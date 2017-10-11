Дыра в тылу

Тема закупок нефтепродуктов государственными потребителями не cходит c повестки дня. Несмотря на двухлетний опыт хождения по граблям, уже обошедшийся бюджету страны в миллиарды гривен, скандалы на тему завышенных цен на топливо вспыхивают один за другим.

Апрельский тендер Министерства обороны Украины на поставку 70 тыс. т нефтепродуктов может стать хрестоматийным. Здесь гремучая смесь несовершенства законодательства, непрофессионализма, халатности с очень неприятным душком коррупции. Уверенно можно говорить о том, что чиновники Минобороны неоднократно нарушили закон, результатом чего стала переплата поставщику более 100 млн грн и меньший объем топлива по сравнению с первоначальным.

Апрельский тендер Минобороны был знаковым по многим причинам. Он стал первым успешным в череде из трех или четырех попыток купить топливо. Тендеры срывались, что создало весьма напряженную ситуацию с топливом в войсках и заставило, по некоторым данным, даже вскрыть НЗ. Причина проблем "на ровном месте" одна — нежелание комитета по конкурсным торгам Минобороны учесть опыт предыдущих неудач. Тендеры начали атаковать неизвестные фирмы с "уставняками" по 1000 грн, предлагая нереальные цены и впоследствии прогнозируемо отказываясь от своих обязательств. Только после внедрения нормы о внесении конкурсного обеспечения ряды претендентов обрели нормальные очертания.

Тендер 19 апреля 2016 г. прошел с помощью системы ProZorro и в части определения победителя по наименьшей цене вопросов не вызвал. Насторожило другое — победу практически по всем лотам одержала малоизвестная компания "Трейд Коммодити" из Днепродзержинска. До этого на рынке ее знали главным образом благодаря наличию мини-НПЗ, окруженного плотной завесой слухов по части качества выпускаемого им топлива и полноты уплачиваемых с него налогов. Тем не менее компания вызвалась поставить Минобороны реактивное топливо, бензин А-80 и А-92, арктическую и летнюю марки дизельного топлива общим объемом 70 тыс. т на астрономическую сумму 1,24 млрд грн. Отметим, что этот объем в несколько раз превышает ее годовые обороты (во всяком случае, устанавливаемые по официальным данным).

* Рыночная цена на реактивное топливо определена расчетным путем исходя из стоимости импортных контрактов и нормативной нормы прибыли при оптовой торговле в размере 1000 грн/т. Показатель переплаты расчитан исходя из объем 3,8 тыс. т, остальные 6,2 тыс. т "Трейд Коммодити" согласно договору должна поставить до 31.10.2016. ** Новая цена А-80 после повышения получена получена расчетным путем, так как в своем ответе Минобороны не указывает ее новую цену после пересмотра

Также обратили на себя внимание фактически равные тендерные цены с ближайшим претендентом — компанией WOG. Как выяснится позже, главным образом луцкая компания возьмет на себя большую часть поставок, обеспечив "Трейд Коммодити".

Почему крупнейший украинский трейдер демонстративно уступил дорогу неизвестному новичку? "У них ("Трейд Коммодити") там (в Минобороны) кто-то есть", — эта лаконичная версия одного из участников рынка является единственной, но она, впрочем, весьма правдоподобна, судя по дальнейшему развитию событий.

Старый прием с повышенным цинизмом

Уже на момент подписания договоров, а это произошло с 13 по 18 мая, было понятно, что "Трейд Коммодити" будет инициировать повышение цен. На тендере в апреле победитель действительно заявил рыночные цены, но к середине мая они существенно выросли и продолжали идти вверх вплоть до начала июня. Отметим, что пересмотр цены предусмотрен законом о госзакупках, и его использование является нормальной практикой, но… Такой же будничной практикой стал пересмотр цен только на этапе роста, но не снижения. Именно этот хрестоматийный прием был разыгран между Минобороны и "Трейд Коммодити". По данным из разных источников удалось восстановить основную часть картины.

