долл. (уменьшится в 2,3 раза);

2) ежегодные суммарные платежи в бюджет от транзита газа составят около – 0,35 млрд долл. (уменьшатся в 4 раза);

3) доход от транзита составит 1% ВВП Украины (уменьшится почти в 3 раза);

4) тариф на транспортировку газа по газотранспортной системе Украины для потребителей Украины составит 346,2 грн за тыс. куб. м (увеличится в 1,8 раза);

5) тариф на вход газотранспортной системы для отечественных добытчиков составит 472,3 (увеличится в 4 раза);

6) для надежного и гарантированного снабжения газа для всех регионов Украины необходимо будет осуществлять соответствующую перестройку газотранспортной системы Украины, что потребует значительных капитальных вложений;

7) в работе ГТС Украины будет незадействована значительная часть магистральных газопроводов, что в свою очередь потребует значительных затрат на консервацию таких газопроводов или их демонтаж;

8) заказчиком услуг транзита в оператора украинской ГТС вместо российского "Газпрома" будет "Нафтогаз";

9) отсутствие прямого контракта на транзит газа по территории Украины между оператором ГТС и "Газпромом", и, как следствие, невозможность отстаивать спорные вопросы по транзиту газа в международном арбитраже. По сути, теперь "Нафтогаз" стал сателлитом "Газпрома", и все претензии относительно транзита нужно выставлять не "Газпрому", а "Нафтогаза".

Итак, по итогам подписанного Протокола встречи, позиции Украины, как транзитного государства, резко ухудшаются, валютные поступления в Украину и платежи в бюджет от транзита газа через территорию Украины уменьшаются в разы, тарифы на транспортировку газа для украинских потребителей и расходы на обслуживание и перестройку газотранспортной системы значительно возрастают.

Такие результаты – это прямой вызов для Украины, с которым еще придется справиться.

Перед началом переговорного процесса в Украине была очень прочная позиция, ведь кроме известных международных арбитражных и судебных исков на общую сумму около 20 млрд долл., правительство США внес неоценимый "подарок" для Украины в виде новых санкций в отношении российских газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток".

Впрочем, подписав вышеуказанный Протокол встречи, Украина, в отличие от США, по сути признала обоснованным строительство "Северного Потока - 2" и "Турецкого потока" и смирилась с вводом их в эксплуатацию уже в 2020 году. Именно этот Протокол встречи теперь будет предоставлять России возможность обосновывать необходимость максимальной загрузки обходных газопроводов. При этом украинский оператор ГТС будет лишен права оппонировать российской стороне, поскольку отныне для него "Газпром" не будет стороной договора. Все претензии – к "Нафтогазу", как организатора транзита.

Логично спросить: почему украинская сторона согласилась на такие невыгодные условия будущего транзита российского газа?

Ответ на него можно оказать, ответив сначала на закономерный вопрос – кому это выгодно?

Конечно, это выгодно "Газпрому", но есть одно но. Такие условия продолжения транзита выгодны и для отдельных субъектов в Украине. Прежде всего, это очень выгодно руководству "Нафтогаза", ведь в "Нафтогазе" есть давно готовое принятое Наблюдательным советом решение относительно выплаты для руководителей Компании второй части премии в случае выплаты "Газпромом" 2,9 млрд долл. согласно решению Стокгольмского арбитража. Сумма такой премии составит 29 млн долл.

Кроме того, "Нафтогаз" неожиданно для всех превращается в компанию-организатора транзита российского газа и, соответственно, именно "Нафтогаз" будет получать средства от "Газпрома" на "организацию транзита". Теперь уже комично выглядят требования украинских высших должностных лиц и менеджмента "Нафтогаза" заключить новый контракт с Россией на транзит газа по европейским правилам. Может ли "организация транзита" это и есть европейские правила?

Что касается анбандлинга, то указанный процесс отныне окончательно превращается в абсурд, ведь по факту никакой "независимости и самостоятельности" оператора ГТС на международном уровне не существует. Существует исключительно независимость оператора от управления со стороны государства. "Нафтогаз" и в дальнейшем будет делить газовый пирог в виде доходов за транзит.

Наличие "независимого" регулятора (НКРЭКУ) пусть никого не вводит в заблуждение. Как свидетельствует опыт прошлых лет, в конечном итоге к оператору ГТС поступало не более трети от тех средств, которые "Газпром" платил "Нафтогаза".

Такие условия также выгодны для правительства, которое не планирует свою деятельность на перспективу, а занимается латанием дыр и тушением пожаров в виде формирования критического дефицита бюджета в конце 2019 года. Для такого правительства поступления 3 млрд долл. в Украину до конца года – это краткосрочное спасение в критической ситуации и возможность наполнить бюджет "неожиданными доходами". Можно не сомневаться, что из 3 млрд долл. на финансирование газотранспортной системы не поступит ни копейки.

Похоже на то, что именно эти 3 млрд долл. и их сверхсрочная выплата (до 29 декабря 2019 г.) стали основным "аргументом" подписание протокола с невыгодными для Украины условиями продолжения транзита газа.

Контракт еще не подписан. Но в "Газпроме" и в отдельных семьях украинских топ-менеджеров можно открывать европейское шампанское. Много шампанского... Ведь заплатят украинцы.