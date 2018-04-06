Инвестиции в переработку отходов: как преодолеть пассивность власти и бизнеса

Научившись перерабатывать сотни миллионов тонн отходов собственной жизнедеятельности, можно получить мегаватты биоэнергии и обеспечить себе и потомкам будущее без экологических эксцессов.

В последние десятилетия увеличилась нагрузка на полигоны бытовых отходов, появилось большое количество стихийных свалок мусора, ставших неотъемлемой составляющей урбанизированных территорий. Мусорные свалки с каждым годом приобретают все более угрожающий вид, а население задыхается от невыносимого смрада.

Отходы образуются как в большинстве видов экономической деятельности, в частности отраслей материального производства, так и в секторе домохозяйств. На 1 января 2017 г. общий объем накопившихся в Украине отходов по всем классам опасности составил 12,4 млрд т. Только в секторе домохозяйств в 2016 г. образовалось 6,3 млн т отходов, что составляет 2,1% от общего объема отходов в стране.

В последние годы вследствие определенных политических и экономических процессов годичный объем образования отходов постоянно уменьшается. Увы, причина этого не в массовом внедрении ресурсосберегающих технологий, а следствие кризиса в промышленном производстве. Объемы образования отходов начали снижаться с 2014 г., что связано также с невозможностью учесть отходы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в аннексированном Крыму.

К сожалению, инструменты фискального воздействия на предприятия, генерирующие основную массу отходов, в форме сначала сбора, а потом и экологического налога за размещение отходов и штрафов за нарушение природоохранного законодательства неэффективны. Предприятиямвыгоднее заплатить символическую сумму экологического налога за размещение отходов и продолжать работать в традиционном для украинских реалий режиме, нежели инвестировать в проекты ресурсосбережения и безотходных технологий.

Пренебрежение проблемой обращения с отходами было отличительной чертой деятельности всех правительств Украины. Трагедия на Грибовицкой свалке (вблизи Львова) в 2016-м заставила общественность и власть по-другому взглянуть и заговорить об этой проблеме, особенно вблизи крупных городов. Хотя властям большинства областных центров и крупных городов еще 10–15 лет назад зарубежные предприниматели предлагали проекты утилизации отходов на переполненных (уже тогда) свалках. Но из-за тотальной практики "откатов" исполнительной вертикали украинской власти и особенно местного самоуправления мэры городов и представители контролирующих органов в экологической сфере были не прочь получить лакомый кусок от иностранных бизнесменов за "открытие шлюзов" для запуска проектов по утилизации отходов, что в итоге отпугнуло потенциальных инвесторов.

Трагедия на Грибовицкой свалке стала маркером, продемонстрировавшим отсутствие надлежащей государственной политики в сфере обращения с отходами. Годами завуалированная (для тех, кто не вынужден жить вблизи полигонов бытовых отходов) проблема встала перед всем украинским народом. Рецидив львовской трагедии возможен и в других регионах. И происходит, только не с таким политсопровождением, хотя никому от этого легче дышать не становится.

Беспокойство вызывает то, что представители муниципалитетов других крупных городов всего лишь воспользовались моментом, чтобы бросить ряд обвинений в сторону муниципальной власти Львова. Хотя у них самих ситуация в сфере обращения с отходами не лучше, только масштабы другие.

Отсутствие надлежащего корпоративизма между градоначальниками крупных городов в вопросах совместной экологической ответственности в сфере обращения с отходами — свидетельство того, что экологические проблемы в Украине носят не только точечный и системный, но и мировоззренческий характер. Поэтому необходим кардинальный пересмотр фундаментальных основ политики обращения с отходами.

Неудивительно, что решение проблемы обращения с отходами в общенациональном масштабе стало критерием профпригодности высшего звена управленческой природоохранной вертикали и исполкомов местного самоуправления в формировании благоприятной окружающей среды для жизни украинских граждан.

