Крымско-донецкая петля

Ситуация с ОККО оголила не только давнюю проблему уникального инвестиционного климата, но и больную тему участников топливного рынка — в Крыму и на Донбассе утрачены активы на сотни миллионов долларов, которые висят камнем на шее и тянут на дно ослабленный войной и кризисом бизнес.

21 августа бойцы Службы безопасности Украины провели обыски во львовском и киевском офисах "Концерна "Галнафтогаз", управляющего сетью автозаправочных станций ОККО.

Причина прозаичная как для нынешних времен: якобы разоблачен механизм финансирования оккупационных "администраций" через незаконное функционирование сети АЗС на территории Крыма и ОРДЛО. Естественно, "нефтяники" эти обвинения категорически отвергают.

"Некоторые украинские коммерческие структуры" организовали противоправную схему сохранения контроля над деятельностью сети АЗС на незаконно аннексированных и оккупированных территориях Крыма (минимум 9 станций) и Донецкой области (до 10 станций), прокомментировала СБУ обыски в Киеве и Львове. "Управление предпринимательской деятельностью автозаправочных станций осуществлялось менеджментом материнской структуры. С полученных доходов от реализации продукции АЗС дельцы платили в "бюджеты" оккупационных администраций так называемые налоги", — рассказали в спецслужбе. По ее информации, часть продукции указанных АЗС использовалась для обеспечения "псевдогосударственных образований".

"Нас обвиняют в финансировании действий, которые совершены с целью свержения конституционного строя и изменения государственных границ Украины", — об этом заявил на срочно созванной пресс-конференции мажоритарный акционер "Галнафтогаза" Виталий Антонов. Если память не изменяет, он не появлялся "в эфире" по проблемным вопросам с 2011-го, когда над рынком нависла угроза введения пошлин на импорт нефтепродуктов. Разумеется, обвинения СБУ Антонов и топ-менеджеры его компании категорически отвергают. Взволнованы и акционеры.

"Такие действия (СБУ. — С.К.) абсолютно не идут на пользу ни инвестиционной привлекательности, ни репутации Украины. Я хотел бы призвать власти разбираться в этой ситуации как можно более цивилизовано, как это принято в международной практике. И ЕБРР как акционер компании готов сотрудничать, и мы рады будем докопаться до истины. Но это должно происходить цивилизовано", — заявил управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж.

"Позитивный имидж "Галнафтогаза", который формировался годами совместно с нами, благодаря помощи IFC и ЕБРР, на него сейчас бросили тень тем, что мы увидели — это вторжение людей в масках в офисы компании. Абсолютно согласен с господином Малижем, что мы сейчас не будем детально рассматривать пункты обвинения. Но форма, в которой это было сделано, является абсолютно неприемлемой", — взял слово глава регионального представительства IFC в Украине и Беларуси Джейсон Пелмар. — "Наша роль — IFC и ЕБРР — состоит в том, чтобы привлекать инвесторов в Украину… Примеры того, что мы увидели, препятствуют этому процессу".

Зачем "человеку с ружьем" договариваться, если он безнаказанно может все отобрать?

Практически все крупные автозаправочные сети Украины пострадали от оккупации Крыма и Донбасса. Общая судьба постигла всех на Донбассе, где все без исключения "континентальные" АЗС были захвачены вооруженными бандами, которые либо начали их эксплуатировать, либо просто разграбили. Мощнейшей сетью "Параллель", входившей в империю Рината Ахметова, также управляют неизвестные персонажи. Эту информацию подтверждают не только официальные заявления компаний, но и перекрестный опрос источников в оккупированном регионе. Поэтому обвинения СБУ по поводу ДНР выглядят крайне слабо. Для начала достаточно ответить на вопрос: зачем "человеку с ружьем" о чем-то договариваться с украинскими компаниями? Он/они сами могут взять (и взяли), что захотят, и при этом не понесут никакой ответственности.

Еще менее аргументированы обвинения в работе с боевиками в случае с ОККО. Заправки ОККО на территории ДНР принадлежат совместному предприятию, созданному "Галнафтогазом" и международным инвестиционным фондом ADM Capital. Более того, все это добро передано в ипотеку Международной финансовой корпорации (IFC). Даже если бы "Галнафтогаз" вздумал о чем-то договариваться по этим станциям, ему пришлось бы согласовывать свои действия с указанными инвесторами и кредиторами. Какова вероятность, что Мировой банк и ADM Capital дали бы добро на работу в обложенной со всех сторон международными санкциями ДНР? Нулевая.

