История измены, о которой все знают заранее, или Украинская мафия в антураже колумбийской магии

У Рафаэля Гарсиа Маркеса есть замечательное произведение — "История одной смерти, о которой знали заранее". В нем рассказывается об убийстве мужчины, оказавшегося единственным, кто не знал о намерениях его убить. Хотя у него был миллион возможностей избежать смерти, его все же убили...

С нашей энергетической независимостью сейчас происходит очень похожая история. Мы медленно движемся к катастрофе, и убедительных действий власти с целью ее избежать пока не видим.

Речь идет вот о чем.

У правительства осталось не так много времени на то, чтобы разработать и реализовать план действий для обеспечения продолжения транзита российского газа по Украине.

В 2019 г. заканчивается действие контракта НАК "Нафтогаз Украины" с "Газпромом" о транзите природного газа в ЕС. В этом же году истекает срок полномочий нынешнего вице-президента Европейской комиссии (ЕК) по вопросам энергетического союза Мароша Шефчовича, который прямо выразил готовность лоббировать интересы Украины в вопросах сохранения транзита через ее территорию.

Поддержка еврокомиссара Шефчовича стала мощным козырем для Украины, благодаря возможности Брюсселя реально оказывать давление на Россию. Ситуация с "Северным потоком-2" для "Газпрома" остается сложной, и не в последнюю очередь из-за скепсиса со стороны ЕК относительно проекта как альтернативы украинской ГТС. Именно поэтому роль Еврокомиссии в вопросе продолжения эксплуатации украинской ГТС является определяющей.

При этом очень важна даже не сумма прибыли от транзита (около 2 млрд долл./год, исходя из практики последних периодов), а гарантированные объемы газа, которые будут транспортироваться по нашим трубопроводам.

Попытаемся оценить наши возможности. С одной стороны, объемы потребления природного газа европейской энергетикой растут (даже на фоне взрывного роста ветровой и солнечной энергетики в Европе). С другой — гигантские (даже в слаборазведанном состоянии) запасы газа Сибири. При условии формирования прозрачных и стабильных правил игры, соблюдении европейского энергетического законодательства и практик, при условии конкурентных тарифов украинская ГТС способна не только обеспечить увеличение объема транспортировки российского газа в страны — члены ЕС и прибыли от его транзита в разы, но и стать одним из самых весомых факторов государственной безопасности. Согласимся, есть за что бороться.

Вместе с тем провал переговоров по управлению ГТС с привлечением европейского участника и, собственно, сам провал такого управления неотвратимо и стремительно приведут к строительству нескольких обходных коридоров (каких именно, давно известно). Один из ключевых факторов безопасности страны будет навсегда утрачен.

Как это предотвратить? Для заключения договоров с партнером ГТС необходимо уже до конца 2018 г. определиться с оператором газотранспортной системы, который выступит организатором переговоров с россиянами о транзите газа в Европу. А чтобы этот европейский оператор пришел, государство немедленно должно сформировать требования к оператору и предложить модель сотрудничества с ним. Без четкости и прозрачности при отборе оператора никакая

серьезная компания не заинтересуется украинской ГТС.

Правительство как акционер "Нафтогаза" и владелец газотранспортной системы должно публично представить разработанный им план действий с четко прописанными целями и конкретно определенными датами их достижения. Возможные риски на каждом этапе реализации плана тоже должны быть учтены путем разработки соответствующих мер по их минимизации (например, минимизация риска перехвата контроля или ключевого влияния на партнера ГТС со стороны субъекта, поддерживающего интересы страны-оккупанта).

Таймлайн наших действий должен выглядеть следующим образом:

— по состоянию на первый квартал 2018-го — определить модель сотрудничества, а именно: условия, требования, критерии отбора оператора;

— до конца 2018-го — выбрать европейского оператора-партнера газотранспортной системы, иметь проект согласованного взаимодействия;

— до середины 2019 г. — определить четкие условия сотрудничества между Украиной и новым европейским оператором, разработать совместную позицию по переговорам с Россией.

И правительство должно согласовать эти дедлайны со всеми заинтересованными сторонами и четко следовать им, как швейцарские часы.

К счастью, 13 декабря 2017 г. произошли первые сдвиги в этом поле — правительство Украины официально начало процедуру отбора международного партнера для совместного управления украинской ГТС, одобрив соответствующее постановление №1005.

Постановлением образована Рабочая группа по подготовке рекомендаций и предложений относительно разработки условий конкурса по определению партнеров газотранспортной системы. В состав группы под председательством вице-премьера Владимира Кистиона вошли, в частности, представители Минэнергоугольпрома, Минэкономразвития, секретариата Кабмина, НКРЭКУ, и.о. председателя правления ПАО "Магистральные газопроводы Украины". От парламента был включен только и.о. председателя комитета по вопросам ТЭК, хотя были также и другие предложения. От "Нафтогаза" в состав группы вошел почему-то член недавно назначенного наблюдательного совета и никого нет из менеджмента (это немного удивительно, даже с учетом напряженных отношений Кабмина и НАКа, все же решается вопрос национальной безопасности, а не кто у кого больший поток уведет). Ну и стандартное, но единственно правильное в текущих условиях решение — привлечь к работе группы дипломатов из США, ЕС, представителя секретариата Энергетического сообщества. Надеемся, иностранцы будут иметь возможность хотя бы заблокировать возможные неправильные шаги Рабочей группы.