Одним из эффективных методов является утилизация — переработка отходов с целью рационального использования. Проблема с утилизацией отходов — следствие индифферентности центральной власти в вопросах реализации низкодоходных, но значимых в экологическом плане проектов. А также перманентных попыток местного самоуправления отсрочить решение экологических проблем урбанизированных территорий. На неопределенный срок.

Однако в условиях дележа наиболее ликвидных коммунальных активов местным властям было не до решения проблем построения современной индустрии обращения с отходами, в частности их утилизации. В результате в 2016 г. их образовалось около 295,8 млн т, а утилизировано всего 84,6 млн.

Восходящая тенденция в динамике номинального объема капитальных инвестиций в обращение с отходами в 1996–2016 гг. в целом имеет место. Так, в 1996-м этот показатель составлял 77 млн грн, в 2011 г. — 1187 млн, в 2015 г. — 737 млн, а в 2016-м вырос до 2209 млн грн (рис. 1).

Но этот рост — всего лишь номинальный объем капитальных инвестиций в обращение с отходами. Динамика реального инвестирования не демонстрирует значительных темпов роста. Капитальные инвестиции в обращение с отходами в ценах на начало 1996 г. (рассчитывались путем деления номинального объема за соответствующий год на кумулятивный индекс цен производителей промышленной продукции) в 2016 г. выросли всего в 1,5 раза. По сравнению с 2011 г. этот показатель даже снизился на 23%.

Удельный вес капитальных инвестиций в обращение с отходами в общем объеме капитальных природоохранных инвестиций колебался в пределах 2,8–18,4%. Следует отметить его рост в 2016-м по сравнению с 2012–2015 гг., связанный с необходимостью увеличить критический объем капитальных вложений в связи с усугублением "мусорного" кризиса.

Отсутствие прорывных позитивных сдвигов в привлечении капитальных инвестиций в обращение с отходами связано с отсутствием механизма стимулирования коммунальных властей к наращиванию инвестиционных вливаний в эту индустрию. Стимул — не "откат", прошу не путать понятия. У центральной и местных властей есть и стимул, и мотивация — здоровое во всех смыслах украинское общество. Если власть (местная или всеукраинская) в этом не заинтересована, то украинское общество — даже очень.

Казалось бы, львовская "мусорная" трагедия 2016-го станет предпосылкой/стимулом для реального увеличения государственных и муниципальных расходов на утилизацию отходов в 2017-м. Но этого не произошло. За 2007–2017 гг. наблюдалось несколько фаз уменьшения расходов сводного бюджета Украины (расходы государственного и местных бюджетов) на утилизацию отходов. В частности, в 2009-м по сравнению с 2008 г. объемы бюджетного финансирования уменьшились на 186,8 млн грн, в 2010 г. — на 248, 7 млн грн.

К сожалению, в 2016–2017 гг. расходы сводного бюджета на утилизацию отходов по сравнению с 2012 г. сократились на 218,2 млн и 49 млн грн, соответственно. Максимально расходы бюджетов всех уровней на утилизацию отходов были сокращены в 2013–2014 гг., что связано с политнестабильностью в стране и сужением бюджетных возможностей в финансировании природоохранных мероприятий.

Несмотря на то, что в 2017-м по сравнению с 2016 г. расходы сводного бюджета на утилизацию отходов увеличились на 169,2 млн грн, существенного реального роста этого вида расходов не произошло (о чем свидетельствует динамика расходов сводного бюджета на утилизацию отходов в сопоставимых ценах на начало 2007 г.).

Номинальный объем расходов на утилизацию отходов увеличился в 2017-м по сравнению с

2016 г. за счет как государственного, так и местных бюджетов. Для первого рост составил

69,5 млн грн, для вторых — 99,9 млн. При этом структура расходов сводного бюджета на утилизацию отходов несовершенна. Удельный вес местных бюджетов в общих бюджетных расходах в 2007–2017 гг. колебался в диапазоне 11,6–35,5%. Но некоторые позитивные сдвиги в этом направлении уже происходят. В 2017-м по сравнению с 2014–2016 гг. произошло снижение удельного веса государственного бюджета и, соответственно, рост удельного веса местных бюджетов в структуре расходов сводного бюджета Украины на утилизацию отходов.

