Нефтеторг по-кременчугски

Завершается долгая эпопея с пересмотром тарифов на транспортировку нефти на Кременчугский НПЗ (ПАО "Укртатнафта").

Стороны вышли на компромисс, пусть и довольно сдержанный. Государственная "Укртранснафта" прекратит нести убытки при прокачке нефти на контролируемый Игорем Коломойским и Александром Ярославским нефтезавод (имеющийся там 43-процентный госпакет акций по факту ни на что не влияет). Игорь Валерьевич снова доказал умение драться за каждую копейку… свою, разумеется.

В итоге рассматривающая тарифы Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, новый их размер согласовала, но явно меньший, чем собиралась. И на два года позже. Более того, образовалось два маршрута транспортировки нефти из портов. "Дешевый" маршрут упирается в контролируемую тем же Коломойским Одесскую нефтегавань. А второй, более дорогой, — в государственную перевалку "Укртранснафты" в порту "Пивденный". Это означает, что как качали нефть через Одессу, так и продолжат.

Впрочем, и это успех. "Приватовцы" вообще не хотели повышения тарифов, предлагая госкомпании искать внутренние резервы. При этом, по их версии, поднятие общих расходов (в сумме на пару процентов) обрушило перспективы наращивания нефтепереработки на целых 800 тыс. т в год. И вообще, такое решение их едва ли не по миру пустит. Может, даже на кофе главному акционеру не хватит. Но для торгов такие заявления в общем-то привычны.

"Укртранснафта" тоже сообщила, что двухлетняя проволочка с тарифами стоила ей много больше миллиарда гривен убытков от транспортировки нефти на Кременчуг.

Но в результате все-таки договорились, что за три года тарифы постепенно поднимут. Несомненным успехом переговорщиков "Укртранснафты" стало включение в контракт гарантированных объемов прокачки по принципу "качай или плати". Теперь, если фактические объемы перекачки сырья будут ниже гарантированных, заказчик услуг оплачивает и стоимость транспортировки недопоставленных объемов.

Минусом (это уже для Украины) стали объемы этих обязательств — всего по 100 тыс. т прокачки в месяц (1,2 млн т в год). То есть планы по наращиванию в будущем переработки на Кременчуге до уровня 9 тыс. т в сутки стоит сильно урезать. И выход на 3,3 млн т в год в ближайшее время не планируется. Ну разве что при сценарии задавить всех конкурентов с резким ростом ценников на АЗС.

Кстати, поначалу фигурировала цифра в 1,9 млн т трубного транзита "морской" нефти в следующем году. Но в итоге гарантировали на 40% меньше. Предложения же о прокачке 2–2,5 млн т с соответствующим снижением тарифов вообще повисли в воздухе. Хотя и подписанный объем почти на полмиллиона выше фактического уровня прокачки за предыдущие годы в 850 тыс. т. Так что тут хоть шерсти клок. Тем более что Игорь Валерьевич точно не похож на овечку. Особенно сейчас.

Еще одним итогом стало резкое, в три раза, сокращение числа внутренних маршрутов транспортировки — с восемнадцати до шести. И пять из них замыкаются на Кременчуг плюс один идет к Дрогобычскому НПЗ, где сейчас уже просто нефтехранилище.

Перспективы запуска Одесского или Лисичанского НПЗ (и обеспечения их ресурсами) вполне обоснованно считаются околонулевыми. Для транспортировки на Шебелинский ГПЗ ("Укргаздобыча") нужно построить недешевую трубу. Так что пока Кременчуг почти эксклюзивен.

Новые тарифы вступят в силу с ноября с оговоркой — не ранее публикации в "Урядовому кур'єрі". Помятуя, что процесс публикации важной информации периодически происходит очень нескучно (были задержки и на полгода), поздравлять с завершением пока рано.

Для справки

Кременчугский НПЗ (ПАО "Укртатнафта"): располагаемая мощность переработки порядка 4,5 млн т нефти в год. В последние годы реальный уровень — 2,3–2,5 млн т.

Контрольный пакет акций (56%) — у структуры Игоря Коломойского и Александра Ярославского. Государству принадлежат 43,05% акций Кременчугского НПЗ.