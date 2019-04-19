Энергетика — цирк без клоунов…

Там говорят сложные вещи, а суть дела предельно проста — это история о том, как "стырили" деньги. Несколько сот миллионов гривен, собранных с помощью государственных облэнерго, "растворились" в пространстве.

Причем с тем, что их "стырили", согласны обе стороны начавшегося в Соломенском суде г. Киева процесса. Их позиции отличаются только в том, кто у кого.

Забавно, но при этом частенько они, похоже, говорят интересные вещи. Экстрадированный из Германии г-н Крючков, экс-глава энергетической компании, через которую, по версии следствия, перекачивали средства из трех облэнерго в частные карманы (он же ответчик), упирает часто на то, что его, честного и хорошего, сбил с пути истинного злобный Игорь Кононенко, давний друг и партнер действующего президента, заставив отдать акции его компании, таскать деньги в офис "смотрящего" (и не только) и скупать наши славные антикоррупционные органы.

А так бы сам он ни-ни.

Гарант Конституции скорбно рассказывает о том, что все это — предвыборная технология (что похоже на правду). И "ничего общего с борьбой с коррупцией эти процессы не имеют". А вот это уже нет, мероприятие посадки людей, обвиняемых в краже сотен миллионов, — это все-таки полезно.

Заодно Петр Алексеевич с полным знанием дела оценил пятилетние успехи Украины в проведении судебной реформы: "Увидите, завтра господина Крючкова поведут в суд, послезавтра он окажется на свободе, а в четверг он будет на канале 1+1, на территории господина Зеленского, для того чтобы сыграть свою роль в избирательном процессе".

Учитывая, что вместо требуемых обвинением более трети миллиарда гривен залога (346 млн грн — такую сумму "увел" Крючков, считает НАБУ) мудрый и справедливый суд определил сумму залога в полсотни раз меньше (7 млн грн), — очень даже может быть.

Правда, вряд ли так уж сразу.

Реплика Порошенко, что "господин Кононенко должен после выборов сразу идти в следственные органы и отвечать на вопросы, которые у них возникнут; и если он виновен, должен нести за это ответственность", — тоже вполне правдива. Следственные органы, несомненно, очень внимательно учтут результаты выборов — "объективно и беспристрастно".

Забавно, но сам Дмитрий Крючков рейтинг Петра Алексеевича скорее поддерживает, утверждая, что преследуют его (белого и пушистого) по указке злобного тирана. По существу это пиар и вклад в повышение рейтинга действующего главы государства.

Если без сарказма, то схемы работы г-на Крючкова без поддержки на самом верху были бы невозможны. (Напрашивается аналогия с другим молодым дарованием — Курченко…) Как и невозможно было на государственном (60% акций) "Запорожьеоблэнерго" слепить два правления и драться за контроль над финансовыми потоками при полном бездействии и невмешательстве всех органов власти. В сумме, считает следствие, через три облэнерго вывели около

1,4 млрд грн, Крючкову вменяют "увод" 346 млн.

Это в паре сотен километров от линии фронта.

Прозрели наши госорганы тоже строго одновременно. Осталось разобраться, кто дал команду сначала "стоп", а потом "фас".

О господине Крючкове впервые стало известно лет 15 назад. Тогда он активно пытался захватить управления строительства Ровненской и Хмельницкой атомных электростанций. Ожидалась близкая достройка атомных блоков на российские деньги (и многомиллиардные денежные потоки), тогда же скупались акции "ядерных" НИИ. Пробовал и на сверхдоходном строительном рынке Киева. С достройкой блоков АЭС не сложилось (при этом строительные организации развалили), заход на жилищное строительство завершился скандалом. Сам он метался от Тимошенко к Януковичу, а потом исчез из поля зрения.

И вот зимой 2014 г. фирма Дмитрия Крючкова "Енергомережа" внезапно возникла в крайне чувствительном контракте поставок российской электроэнергии в Крым. Для понимания уровня темы — эта тема была на постоянном контроле СНБОУ, а спарринг-партнером по контракту стала ДТЭК.

Господина Крючкова тогда задействовали в схеме трех государственных облэнерго ("Запорожье-", "Харьков-" и "Черкассы-"). Итоги которой сейчас пытаются разгрести в суде.

На полученные и скупленные в этих схемах долги Крючков сотоварищи пытались приобрести пока государственное "Центрэнерго". Хотя (пока) не сложилось, повторный "выход на люди" получился эффектный. А вот насчет дальнейших перспектив?

Разобраться в деталях достижений Крючкова до выборов не успеют, а после выборов (в зависимости от результатов) или спустят на тормозах, или кому-то предстоит пуститься в бега. Все как всегда. Традиция у нас такая, и уже не первый десяток лет.

Крючков много может сказать или промолчать. Например, в нынешних показаниях пока не сказал ни полслова о далеко не чужих запорожской энергокомпании братьях Суркисах. А, по мнению следствия, сказать может немало.