Анализ выполнения 15 договоров в рамках рассматриваемого тендера на Официальном портале публичных финансов показывает, что цена была повышена минимум дважды — 6 и 15 июня. В эти дни пересмотру подверглись 13 договоров из 15. Почему пересматривались дважды? Закон не позволяет повышать более чем на 10%, а как станет ясно позже, итоговый рост был намного более ощутимым, поэтому пришлось повышать в два подхода.

Какими были новые цены? А вот об этом приходится только гадать. Минобороны, конечно, ведомство режимное, но даже оно обязано публиковать в "Вестнике госзакупок" каждое изменение в первоначальные контракты. Так велит закон! При этом должны публиковаться протоколы и прочие документы, раскрывающие суть изменений. Но по факту из 33 (столько следов удалось отыскать) изменений в договоры с "Трейд Коммодити" в "Вестнике…" не был засвечен ни один!

Помимо пересмотра цен, сайт публичных финансов фиксирует изменения в наименовании поставляемой продукции. И если в случае с авиатопливом можно догадаться, о чем речь (скорее всего, поставщик добился разрешения поставлять марку Джет А-1 вместо ТС и РТ), то какие изменения внесли в названиях летней и арктической марок дизтоплива, остается только гадать.

Итак, цены. Из ответа министра обороны Степана Полторака на запрос нардепа Игоря Луценко следует, что цена выросла на 12,3–17,2% по сравнению с тендерной. Уверенно можно сказать, что уже на 15 июня, когда состоялся второй пересмотр цены, закупочные уже были крепко выше рыночных (см. рис.). В результате первоначальные объемы закупки снизились на 11–17% в зависимости от марки топлива. (Поскольку по закону общий денежный объем закупки пересматривать нельзя, пересматривают объем поставки, в нашем случае в связи с ростом цены объем пропорционально уменьшился.)

Возникает первый вопрос: на основе каких данных и кто санкционировал такое повышение цен? Есть основания считать, что в этом случае был использован опять-таки проверенный прием — предоставление справки от ГП "Держзовнішінформ", подконтрольной Минэкономразвития "лавки", штампующей справки о рыночном уровне цен. При этом при определении рыночного уровня цен зачастую учитываются пожелания заказчика такой информации…

Судя по всему, весьма уверенное повышение цен еще не полностью устроило поставщика. "ООО "Трейд Коммодити" требовало пролонгации сроков выполнения договорных обязательств, но предложения предприятия не были приняты…" — говорится в письме Полторака. По тем же данным, за нарушение условий договора на поставщика были наложены штрафные санкции в размере 15,9 млн грн. Как станет ясно позже, днепродзержинская компания в накладе не осталась.

Забывчивость на 100 миллионов

Как говорит упомянутый официальный сайт, актировать поставки топлива от "Трейд Коммодити" Минобороны начало уже после пересмотра цен, подавляющая масса актов стала появляться только с 1 июля. Иными словами, неблагоприятный период, когда тендерные цены были ниже рыночных, прошел для поставщика почти незаметно — согласно открытым данным 1 июня было актировано летнего ДТ на сумму 7,8 млн грн, или порядка девяти вагоноцистерн.

Оштрафовали компанию, скорее всего, за то, что она провалила первый дедлайн: более половины объема должны были поставить до 18 июля, но, по имеющимся данным, не успели этого сделать, в связи с чем выполнение этих договоров было пролонгировано. Опять же, приходится об этом только гадать, поскольку официально это опубликовано не было.

