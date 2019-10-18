Новая стратегия "Нафтогаза": чем больше инвестиций, тем меньше добыча

Первоочередной (задачей) для любой национальной нефтегазовой компании является увеличение внутренней добычи.

Глава наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Мэри Джоан Споттисвуд

По словам руководителя интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Фаворова, представившего "обновленную стратегию" добычи газа, одним из факторов повышения технологических расходов природного газа при его добыче является "рост расходов газа на бумаге". То есть этот рост не является реальным физическим увеличением добычи газа.

Поскольку указанные производственно-технологические расходы являются составляющей общего отчетного объема валовой добычи природного газа (в 2018 г. это 15,5 млрд кубометров), то реальный объем валовой добычи "Укргаздобычи" можно определить только при вычитании таких "расходов газа на бумаге". Итак, реальный объем добычи может составить не 15,5 млрд кубометров, а около уровня добычи 2015–2016 гг. — только 14,6 млрд. Но именно за эти отчетные 15,5 млрд кубометров природного газа конкретные люди получали конкретные вознаграждения. Вознаграждения — за невыполнение программы увеличения добычи газа и провал Энергетической стратегии Украины на период до 2035 г.

Развитие энергетической отрасли в целом и отечественной газодобычи, в частности, является залогом развития экономики Украины, повышения благосостояния населения и гарантирования энергетической безопасности нашего государства.

Заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины, а с недавних пор и член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Наталия Бойко недавно заявляла: "Достичь энергетической независимости и безопасности — это не только осознанный выбор Украины, это стратегическая цель нашего государства".

Стратегическая цель — энергетическая независимость нашего государства — отражена в Энергетической стратегии Украины на период до 2035 г. Энергостратегия-2035 была одобрена 18 августа 2017 г. распоряжением Кабмина №605-р.

Имплементацию Энергостратегии-2035 предполагается осуществить в три основных этапа. При этом согласно первому этапу (до 2020 г.) в газовом секторе ожидалось достичь полного обеспечения внутренних потребностей в природном газе собственными ресурсами путем увеличения его добычи. Так, распоряжением Кабинета министров от 6 июня 2018 г. №497-р утвержден план мер по реализации первого этапа Энергостратегии-2035.

Этим планом были определены конкретные сроки, индикаторы и ответственные за выполнение первого этапа стратегии. В 2018–2020 гг. индикатором для ПАО "НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Укргаздобыча" установлено увеличение объемов добычи согласно целевым показателям Концепции развития газодобывающей отрасли Украины, одобренной распоряжением Кабмина от 28 декабря 2016 г. №1079, в частности, предусмотрена добыча природного газа на уровне не менее 16,5 млрд кубометров в 2018 г., 18,2 млрд — в 2019-м и 20,1 млрд — в 2020 г.

Именно такие ожидаемые показатели добычи газа определены и постановлением Кабмина от 26 апреля 2017 г. №351 "Об утверждении основных принципов осуществления государственной собственности относительно публичного акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины".

В свою очередь, именно на основе выполнения правительственного постановления №351 оценивается работа набсовета и главы правления "Нафтогаза". Ради достижения высокой стратегической цели по полному покрытию внутренних потребностей в природном газе собственными ресурсами менеджмент и наблюдательный совет НАКа брали на себя конкретные обязательства по повышению объемов добычи компанией "Укргаздобыча". В частности, обязательства для набсовета "Нафтогаза" определены постановлением Кабмина от 19 июля 2017 г. №526 "Об утверждении ожидаемых показателей работы наблюдательного совета публичного акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", а обязательства для руководителя "Нафтогаза" — распоряжением правительства от 20 марта 2019 г. №161-р. Согласно этим обязательствам наблюдательный совет и руководитель "Нафтогаза" должны обеспечить выполнение ожидаемых показателей добычи отечественного газа, определенных вышеупомянутым постановлением правительства №351.

Увеличение добычи природного газа является одним из ключевых показателей эффективности (KPI), согласно которым оценивается результат достижения цели, а именно — обеспечение энергетической независимости нашего государства согласно утвержденной Энергостратегии-2035.

Кроме определенной высокой цели, показатели KPI по добыче газа имеют также большое практическое (финансовое) значение для менеджмента "Нафтогаза", поскольку являются основой их премирования и выплаты бонусов по решению набсовета.

Заявив о стратегической цели достичь добычи в объеме 20,1 млрд кубометров газа к 2020 г., целесообразно было бы предположить, что и оценка ее достижения будет иметь самый высокий приоритет для правительства, наблюдательного совета и менеджмента "Нафтогаза". Ведь и глава набсовета НАКа Клэр Споттисвуд в своем обращении в годовом отчете этой компании за 2017 г. подчеркивала, что одним из первоочередных вопросов для "Нафтогаза" является вопрос увеличения добычи углеводородов в самой Украине. "Мы решительно настроены завершить реформу и привести компанию и группу "Нафтогаз" к увеличению их ценности в пользу народа Украины", — убеждала она.

Но как на самом деле в Украине в условиях проведенной корпоративной реформы "Нафтогаза" выполняют взятые на себя обязательства наблюдательный совет (включительно с его независимыми членами) и менеджмент "Нафтогаза" и как увеличивают ценность НАКа в пользу народа Украины?