В общем, пока что схема остается той же — просто "смотрящие" поменялись. Действующие лица, да, меняются. Хотя не все…

Антимонопольный комитет рассмотрел вопрос разрешения покупки Ринатом Ахметовым у российской группы VS Energy (Бабакова—Гинера) акций украинских "Киевоблэнерго" (94% акций) и "Одессаоблэнерго" (68%). Сделка прошла в начале января этого года. И ничего — все гладко, никакой тебе монополизации и концентрации. ДТЭК купила "Киевоблэнерго" и акции "Одессаоблэнерго" у российской компании. Спешили рассмотреть до выборов. Но… перенесли. В АМКУ тоже рейтинги читают.

Хотя Ринат Леонидович вообще работает системно, за прошедшие пять лет хорошо и качественно укрепил свои позиции. При предыдущей "злочинній владі" Ахметов выкупил почти всю тепловую генерацию (его доля уверенно превышает 70%). После Революции достоинства продолжил формирование холдинга. Недорого выкупил у государства блокирующие пакеты "Киевэнерго", генерирующих компаний "Западэнерго", "Днепрэнерго" и распределяющих "Днепроблэнерго" и "Донецкоблэнерго".

И если за все госпакеты заплатили примерно 110 млн долл., то за "Киевоблэнерго" и одесскую энергокомпанию — более чем вдвое больше. Вот что значит — хозяева. Собственно, несмотря на войну, россияне, похоже, неплохо заработали на этой сделке.

Одно "Киевоблэнерго" сейчас продано почти вдвое дороже двух облэнерго, которые VSE купило незадолго до начала войны у убегающих с рынка американских собственников (AES Corp).

Тогда россияне недорого взяли то же "Киевоблэнерго", а также "Ривнеоблэнерго". Сейчас потихоньку уходят с рынка (отнюдь не бегут и отчаянно торгуются). По "Ривнеоблэнерго", согласно ряду данных, уже достигнута договоренность. Шли переговоры и о продаже остальных. Сейчас ждут результатов выборов.

Впрочем, любые цифры затрат будут (с процентами) заложены в тарифы для любимых потребителей. Ну не из своего же кармана платить.

Но не надо думать, что на рынке нет ничего новенького, и все разгребают схемы прошлых лет и перепродают.

У государства еще остаются активы, значит, есть и желающие помочь ему с ними расстаться.

Вот на подходе дивная схема. Чиновники срочно сольют на фирму-"прокладку" шельф, точнее, морские месторождения на нем.

Из довоенных 140 тыс. кв. км Черноморского шельфа после "Крымнаша" у нас осталось около 40 тыс. Почти четверть из них хотят на 50 лет отдать по соглашению о разделе продукции (СРП). Причем самой продуктивной и удобной для добычи мелководной части. Раньше туда хотела зайти "Укргаздобыча", подав заявку на пять площадок (на намного меньшую площадь). Ее отшили.

Зато Кабмин чрезвычайно внимательно отнесся к заявке компании Frontera Resources и быстренько подготовил милую схемку.

Выставляется огромный кусок единым массивом. Причем внутри него захваченные россиянами Одесское и Безымянное месторождения. Такой вот себе "билетик на войну".

Это автоматически исключает из числа покупателей крупные западные компании, — такая сделка приведет к падению стоимости их акций. А вот та же Frontera Resources поучаствовать может. Ей все равно, своих денег у нее нет, — компания глубоко убыточная. Ее оборот за последние пять лет менее 25 млн долл., а вот убытки — под сотню. В регионе известна любовью к СРП: то "нашла" в Грузии огромное месторождение газа (жаль, грузины о нем не в курсе), собиралась там же пробурить 250 скважин (денег, правда, снова нет), то уже с нашим "Нафтогазом" подписала меморандум о строительстве терминала по приему сжиженного газа (того самого, грузинского). Ни газа, ни терминала, правда, нет, но видно же — солидные люди…

Так что сейчас объявили конкурс. Ключевое условие — по факту надо пробурить пять скважин (это 1,5 млрд грн). На такую площадку это смех сквозь слезы, — их там нужны десятки. Хотя, повторюсь, своих денег у нее нет (компания годами балансирует на грани, обещает расплатиться с долгами). В этом году ее акции после очередного падения в несколько раз прекратили котировать на бирже.

Вопрос: кто ей даст деньги? Скорее всего, кто-то близкий и родной. Благо, что в условиях любовно забита возможность создания консорциума.

А, да… государству от этого суперплана обещают аж 11% прибыльной продукции. Один из экспертов иронично заметил: "Цифра должна понравиться: она красивее 35% , которые были подписаны по Керченской площади. На глубокой воде, без подтвержденных запасов и при глубоком залегании углеводородов 35% было мало, а на мелкой воде, на разведанном участке 11% — в самый раз".

А дальше уже новый хозяин будет нарезать кусочки и продавать желающим. Опыт создания фирм-"прокладок" у нас вполне накоплен.

Все ожидается прозрачно, через ProZorro.

Прекрасный такой образец проведения решительных реформ в целом и привлечения инвесторов, в частности.