Но есть уверенность, что этих неприятностей поставщик не заметил на фоне последующей благодати. Своего пика оптовые цены на рынке достигли 9 июня. Например, по летней марке дизтоплива они выросли до 18750 грн/т, но спустя неделю в кармане у "Трейд Коммодити" был контракт на поставку по цене около 19600 грн/т. А потом цены начали буквально обваливаться, и так продолжалось вплоть до начала августа, когда цены на ДТ упали до 16590 грн/т. Отметим, что именно в эти августовские деньки министр обороны написал, что его ведомство закупает дизтопливо по 16,38 грн/л (около 19600 грн/т), или на 18% выше рынка. Правда, в своем письме глава оборонного ведомства почему-то отдельно отмечает, что закупочные цены на топливо у Минобороны "значительно ниже оптовых".

Угадайте с одного раза, были ли пересмотрены цены в связи с падением, как это было сделано под визги "Трейд Коммодити" на этапе роста? И ладно, что "онемел" поставщик, это у коммерсантов профессиональное, почему ослепло Минобороны с его армией клерков? Ответ ниже.

Как показывает сопоставление закупочных и рыночных цен, Министерство обороны переплатило "Трейд Коммодити" более 100 млн грн.

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Столь ощутимые масштабы потерь в условиях постоянных призывов армии об увеличении финансирования обескураживают. Особенно если учесть, что топливо — это самая простая для ценового отслеживания категория в огромной номенклатуре товаров, закупаемых военными. Сложно мониторить цены на рюкзаки, берцы, аптечки, продукты, но цены на топливо ежедневно отслеживают как международные, так и украинские агентства.

Безусловно, предпосылки для повышения цен в начале июня были, как вскоре появились и все основания требовать у поставщика снижения цен. Этого снижения могла бы потребовать общественность, если бы данные о пересмотре цен были опубликованы согласно закону. Публикация информации о нерыночном пересмотре цен наверняка вызвала бы шум и, скорее всего, срыв контракта, так что причины замалчивания очевидны. Но не будем огульно все списывать на коррупцию. Скорее всего, имела место напряженная ситуация с поставками и запасами топлива, так как закупку не удалось провести несколько месяцев. Скандал и срыв контракта могли бы усугубить ситуацию и привести к непредсказуемым последствиям…

Даже если это так, возникает вопрос: сколько Минобороны нужно времени, чтобы навести порядок с закупками? В 2015 г. система начала подавать отчетливые сигналы прогресса, но в 2016-м снова скатилась в грустное прошлое. Сначала были старые военные, потом волонтеры, теперь вообще непонятно кто… Эти эксперименты весьма дорого обходятся бюджету. К слову, летом свой пост без лишнего шума покинул глава комиссии по конкурсным торгам Олег Свирко на волне обострения противостояния с командой ранее покинувших министерство волонтеров.

Рассмотренный случай дает и оценку системе ProZorro. Она в лучшем случае позволяет выбрать наименьшую цену, но по итогу все зависит от чиновников, которые могут впоследствии пересмотреть как цены, так и качество продукции.

Еще один вывод — чуда не произошло. Неизвестный поставщик с низкой начальной ценой в результате ярко накуролесил. Изучение хода выполнения контракта говорит о том, что он судорожно искал ресурсы где только мог, не имея собственных наработанных каналов поставок. А такие закупки дешевыми быть не могут априори. И получилось у него только потому, что был огромный запас по цене, то есть фактически благодаря налогоплательщикам. К слову, еще неизвестно, были ли выполнены все поставки в срок и в полном объеме.

Сказанное не значит, что известные крупные трейдеры являются панацеей для госпотребителей, и пример "Укрзалізниці", стабильно переплачивающей десятки миллионов гривен на дизтопливе, об этом ярко свидетельствует. Толк будет только в том случае, когда чиновники и их руководство покажут, что готовы загрызть любого за каждую гривню в цене закупаемого товара, а любые попытки договориться не имеют перспектив.

Пока же описанный тендер сильно подорвал доверие к Минобороны, многие считали, что процесс реформ системы закупок в ведомстве необратим. Если над ведомством по-прежнему будут витать призраки договорняков и коррупции, низких цен и полных объемов ждать не приходится.