Анализ расходов государственного и местных бюджетов на утилизацию отходов свидетельствует о перманентном сужении инвестиционного участия государства и территориальных громад в процессах эффективного обращения с отходами. Исходя из потребности в инвестресурсах для развития индустрии утилизации отходов, расходы, профинансированные за счет государственного и местных бюджетов, должны дополняться значительными объемами как отечественных, так и иностранных частных инвестиций.

Более того, наращивание объемов утилизации отходов удешевит энергоресурсы для населения вследствие увеличения объемов производства биогаза. Потенциал производства энергоресурсов на основе утилизации отходов в последние годы увеличился. Структурные сдвиги в национальной экономике способствуют росту объемов отходов сельскохозяйственного производства, поскольку агробизнес является едва ли не единственным видом производственной деятельности, демонстрирующим рост. В частности, в 2016 г. в сельском, лесном и рыбном хозяйстве образовалось 8,7 млн т отходов.

Однако уровень утилизации древесных отходов (лесосечных отходов и отходов деревообработки) оставляет желать лучшего. Чрезвычайно низкий объем утилизации отходов был зафиксирован в 2014 г. — всего 37,3 тыс. т. В 2016-м этот показатель был равен 58,3 тыс. т. И это при том, что в 2010–2016 гг. объемы образования древесных отходов колебались в интервале 683,1–933,8 тыс. т.

В целом обращение с древесными отходами отличается невысоким уровнем эффективности как в лесном хозяйстве, так и в деревообрабатывающей промышленности. Свидетельством чего является восходящая тенденция за 2010–2016 гг. в динамике сжигания древесных отходов.

С ухудшением экономической ситуации в стране большинство субъектов лесохозяйственной и деревообрабатывающей деятельности не имеют возможности инвестировать в проекты формирования индустриальной базы утилизации древесного сырья, в частности приобретать щепобойные машины и оборудование для производства пеллет и топливных брикетов.

В условиях ограниченных возможностей центральных и региональных финансовых фондов и бюджетов территориальных громад первостепенное значение приобретает привлечение к реализации проектов модернизации индустрии обращения с отходами частного бизнеса, в том числе зарубежных предпринимательских структур, правительств иностранных государств и международных финансово-кредитных организаций.

По мере углубления децентрализации возрастает роль местных властей в вопросах обращения с отходами. Нужна трансформация системы отношений территориальных громад с субъектами предпринимательской деятельности, в том числе в части утилизации отходов. Существенного увеличения объемов инвестирования можно достичь при расширении перечня соглашений государственно-частного партнерства в сфере обращения с отходами. Поэтому ускорение темпов инвестирования проектов в сфере обращения с отходами на уровне регионов и территориальных громад связано с совершенствованием законодательства о государственно-частном партнерстве. В нынешней редакции Закона Украины "О государственно-частном партнерстве" обработка отходов относится к соглашениям между государственными (коммунальными) и частными партнерами, что создает определенные институциональные предпосылки для применения такого рода соглашений в практике обращения с отходами.

При этом в законодательстве отсутствует конкретизация возможных форм государственно-частного партнерства по размещению, утилизации, удалению и сжиганию отходов, то есть не определены различные модели сотрудничества территориальных громад с частными партнерами (резидентами и/или нерезидентами), которые располагают необходимой материально-технической базой и имеют значительный опыт ведения предпринимательской деятельности в сфере обращения с отходами.

Решение проблемы отходов, исходя из того, что основная их часть создается промышленными и сельскохозяйственными предприятиями, — важная задача не только для сектора государственного и муниципального управления, но и для корпоративного сектора. Названные сектора будут реализовывать надлежащую политику в обращении с отходами при наличии соответствующего набора прямых и непрямых стимулов.

В целом формирование современной индустриальной базы обращения с отходами должно быть не только важной составляющей государственной и региональной экологической политики, но и одним из приоритетов децентрализации власти и реформы местного самоуправления, а значит, получить необходимую институциональную основу для увеличения объемов инвестиций.