Похоже, понимает шаткость своих подозрений по "восточному" направлению и СБУ, поскольку в обвинительных заявлениях речь идет преимущественно о Крыме.

Эхо войны

Действительно, судьба крымских АЗС сложилась иначе. Силового захвата здесь не было, заправки остались в собственности украинских владельцев. Исключение — сеть группы "Приват" (44 АЗС), которая была "национализирована" крымскими "властями" и включена в состав "государственного" "Черноморнефтегаза", получив бренд "ГОСТ".

Правда, говорят крымские источники, поработав чуть больше года, "ГОСТ" остановился, и сейчас АЗС не работают. Компании "Привата" и "Укрнафта" добиваются от России компенсации в международных судах.

Самым радикальным путем пошла сеть Shell: под угрозой международных санкций она просто бросила свою крымскую сеть из 21 АЗС. Источник в компании говорит, что все станции разграблены.

"Какое-то время там были сторожа, но как только их сняли, все растащили за считанные дни. Сейчас эти заправки превратились в туалеты", — рассказывают очевидцы.

"Лукойл-Украина" и WOG быстро сориентировались и продали свои крымские сети в первый год после аннексии. Лукойловские станции ушли Сергею Курченко, станции WOG сегодня эксплуатируются сетью АТАН.

К слову, "Лукойл" настолько испугался международных санкций, что не только быстро канализировал крымскую сеть, но и все четыре года не продает крымским компаниям топливо со своих НПЗ.

Аналогичная "особенность" прослеживается и за "Газпромнефтью", говорят местные операторы. Топливо в Крыму только от "Роснефти" и множественных российских "самоваров".

Что касается ОККО, то здесь, видимо, сочли, что не настолько богаты, как Shell, чтобы бросить АЗС. Не вариант и просто остановить заправки, охраняя их от мародеров. В этом случае компании пришлось бы как минимум оплачивать коммунальные услуги, охрану, налоги на недвижимость и т.д. И вот в этом случае СБУ имела бы все основания с ноги открыть дверь "Галнафтогаза": украинская компания украинскими деньгами финансировала бы экономику государства-оккупанта.

"Мы потеряли на оккупированных территориях 8 процентов наших инвестиций, это 80 миллионов долларов. То есть 55 миллионов долларов приходится на ЛНР и ДНР и 25 миллионов долларов непосредственно в Крыму", — говорит В.Антонов. Следует также отметить, что все 12 крымских объектов — дорогостоящие большие комплексы, построенные либо купленные в 2011—2013 гг. за средства международных кредиторов, которым "Галнафтогаз" продолжает возвращать долги, — ЕБРР, МФК, Черноморскому банку торговли и развития.

enkorr.com.ua Действия СБУ заставили акционеров и инвесторов "Галнафтогаза" впервые выйти на пресс-конференцию. На фото слева направо: Виталий Антонов, Франсис Малиж и Джейсон Пелмар.

Как "Галнафтогаз" вышел из этой ситуации?

Со слов менеджеров компании, продавать объекты они отказались, поскольку не были уверены в безупречности таких сделок. В результате крымские АЗС еще в 2014-м были переданы в аренду крымской компании "Таврида Петролеум", которую организовали сотрудники бывшего крымского офиса ОККО.

"Мы сказали: хлопцы, у вас на АЗС есть запасы нашего топлива, мы его вывезти из Крыма не можем, пускай это будет вашей "обороткой", работайте", — вспоминает вице-президент по финансово-инвестиционным вопросам "Концерна "Галнефтегаз" Василий Даниляк.

По его словам, такая схема оптимальна: компания обеспечила сохранность объектов, а коллектив сохранил рабочие места. Ну и самое главное: такая схема не противоречит специальному законодательству Украины — Закону "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированных территориях Украины" (вступил в силу 27.04.2014 г.) и Закону "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях ведения экономической деятельности на временно оккупированных территориях (27.09.2014 г.).

Кроме того, "Галнафтогаз" — единственный участник топливного рынка, который более 15 лет проходит международный аудит, проводимый компанией Ernst and Young. Не вызывает сомнений: если бы его модель удержания крымских активов вызывала вопросы, аудиторы бы первыми забили в колокола.

Стоит отметить, что практически все известные украинские сети супермаркетов и гипермаркетов продолжают в той или иной форме работать в Крыму, пытаясь таким образом сохранить свои активы. Психология владельцев бизнеса во многом была проиллюстрирована на примере Липецкой кондитерской фабрики, которая уже стала мемом.

