Дыра в тылу-2: бегущие по граблям

В 2016 году разразился скандал вокруг закупок нефтепродуктов Министерством обороны Украины у фирмы "Трейд Коммодити". Осенью 2017-го НАБУ объявило подозрение трем чиновникам ведомства за растрату государственных средств в размере 150 миллионов гривен, также были задержаны и объявлены в розыск представители поставщика. В статье "Дыра в тылу" ZN.UA писало, что основные проблемы возникли из-за несовершенной системы закупок, нежелания чиновников ориентироваться в рынке и откровенных нарушений процедур.

Прошло более трех лет, никто не наказан, что, впрочем, типично для нашего времени. Но казалось, что эта встряска должна была заставить чиновников в погонах хотя бы сделать выводы. Как показывают события, о которых пойдет речь в этом материале, — не заставила. Более того, фигуранты событий — те же. В результате оборонное ведомство вновь закупает топливо по фантастическим ценам и при этом не получает законтрактованные объемы в срок. Даже страшно подумать, что было бы, грянь на Востоке страны активные боевые действия…

Детальное изучение закупок топлива в 2019 году позволяет утверждать, что армия переплатила по меньшей мере 130 миллионов гривен, а треть контрактов не были выполнены в срок. Все переплаты и срывы поставок приходятся на договоры, заключенные Минобороны со структурами неформальной группы "Трейд Коммодити".

Супербензин из Каменского

Вооруженные силы — второй после "Укрзалізниці" крупнейший потребитель топлива в государственном секторе. В 2019-м Министерство обороны заключило 17 контрактов на 142 тысячи тонн стоимостью 4 миллиарда гривен (см. табл.). Более половины суммы (2,2 миллиарда гривен) пришлось на закупку у компаний "Торум", "Ферст Групп" и "Август Пром" — осколков ныне обанкроченной "Трейд Коммодити".

Неизвестно, почему, но проблемы возникли именно с этими поставщиками, тогда как остальные беспрекословно выполнили контрактные обязательства.

Эпичным стал июньский тендер на 18 042 тонны низкооктанового бензина А-80. Эту покупку Минобороны готовило более года, три предыдущих тендера были сорваны, армия год не обновляла запасы. Отметим показательную деталь: бензин А-80 уже несколько лет запрещен к реализации на внутреннем рынке, на него не распространяется технический регламент, но Минобороны продолжает его закупать! По сути, не имеют права его и производить, но через лазейки в нормативке два завода делают его под заказ для единственного покупателя — армии. Да и почему бы не делать, если потребитель платит звонкой монетой как за высокооктановый А-92 и даже дороже!

Итак, топлива в открытом доступе нет, а объем нужен большой. Государственный "Нафтогаз" в лице Шебелинского ГПЗ за несколько месяцев до тендера официально попросил Минобороны продлить срок поставки до 120 дней и разбить объем на несколько лотов.

"Объем топлива существенный, причем не разделен на лоты, а адреса складов охватывают всю территорию Украины, что усложняет процесс производства и его поставку в соответствии с указанными сроками. К тому же обращаем ваше внимание, что бензин (А-80-ДЗ-прим.) не имеет серийного производства, а также ни разу не производился и не отгружался для нужд армии", — обосновывал свою позицию производитель.

Но Минобороны отклоняет просьбу одного из двух производителей и в результате остается наедине со вторым — мини-НПЗ компании "Ферст Групп" в Каменском. С ней 2 июля и были подписаны два контракта на 18 048 тонн по 32 760 гривен/тонна. Уже на тот момент цена была выше рыночной цены на А-92 на 2610 гривен/тонна. Но это были не все сюрпризы.

Поставщик затягивал с отгрузками, а тем временем рыночные цены снижались. В день первой поставки, 15 августа, разница составляла уже 3900 гривен/тонна. Апогея достигли в декабре: разница с рынком составила 7160 гривен/тонна. Бензин закупался дороже рынка на 28% (!) (см. рис. 1).

Мало того, что топливо оказалось золотым, так оно еще и пришло не вовремя. Первый дедлайн был нарушен уже 31 августа, а на 31 октября, когда бензин должны были поставить, по актам прошло всего 5985 из 18042 тонн. Срыв сроков компания "Ферст Групп" объяснила форс-мажором: мини-НПЗ в Каменском с июня по август был заблокирован налоговой милицией, а еще "Укрзалізниця" задерживала доставку грузов.

Все это время Минобороны никак не реагировало: в судебном реестре нет ни одного его иска о взыскании неустойки, требования снизить цену или расторгнуть договор — полнейшая тишина. Чего не скажешь о "партнере": уже 1 ноября, на следующий же день после истечения срока поставки, он добился судебного запрета на расторжение договора и продолжил отгрузки.

В ноябре и декабре Минобороны в нарушение прописанных в контрактах сроков принимает от "Ферст Групп" топливо и тем самым подписывается под переплатой в 71 миллион гривен и соглашается с нарушением графика снабжения топливом Вооруженных сил.

Время зарабатывать и не время терять

Еще 47 миллионов гривен Минобороны переплатило компании "Торум" по октябрьскому контракту на 25415 т дизельного топлива повышенной морозостойкости (ДТ-Арк). Здесь чиновники в погонах также спокойно наблюдали за обвалом рыночных цен и срывом сроков поставки.