Постановлением №1005 также были утверждены положения о Рабочей группе. Среди полномочий группы с удивлением можно найти подготовку рекомендаций и предложений не только по "разработке условий конкурса по определению одного или нескольких партнеров газотранспортной системы", но и по "отделению деятельности по транспортировке природного газа и деятельности по его хранению (закачиванию, отбору)".

При чем здесь многострадальный анбандлинг? Отделение услуг по транспортировке газа нашей ГТС? Не для того ли, чтобы руками некоего уважаемого общества, собранного с совершенно другой целью, незаметно победить НАКовский менеджмент в эпической войне за наследство "Укртрансгаза", освятив победу присутствием иностранцев? Надеемся, что дуем на холодное, а Кабмин с НАКом наконец перестанут воевать и вспомнят о цели и миссии своей деятельности, публично решив вопрос анбандлинга, не прибегая к наперсткам.

Что же касается самой Рабочей группы, то будем надеяться, что она была создана не для того, чтобы заговорить вопрос, решение которого она должна предложить, размыв в серых коллективных решениях ответственность за провал (как это у нас все время происходит с другими рабочими группами). А для того чтобы предоставить оперативные и корректные предложения правительства для обеспечения своевременного проведения прозрачного конкурса по отбору партнера ГТС на понятных для потенциальных участников конкурса условиях. В этом контексте надеемся, что отсутствие ссылок на какую-либо публичность деятельности или хотя бы отчетности группы в положении о ней — просто случайность.

Гарантируем постоянный интерес к работе группы со стороны патриотичных, но оптимистически настроенных народных депутатов. Наконец, в соответствии со статьей 21 Закона Украины "О рынке природного газа" именно Верховная Рада по представлению Кабинета министров утверждает результаты конкурса и принимает окончательное решение об определении одного или нескольких партнеров ГТС.

Что еще не может не настораживать? Как известно, советником Владимира Кистиона является Мирослав Боднар, который еще осенью прошлого года работал одним из руководителей "Региональной газовой компании", продолжительное время управляющей облгазами олигарха Дмитрия Фирташа. Того самого, у которого всегда были партнерские отношения с Кремлем и который стоял за коррупционной посреднической схемой торговли газом "РосУкрЭнерго". Не знаем, включен ли советник вице-премьер-министра М.Боднар в Рабочую группу наряду с руководителями министерств и представителями дипкорпуса ключевых мировых игроков (ни одна из фамилий членов Рабочей группы в постановлении №1005 почему-то не указана). Только заметим, что логику допуска людей, имевших прямую связь с газовыми интересами Фирташа, настолько близко к непубличным процессам, которые будут иметь судьбоносное значение для будущего страны, по крайней мере, стоило бы публично объяснить.

Кроме того, довелось услышать пока неподтвержденную информацию о существовании намерений вместо надежного европейского оператора руками Кабмина завести в управление украинской ГТС компанию-прокладку. Она будет выглядеть вроде бы иностранной, ведь ее основателями и/или руководителями могут быть иностранцы, даже с американскими паспортами, но будет использоваться для вывода половины доходов от транзита газа в нужные карманы, причем далеко не иностранные.

Если вдруг кто-то задумает что-то подобное реализовать, то он должен иметь в виду, что это нанесет двойной удар по стратегическим интересам Украины. Во-первых, провал конкурса по отбору европейского партнера для украинской ГТС станет негативным индикатором осуществления реальных изменений в энергетической политике Украины путем перехода к европейским стандартам прозрачности и подотчетности перед Энергетическим сообществом. Украина потеряет доверие ЕС, да и мотивации учитывать наши интересы в своих переговорах о транзите газа с Россией европейцам это тоже не добавит. Во-вторых, вполне очевидно, что фирма-прокладка не сможет привлечь инвестиции в модернизацию ГТС.

Таким образом Украина разве что подыграет "Газпрому", который всегда подчеркивает ненадежность и коррупционность пути транспортировки газа через Украину, убеждая европейцев, что строительство "Северного потока-2" поможет избежать этих проблем. Очередное превращение транзита газа по Украине в кормушку для олигархов станет только дополнительным пиаром "Северного потока-2".

Поэтому мы должны со всей серьезностью отнестись к процессу выбора европейского партнера для украинской ГТС. Следует помнить о нашем основном дедлайне — конец 2018 г. Если до этого времени не будет определенности с европейским партнером для оператора отечественной ГТС и условиями сотрудничества с ним, последствия могут быть катастрофическими. Тогда в Украину в лучшем случае могут вернуться коррупционные посреднические схемы торговли газом, а по наихудшему сценарию — наша ГТС в целом превратится в никому не нужный металлолом из-за открытия обходных маршрутов и отсутствия нового транзитного контракта.

Избежать подобного опасного сценария можно только благодаря оперативным и скоординированным действиям правительства и Минэнергоугольпрома, направленным на своевременное избрание на понятном и прозрачном конкурсе реального европейского партнера для оператора украинской ГТС. Иначе — мы все это знаем заранее — произойдет уничтожение ГТС. За которым, это тоже совершенно понятно, катастрофически нарастают риски для национальной безопасности Украины.