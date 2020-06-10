Янтарный пасьянс

В 2020–2021 годах янтародобытчики вместо 25% будут платить 5 и 8% рентной платы соответственно, что приведет к недополучению бюджетами сельских территориальных громад значительных сумм поступлений, а это и в дальнейшем будет консервировать вековую отсталость этих территорий. Такие ставки рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря — это маркер фискального нигилизма нынешнего парламентского монобольшинства и его сателлитов.

Начало сентября 2019 года ознаменовалось тем, что Владимир Зеленский поставил задачу правительству и руководству фракции "Слуга народа" в сжатые сроки принять закон о легализации добычи янтаря. Для экспертной среды это не стало неожиданностью, поскольку тогда отдельные бизнес-группы в янтароносных регионах были очень заинтересованы в получении лицензий на добычу этого минерального сырья органического происхождения и к тому времени фактически выступали одной командой с центральной властью.

Надо также напомнить, что президентским инициативам по легализации добычи янтаря предшествовали вояжи главы государства в районы наибольшей его концентрации и крупнейших масштабов незаконной добычи. Визиты сопровождались показательными головомойками региональным чиновникам и не всегда законным их снятием с занимаемых должностей. Через определенный период такую показательную порку президентом чиновников регионального уровня начали трактовать как очередной пиар-ход властной верхушки, поскольку время прошло, а реальных сдвигов с наведением порядка в сфере добычи янтаря так и не было.

После указания Зеленского о законодательном урегулировании отношений, связанных с освоением запасов янтаря, пропрезидентское монобольшинство в украинском парламенте сразу взялось за выполнение поставленной их лидером задачи и начало форсировать подготовку законодательных актов, обеспечивающих легализацию добычи янтаря.

Принятые законопроекты №2240 и 2241 дали зеленый свет легальной добыче "полесского золота". Хотя эти законодательные акты носят откровенно лоббистский характер и не обеспечивают даже критически необходимых экологических и социальных амортизаторов для полноценной легализации добычи ценного минерального сырья органического происхождения и предупреждения многочисленных проявлений нелегального освоения янтароносных недр.

Учитывая, что добыча янтаря выступает составляющей специального природопользования, она может осуществляться на платной основе путем взимания рентной платы. Согласно здравому смыслу и принципам платности специального природопользования 24 декабря 2015 года был принят Закон Украины №909-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2016 году". Поэтому с 1 января 2016 года добыча янтаря, как и другие виды деятельности, связанные с пользованием недрами для добычи полезных ископаемых, сопровождается уплатой рентной платы. Кабинет министров Украины для упорядочения системы фискального регулирования добычи янтаря в перечень кодов бюджетной классификации ввел код 13031000 "Рентная плата за пользования недрами для добычи янтаря". Этот законодательный акт с 1 январю 2016-го установил на добычу янтаря рентную плату в размере 25% от стоимости товарной продукции горного предприятия.

Но введение рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря (янтарной ренты) не обеспечило адекватного администрирования этого фискального платежа как в государственный, так и в местные бюджеты. Если в 2016 году в государственный бюджет поступило 2,08 млн грн, то в 2019-м — 0,75 млн. В 2017 году поступления янтарной ренты в местные бюджеты составили 0,4 млн грн, а в 2019-м — 0,3 млн.

Фактически поступление янтарной ренты в государственный и местные бюджеты в 2016–2019 годах являются мизерными, несмотря на то, что полесская земля изрыта "янтарными" котлованами. До конца прошлого года символические поступления рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря можно было объяснить отсутствием надлежащей институциональной основы легализации соответствующего вида "старательства". Но принятие законопроектов №2240 и 2241 переместило проблему фискальной отдачи освоения янтароносных горизонтов из плоскости нормативно-правового обеспечения легализации добычи ценного сырья в плоскость формирования современного инструментария изъятия ренты, образующейся под действием природных факторов.

Парламент внес изменения в статью 252 Налогового кодекса Украины, согласно которым ставка рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря была снижена с 25 до 10% от стоимости товарной продукции горного предприятия. Более того, были временно введены льготные ставки рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря: до 31 декабря 2020 года включительно — в размере 5%; до 31 декабря 2021 года включительно — в размере 8%. Это означает, что монобольшинство создало финансовые преференции для янтародобывающих предприятий и фактически лишило государственный и местные бюджеты дополнительных доходов за счет администрирования янтарной ренты.

Таких тепличных условий при уплате налогов украинский законодатель давно никому не создавал. Очевидно, очень уже выслужились будущие кураторы легальной добычи янтаря перед нынешней властью, что получили от нее такие преференции, которые она до сих пор не предоставляла "ни свату, ни брату". Как версию можно рассматривать следующий согласованный властью и местными бизнес-элитами "янтарный" пасьянс: те, кто контролировал нелегальную добычу янтаря, и далее его будут контролировать, но уже в правовом поле, и никого постороннего, даже если это недропользователь со всемирно известным брендом и безупречной репутацией, в сферу добычи янтарного сырья не пустят, а рентная плата уменьшена с 25 до 5–8% (в 2020–2021 годах) для того, чтобы облегчить жизнь тому, кто сейчас присваивает янтарную ренту.

