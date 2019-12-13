Наценка на "тень"

В декабре тема цен на нефтепродукты вновь вышла на поверхность. Произошло это благодаря хорошо усвоенному потребителями правилу: стоимость топлива напрямую зависит от курса доллара.

Эту закономерность водители хорошо заучили с 2013 г., когда доллар укреплялся, а бензин и ДТ дорожали. Но когда в 2019 г. произошел резкий разворот курса, нефтепродукты отказались следовать в том же направлении. Возник немой вопрос, который заставил говорить чиновников. Антимонопольный комитет призвал ряд сетей "привести цены в соответствие", а министр экономики Милованов обнаружил рекордные наценки на бензин и дизельное топливо. Что происходит?

Ответ намного сложнее, чем традиционные и удобные выводы о сговорах и картелях. Потребитель расплачивается за нежелание государства навести порядок на рынке, вычистив его от "бодяги" и "нелегалов". И если за это пока платят в основном потребители бензина и дизтоплива, то вскоре заплатят и те, кто ездит на сжиженном газе.

Объемы вниз, маржа вверх

С января по декабрь курс доллара на межбанке укрепился с 27,9 до 23,8 грн, т.е. на 14,7%. Немного подешевела и закупка. А ценники на стелах автозаправочных станций практически неподвижны. Расчеты показывают, что в этом году наценка выше, чем годом ранее, на 7–10 центов на литре, или на 1,7–2,4 грн/л (бензин и дизтопливо соответственно).

Примерно то же показывает сравнение со среднеевропейскими ценами: если в последние десять лет топливо в Украине (без налогов) находилось на среднем по странам ЕС уровне, то во втором полугодии 2019-го превысило его на 10 евроцентов.

С "европейским" сравнением розничники согласны не полностью, особенно в последнее время. "У нас нет такой реализации, как на европейских АЗС. Каждая из них продает больше литров, и соответственно заработок у них выше. У нас же потребление невысокое изначально, к тому же продолжается переток объемов в "тень". Чтобы удержать бизнес, остается только наращивать наценку, другого выхода нет", — говорит руководитель одной из крупнейших розничных сетей страны. Его слова подтверждает польская статистика: там заправки продают в год 22 млн т светлых нефтепродуктов. У нас — 7,5 млн т, хотя количество АЗС почти одинаковое. А цены без налогов до последнего времени были идентичными (см. рис. 1).

Проблема продаж обострилась в последние годы в связи с растущим количеством нелегальных АЗС. Единственный удачный рейд в Ровненской области показал: таковых 30%.

Секрет прост: нелегальная АЗС не требует больших вложений, не несет затрат на проект, промышленную и экологическую безопасность, работает без кассового аппарата, сотрудники официально не оформлены. "Оптимизация" на этом приносит до 1 грн/л. Еще порядка 5–6% рентабельности дает закупка за наличные, когда топливо проходит через так называемые скрутки с использованием налоговых ям. В итоге — цена на стеле, равная себестоимости на законно функционирующих станциях.

Силовики борются с явлением неохотно: у одних нет людей, у вторых есть литры от щедрых владельцев незаконных объектов.

"Бесполезный" газ

"Нелегалы" торгуют всем, но самая распространенная позиция — сжиженный газ. Из-за его дешевизны потребление выросло вдвое за последние пять лет и вот-вот достигнет 2 млн т. По весу газа в топливной корзине на транспорте мы уже лидеры в мире! Белая бочка с красной полосой стала непременным атрибутом городских и сельских пейзажей.

Изначально владелец машины с ГБО жестко заточен экономить, поэтому за 0,5–1 грн/л скидки в цене готов заправляться хоть у дьявола. Особенность еще и в том, что, в отличие от бензина и ДТ, на "подзаборных" АЗС качество сжиженного газа абсолютно такое же, как и на легальных станциях.

Газ не только сложно "забодяжить", но и требовательный потребитель быстро вычислит подвох.

Обратная ситуация с бензином и дизтопливом. На "подзаборных" станциях бензин можно встретить нечасто, все же владельцы таких машин уже научены горьким опытом и рисковать не хотят. На рынке действительно масса бензина с мини-НПЗ, к тому же фальсификат несложно "замешать" на нефтебазе, благо, компонентов хватает. Этот потребитель готов платить за качество.