Аукцион состоялся 13 сентября, "Торум" победил с отличной ценой 27 400 гривен/тонна, которая была ниже цен на обычную, летнюю, марку ДТ (27020 гривен/тонна) (тогда как арктическая марка обычно дороже на 50 долларов/тонна).

К концу сентября цены обвалились, контракт был подписан 7 октября, а первая поставка, по данным портала публичных финансов, произведена только 14 ноября, когда рыночная стоимость была ниже контрактной уже на 7%.

В обозначенный контрактом срок, до 29 ноября, было отгружено 8596 из 25415 тонн. На сайте ProZorro, где Минобороны обязано публиковать любые изменения к контрактам, нет допсоглашения ни о продлении сроков, ни о пересмотре цены. В итоге в декабре, когда рыночные цены провалились еще сильнее, "Торум" отгрузил Минобороны еще 12084 тонны дизельного топлива по 27400 гривен/тонна при рыночной цене в 25515 гривен/тонна (см. рис. 2).

Любой поставщик вам скажет, что работа с Минобороны — это рулетка, можно заработать, но можно и "попасть". Но это только если вы не из легендарного Каменского! Эти граждане в 2019 году всегда оказывались в выигрыше. В начале года "Торум" победил в большом тендере на 15558 тонн "арктики", предложив рыночную цену 27381 гривен/тонна. Но весной, когда пришло время поставлять, цены на украинском рынке резко пошли вверх, и контрактная стоимость оказалась ниже рынка. Поставщик не растерялся, поставки прекратил, а затем в суде расторгнул договор. В итоге из положенных 15558 тонн Минобороны получило от поставщика 11088 тонн. И не волнует, что армия осталась без топлива.

Единственный договор на моторное топливо, который "комоды" выполнили в срок, был на 5300 тонн летнего ДТ. Правда, по итогам выполнения договора Минобороны переплатило около 21 миллиона гривен по сравнению с рыночными ценами.

Саботаж с запахом коррупции

Почему армия вновь переплачивает огромные суммы и при этом не получает стратегически важный ресурс вовремя? Ответ прост: процедура закупок и ответственные за закупки чиновники остаются прежними. При этом не видно ни малейшего желания исправить ситуацию.

Как добиться рыночных цен и снизить риск срыва поставок? Ответ был дан еще в 2016 году, когда разразился первый большой скандал с закупками топлива, — формульное ценообразование. В контрактах прописывается формула цены, привязанная к международным котировкам, и таким образом, что страхует покупателя от переплаты, а поставщика — от убытков. Последнее обстоятельство дает гарантию выполнения обязательств. Система отработана на "Укрзалізниці": надежность обеспечения повысилась в разы.

Следующим шагом должна стать разработка четкого графика поставок. Минобороны знает потребность в топливе еще до начала года и может расписать на год график, который должен быть внесен в договоры с поставщиками. Это позволит им планировать закупки, производство и финансирование. Сейчас этот процесс непредсказуем.

"Они (МО. — Авт.) закупают то 20 тысяч тонн, то 2 тысячи тонн. Подписание договоров часто сдвигается, а сроки поставки — нет, постоянный риск попасть под "штрафняки", — говорит один из контрагентов Минобороны, констатируя, что это заставляет трейдеров закладывать в цену все мыслимые и немыслимые риски.

Распределение тендеров в начале года на весь период позволило бы решить и проблему тендерного троллинга, когда некоторые участники блокируют жалобами торги. Ни один из "дизельных" тендеров в прошлом году не начался в изначально заявленный срок и блокировался подачей жалоб в Антимонопольный комитет. Это влечет за собой сбои в поставках.

Еще раз: речь идет о стабильности обеспечения армии, которая уже шесть лет воюет. Иначе как диверсией такой саботаж армейских чиновников не назовешь.

В 2014 году на энтузиазме "волонтерского десанта" в Минобороны начались изменения системы закупок, но как только "десант" катапультировали, случилась закупка топлива у "Трейд Коммодити". Как мы писали год назад, поставщики отметили улучшение дисциплины закупок в 2018 году, когда ими временно руководил Олег Лутченко. Но он уступил свое место восстановившемуся по суду Владимиру Гулевичу — фигуранту дела НАБУ о закупках топлива у "Трейд Коммодити" в 2016 году. Интересное наблюдение: если в 2018-м закупки прошли лишь с парой "несущественных" исков, и все контракты были выполнены в срок, то в 2019-м, когда департаментом закупок вновь руководил Гулевич, фирмы из орбиты "Трейд Коммодити" завалили по срокам пять из семи контрактов. При этом остальные партнеры выполнили обязательства без сучка, без задоринки. И если в 2018 году фирмы "Трейд Коммодити" уступили свое лидерство по объемам поставок, то в 2019-м вновь стали крупнейшими. Наверное, совпадение…

Опыт госзакупок показывает: если покупатель хочет менять систему, он это делает. В Минобороны такого желания банально не прослеживается. Неспособность, саботаж или коррупция — не беремся утверждать. Не изменилась ситуация и с новым министром, хотя реформа закупок нефтепродуктов могла бы стать первой быстрой победой.