Фактически ставки рентной платы за добычу янтаря в 2020–2021 годах уменьшены в разы, что резко снижает общую сумму янтарной ренты, которая должна была бы поступить в государственный бюджет и бюджеты территориальных громад. И если для государственного бюджета это погоды не делает, то для территориальных громад, которые выступают территориями концентрации янтароносных недр и столкнутся со всеми экологическими последствиями его добычи, это очень существенно. Поэтому нет ничего удивительного, что население отдельных территориальных громад в полесской зоне встает на дыбы, чтобы не допустить грабительской для себя и экологически вредной для своих потомков добычи янтаря. Местное население выступает против добычи янтаря, от которой не получит ни прямой экономической выгоды, ни толчка для развития местного хозяйства и объектов социальной инфраструктуры.

Кроме того, в условиях углубления децентрализации хозяйственная и финансовая самодостаточность объединенных территориальных громад полесской зоны в некоторой степени зависит от справедливого межбюджетного распределения рентной платы за хозяйственное использование природного сырья, сконцентрированного на близлежащих территориях. А исходя из содержания законопроекта №2242, предусматривающего внесение изменений в Бюджетный кодекс Украины, нынешняя власть планирует передавать бюджетам территориальных громад только 30% рентной платы за пользование недрами при добыче янтаря. А с учетом того, что в 2020–2021 годах ставка рентной платы за добычу этого вида минерального ресурса составит 5 и 8%, сельским территориальным громадам полесской зоны не следует ожидать ощутимого увеличения поступлений в местные бюджеты.

Вместе с тем установление символических (заниженных) ставок рентной платы за добычу янтаря противоречит классическим атрибутам изъятия природно-ресурсной ренты. Поэтому следует напомнить, что янтарь — это органическое вещество, образовавшееся под влиянием комплекса природных факторов, и его добыча уже означает присвоение ренты, поскольку недропользователь привлекает в хозяйственный оборот материальную субстанцию, которую он сам не создавал, а только понес затраты на организацию ее добычи. От уровня обоснованности ставок рентной платы за добычу янтаря зависит эквивалентность изъятия янтарной ренты.

Также остается неупорядоченным как в правовом, так и в административном аспектах механизм финансирования рекультивации земель, нарушенных в связи с добычей янтаря. Как показывает передовая иностранная практика и положительные прецеденты финансирования природоохранной деятельности, в Украине своевременность и результативность рекультивации в значительной степени зависит от наличия специальных фондов в соответствующих публичных бюджетах, а также от действенности их наполнения. И чтобы своевременно возвращать территории, где осуществлялась добыча янтаря, в продуктивный хозяйственный оборот и обезопасить тем самым местное население от экологического неблагополучия, необходимо создать фонды финансирования мероприятий по экологической реабилитации нарушенных земель путем концентрации в этих фондах части янтарной ренты как на общегосударственном, так и на местном уровнях.

Почему же в сфере взимания рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря пренебрегают прописными истинами изъятия природно-ресурсной ренты и не учитывают интересы местного населения? Потому что депутаты Верховной Рады Украины, представляющие полесские административные районы, богатые янтарем, активно лоббируют идею "легализации" добычи этого ценного минерала органического происхождения. Фактически это является лоббированием интересов местных бизнес-элит, которые де-факто сейчас и контролируют добычу янтаря на значительных территориях. Опасаясь определенных форс-мажорных ситуаций наподобие того, что иностранные партнеры заставят прекратить "закон джунглей" в добыче этого ценного сырья, местные бизнес-элиты пытаются воспользоваться законотворческим турборежимом и инфантильным стремлением монобольшинства "улучшить жизнь" обычным украинцам и под этот шумок принять законы, регулирующие добычу янтаря, как говорят, под себя.

Более того, народные избранники и местная бизнес-элита хотят легализовать добычу янтаря в кратчайшие сроки, пренебрегая при этом элементарными предупредительными мерами для сбережения окружающей природной среды, чтобы снять сливки в сфере деятельности, где получение сверхприбылей не требует предпринимательских сверхусилий, а только формирования технических условий для того, чтобы взять то, что создала матушка-природа.

Места концентрации крупнейших запасов янтаря — это полесские административные районы, где есть благоприятные природно-ресурсные условия для развития животноводства, введения дополнительных мощностей в деревообрабатывающем бизнесе, повышения уровня утилизации лесосечных отходов и отходов сельскохозяйственного производства для производства биологического топлива. Но в вопросах организационного и финансового обеспечения активизации этих видов деятельности народные депутаты и местная бизнес-элита особой расторопности не проявляют, несмотря на то, что эти виды деятельности не несут значительных рисков для устойчивости природных экосистем, но кардинальным образом могут решить проблему занятости и самозанятости местного населения и обеспечить увеличение производства продукции с высокой добавленной стоимостью.

Вместе с тем расширение масштабов добычи янтаря по-украински — это почти гарантированно превращение полесских пейзажей в тотальную цепь котлованов, где фактически уже не будет расти ни лес, ни другие флористические ресурсы, а также разрушится пространственный базис для развития сельского хозяйства и зеленого туризма.

Почему вероятен такой пессимистический или, точнее, катастрофический сценарий? А потому, что принятые законы, легализирующие добычу янтаря и предусматривающие ее налоговое регулирование, противоречат базовым рыночным атрибутам использования национального природного богатства и справедливого изъятия и распределения янтарной ренты.

Вместо того чтобы пополнять бюджеты местных громад и поступать в специальные фонды охраны окружающей среды, янтарная рента почти полностью будет присваиваться региональными бизнес-элитами, что продолжит их паразитирование в сфере добычи полезных ископаемых в связи с правовым нигилизмом и слабостью институтов гражданского общества, особенно в хронически депрессивных полесских районах.

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