В подобном тупике находится и ОККО: платежная система заблокирована россиянами, да и о каких-то заработках крымских объектов говорить не приходится. По словам крымских операторов, "Таврида" не имеет прямых поставок нефтепродуктов, закупает их у местных оптовиков, а значит — маржа минимальная. Нет и былой маркетинговой поддержки — бренд ОККО отозван, объемы продаж упали в шесть раз. По расчетам Даниляка, сейчас "Тавриде" хватает только на покрытие расходов.

"Мы не скрываем, что мы контактируем с коллективами заправок. Скажу больше, поскольку мы сдаем эти объекты в аренду, то согласно договорам получаем отчеты о ценах, о продажах, о финансовой ситуации. Но мы, ПАО "Концерн Галнафтогаз" или любая другая аффилированная с нами компания, не ведем никаких финансовых операций в Крыму и нашего бренда там нет", — говорит Даниляк.

Что дальше? "Галнафтогаз" не оставляет надежд в будущем продать эти станции. Для этого уже создана компания с московской юрисдикцией, капитал которой разделен между компаниями-держателями крымских активов, среди которых и ПАО "Концерн "Галнафтогаз". Таким образом потенциальный покупатель будет приобретать не заправки, а компанию владельца. Однако на данный момент никаких переговоров "Галнафтогаз" не ведет, ожидая соответствующих разъяснений европейских регуляторных органов.

"Наша холдинговая структура зарегистрирована в одной из стран Евросоюза, поэтому власти этой страны должны согласовать структуру потенциальной трансакции и дать свое заключение о ее соответствии европейскому санкцонному законодательству и тогда станет ясно, сможем ли мы продать наши активы", — рассказал Даниляк.

Но до продажи дело может и не дойти: "Галнафтогаз" регулярно получает письменные уведомления от оккупационных властей о возможной национализации.

* * *

Ирония судьбы в том, что в предвоенные годы именно в Донбасс и Крым начали активно инвестировать национальные сети. Эти регионы долгое время были закрыты для "чужаков", но со временем стали открываться все больше и больше. Темп задавали выходцы из Западной Украины — ОККО и WOG, — вечное соперничество между которыми наблюдалось и в "освоении новых земель". Появление новых больших станций стимулировало местных игроков, в частности донецкого лидера "Параллель", также активно вкладывать в модернизацию, чтобы сохранить клиентуру. Начали работу над собой и сети помельче. Зашла в регион полтавская "Надежда" — крупнейший игрок рынка сжиженного газа. И без того финансово мощный Донбасс получил прилив инвестиций.

Кипела жизнь и в Крыму, где "пришельцы" начали теснить местных фаворитов АТАН и ТЭС. Последний даже был вынужден начать прорабатывать почву на предмет продажи сети.

После утраты территорий новые возможности превратились в новые и большие проблемы. Развитие шло за кредитные средства, которые никто списывать не собирается. "Мы могли бы поставить вопрос о списании долгов, если бы АТО получила статус войны, но поскольку этого нет, кредиторы считают происходящее финансовыми рисками бизнеса", — говорит один из топ-менеджеров крупной украинской сети.

Теперь кредиты за станции на оккупированных территориях, притом в большинстве своем валютные висят на украинских офисах, а их обслуживание по сути обнуляет экономику. Добивает ее настоящий ренессанс теневого рынка — нелегальные "газовые", "бензиновые" и "дизельные" бочки стоят почти в каждом селе.

"По нашим оценкам, нелегалы "проливают" в месяц не менее 40 тысяч тонн моторных топлив. При этом, если раньше можно было выделить отдельные очаги нелегальной торговли, такие как Киевская и Днепропетровская области, то сейчас тревожные сигналы мы получаем изо всех уголков страны. Проблема усугубляется активизацией "налоговых ям", которые "помогают" нелегалам "осваивать" наличные, за которые те торгуют", — говорит глава Нефтегазовой ассоциации Украины Дмитрий Кулик.

Нелегальная сеть создает спрос на сравнительно недорогой низкокачественный продукт, который уже удовлетворяют срочно реанимированные кустарные производства и мини-НПЗ. В южных регионах расширяется продажа дизельного топлива с обильным добавлением авиакеросина, импорт которого уже превышает потребности страны в этом топливе. Вот где настоящее место для внимания силовиков всех мастей. И это происходит здесь, на подконтрольной территории, а не в Крыму и на Донбассе.