Такая же ситуация с дизтопливом (см. рис. 2). Особенностью является большая доля в продажах предприятиям. Им часто нужно широкое покрытие, которое "дырочники" обеспечить не могут (это, как правило, одиночные станции или небольшие сети преимущественно в границах одного района, где местные силовики могут обеспечить "крышу").

В итоге картина маслом: в 2019 г. средняя розничная наценка на бензин и ДТ составила 5,0–5,5 грн/л, на автогаз — 1,4 грн/л.

Фактически высокие маржи на бензине и ДТ компенсировали отток продаж, которые ушли к "нелегалам" сразу либо, как с бензином, сначала превратились в сжиженный газ, а уж потом ушли на "подзаборные" АЗС. И если первыми эту тактику применили премиальные сети, обладающие наиболее лояльной клиентурой, то в этом году к ним присоединился крупнейший участник рынка — группа "Приват", у которой под 25% АЗС в стране (станции "Укрнафта", ANP, "Авиас" и др.). Почти 20 лет эта сеть формировала минимальный рыночный уровень цен, а теперь вплотную приблизилась к максимальной ценовой планке. Правда, по имеющимся данным, такое репозиционирование стоило "Привату" около 30% продаж. (К слову, переход крупнейшего игрока в новый ценовой сегмент также сыграл большую роль в формировании повышенных марж в текущем году).

Мириться с такой реальностью "Приват" не собирается. Получив большое влияние в новой конфигурации власти, группа Игоря Коломойского решила повернуть ход истории вспять. Контролируя НПЗ "Укртатнафта", который производит теряющий популярность бензин, в рамках бюджетного процесса БеКоманда, как принято называть группу лояльных Коломойскому нардепов, штурмует профильные комитеты с целью поднять акциз на газ и опустить на бензин.

Логика следующая: подъем цены на газ при параллельном снижении цен на бензин как минимум остановит рост рынка газа, а в перспективе приведет к ренессансу бензина. И если последний процесс пока выглядит невероятно (продажи этого топлива падают во всем мире), то рост цен на газ — абсолютно реальная перспектива.

При этом "нелегалы" продолжат свою деятельность и таким образом продолжат оттягивать продажи у цивилизованных игроков. Соответственно, для рынка мало что изменится. Единственный, кто может заработать, так это госбюджет.

Но и это неточно, чем ближе к голосованию в парламенте, тем больше "приватовцы" тянут акциз на бензин вниз. Если изначально они предлагали снизить его с 213,5 до 170 евро за 1000 л, то 11 декабря экс-журналистка "1+1" Ольга Василевская-Смаглюк попробовала внести на финансовый комитет предложение об унификации акцизов на все виды моторного топлива на уровне 139,5 евро. Заинтересовало это предложение и главу комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Андрея Геруса. Вероятно, коррекция акцизов произойдет, вопрос только в ее параметрах.

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Не существует простых решений проблем топливного рынка. Нужна методичная работа по ликвидации теневого сегмента, что позволит создать здоровую конкурентную среду. Это выровняет наценки на заправках, а также обеспечит доходы бюджета.

Но пока из 25 регионов более-менее успешно прошли чистку от "подзаборных" АЗС только Киев и Ровно, в остальном попахивает саботажем. Как должен поступать бизнес, уставший ждать милости от Кабмина? Действовать всеми доступными способами?

На тангире

Борьба лояльностей

Несмотря на новые реалии, на рынке продолжается острая конкурентная борьба за клиента. Она имеет как видимый, так и невидимый фронт.

К видимому относится разнообразие цен на табло. Три группы станций по ценовому уровню с диапазоном цен в 4 и даже 5 грн/л (при этом речь не идет о "подзаборниках") не позволяют говорить о какой-либо олигополии (см. рис. 1).

К невидимому фронту относятся программы лояльности и индивидуальные скидки для клиентов. В недавнюю "черную пятницу" дисконты достигали 5 грн/л, а в будни стабильно составляют 2–3 грн/л. Сеть БРСМ открыто предлагает скидку 1,4 грн/л от стелы практически всем желающим, при том что сеть работает в нижнем ценовом диапазоне.

"По стеле мы продаем в лучшем случае 25%, остальное — по картам лояльности, фактическая маржа существенно ниже", — рассказал маркетинг-директор крупной сети АЗС. Общеизвестным является также факт максимальных скидок для корпоративных клиентов, а это 30–40% реализации на АЗС.