Ярким примером такого "выполнения" является представленная 22 июля 2019 г. менеджментом "Нафтогаза" "обновленная стратегия группы "Нафтогаз" в сфере добычи газа", которая, по словам руководителя интегрированного газового бизнеса НАКа А.Фаворова, была согласована набсоветом компании.

Приведенные в "обновленной стратегии" данные не только свидетельствуют о невыполнении показателей добычи газа, но и подвергают сомнению отчетные данные "Нафтогаза" за 2018 г. о добыче ее дочерней структурой — "Укргаздобычей" 15,5 млрд кубометров газа. Именно этот объем зафиксирован в утвержденном годовом отчете "Нафтогаза", и именно он был показателем для премирования и выплаты бонусов менеджменту НАКа (см. табл. 1).

Составляющей валовой добычи природного газа, о котором отчитывается "Нафтогаз", являются объемы газа, используемые на производственно-технологические нужды (см. табл. 2).

Именно динамика и структура производственно-технологических расходов газа, которые впервые были официально представлены "Нафтогазом", дают основания полагать, что никаких 15,5 млрд кубометров газа в 2018-м добыто не было, а реальная добыча может составлять около уровня 2015–2016 гг. — 14,6 млрд. Ведь, по словам А.Фаворова, представившего "обновленную стратегию", одним из факторов роста в 2018 г. относительно 2017 г. вышеприведенных технологических расходов в три раза, расходов на геологические исследования — в 15 раз и на продувку буровых скважин — в 1,7 раза является "рост расходов газа на бумаге". То есть это увеличение не является реальным физическим ростом добычи газа. Если посмотреть данные, приведенные в табл. 2, то видно, что суммарный объем расходования газа на технологические нужды, геологические исследования и продувку в 2018-м по сравнению с 2015–2016 гг. увеличился в более чем десять раз, или на более чем

800 млн кубометров.

Поскольку указанные производственно-технологические расходы природного газа (часть из которых это "расходы газа на бумаге") являются составляющей общего отчетного объема добычи (15,5 млрд кубометров), то реальные объемы добычи "Укргаздобычи" можно определить только при вычитании таких "расходов газа на бумаге".

Каков на самом деле реальный объем добычи в 2018 г., может ответить только менеджмент "Нафтогаза", который сейчас никак не комментирует величину "расходов газа на бумаге", но продолжает пафосно утверждать, что в 2018-м достиг максимальных объемов добычи за последние годы. Могут также ответить на этот вопрос набсовет "Нафтогаза" и Кабмин как единственный его акционер, инициировав соответствующий аудит производственно-технологических расходов природного газа при его добыче. Но сейчас, кажется, ни Кабмин, ни наблюдательный совет не имеют желания заниматься этим вопросом.

Однако именно добыча этих 15,5 млрд кубометров газа в 2018 г. принималась как показатель при премировании и выплате бонусов для менеджмента группы "Нафтогаз". Именно эти 15,5 млрд кубометров были согласованы набсоветом как показатель эффективности (KPI). Именно за эти отчетные 15,5 млрд кубометров газа конкретные люди получали конкретные вознаграждения. Вознаграждения — за невыполнение программы увеличения добычи газа и провал Энергетической стратегии Украины на период до 2035 г.

Осознавая провал программы увеличения добычи газа, наблюдательный совет "Нафтогаза" должен был бы еще в процессе ее выполнения, пользуясь своими полномочиями и утвержденной инвестиционной политикой, адекватно реагировать, чтобы "привести "Нафтогаз" к увеличению ценности в пользу народа Украины". Но на протяжении 2017–2018 гг. набсовет, проведя более 30 заседаний (в том числе и внеочередных по требованию правления), не смог дать оценку невыполнению плана реальных производственных показателей, как, похоже, не смог квалифицированно разобраться с реальными показателями добычи природного газа. Так чего же стоят пафосные заверения главы наблюдательного совета "Нафтогаза" пани Споттисвуд?

Даже если верить словам Андрея Фаворова о согласовании набсоветом "Нафтогаза" "обновленной стратегии группы "Нафтогаз" в сфере добычи газа", логичен вопрос: как наблюдательный совет может согласовывать документ, который противоречит Энергетической стратегии Украины до 2035 г., и утверждать, что теперь одним из первоочередных вопросов для национальной нефтегазовой компании являются не вопросы увеличения внутренней добычи, а ее фиксация на "базовом уровне"? И это после провала разрекламированной предыдущей программы увеличения добычи 20/20?

Как за такой короткий период и наблюдательный совет, и менеджмент "Нафтогаза" смогли "переобуться" и отрицать собственные убеждения по поводу своей первоочередной задачи — увеличения внутренней добычи природного газа? Какова цена их обещаниям, и почему никак не реагирует украинское правительство?

Неужели менеджеры "Нафтогаза", выпускники программы MBA, дошли до того, что при отчете о выполнении плановых показателей по добыче природного газа ради получения премий и бонусов прибегают к давно известным с советских времен припискам*?

*Приписки — особый вид должностного подлога, заключающийся согласно советскому уголовному праву в сознательном искажении должностным лицом отчетных данных о выполнении государственного плана.