Что сдерживает реформу "Нафтогаза Украины": личностный конфликт или конфликт мировоззрений?

20 сентября НАК "Нафтогаз Украины" срочно созвала журналистов. Повод — полученные накануне, 19 сентября, главой правления "Нафтогаза" Андреем Коболевым и одновременно направленные вице-премьеру Владимиру Кистиону письма от независимых директоров наблюдательного совета этой компании Пола Уорвика и Маркуса Ричардсона с заявлением о том, что они намерены прекратить свои полномочия независимых директоров набсовета "Нафтогаза". Причины указаны более чем подробно. Основная — политическое вмешательство в работу набсовета и в целом "Нафтогаза Украины".

При комплексном воплощении реформы корпоративного управления в "Нафтогазе", как и в других масштабных госкомпаниях страны, правительству как учредителю и акционеру придется не просто поделиться, а передать органам управления госкомпаний конкретные управленческие полномочия. Это неизбежно. Но какому премьер-министру это понравится?

Другое дело, если формально некому передать полномочия, тогда какой спрос с правительства?

Нюанс в том, что до тех пор, пока набсовет "Нафтогаза" будет недееспособным, Кабмину основные полномочия придется не передавать НАКу, а брать на себя. А устроить "недееспособность" набсовета любой крупной госкомпании правительство может, не особо напрягаясь. Например, не будет кворума при выборе или утверждении кандидатов в набсовет. И что тогда? А тогда могут сгодиться уставшие от незадействованности завсегдатаи-схемотехники, да и просто медоуносные трутни, не причастные к рынку газа, но слышавшие о том, что в 2017 г. НАК "Нафтогаз Украины" за восемь месяцев обеспечил 16% дохода всего госбюджета. Другое дело, что только мы с вами знаем, какой ценой достигнуты эти показатели. Но сегодня разговор не об этом.

Набсовет "Нафтогаза": реформы или межведомственная борьба с монополией?

Как заявил 20 сентября глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, он лично переговорил с каждым из подавших в отставку членов наблюдательного совета и выяснил, что их решение окончательное. С уходом П.Уорвика и М.Ричардсона единственным действующим членом набсовета остается экс-глава Минэнергоугольпрома, президентский ставленник Владимир Демчишин.

В тот же день на заседании правительства премьер В.Гройсман заявил: "Мы обновим наблюдательный совет "Нафтогаза Украины", сделаем это вместе с нашими международными партнерами публично, чтобы привлечь в наблюдательный совет максимально качественные кадры для продолжения этой сверхважной серьезной и системной реформы".

"Я гарантирую, — добавил премьер, — что на нефтегазовом рынке будут ускорены реформы так, чтобы "Нафтогаз" был современной качественной компанией, в которой внедрены надлежащие принципы корпоративного управления, а не единственным монополистом в стране". Далее Гройсман призвал ускорить анбандлинг этой компании, разделив транспортировку и хранение, добычу и продажу газа, дабы демонополизировать "монополиста, который сегодня может диктовать любые правила на нефтегазовом рынке".

На этом обмен "любезностями" между Коболевым и Гройсманом, потыкавшими друг друга в ретроградство и монополизм, завершился.

Из практического: в этот же день представитель правительства в набсовет "Нафтогаза" назначен не был, поскольку не было кворума на заседании спецкомиссии, рассматривающей такие назначения.

К слову, эта комиссия (группа) создана при Кабмине.

НАК сыграла на опережение, и на этом этапе счет позиционных побед в пользу компании, которая не хотела получить в наблюдательном совете ни кота в мешке, ни нежелаемого представителя от правительства. Кабмин, можно не сомневаться, найдет, как ответить. Но не станет ли это пирровой победой для обеих сторон, в результате чего могут пострадать украинцы?

Напомню, как подробно рассказывало ZN.UA, реформу корпоративного управления в "Нафтогазе Украины" правительство начало в 2015-м в соответствии с принципами ОЭСР. Тогда и решились пригласить в набсовет компании независимых директоров.

Сегодня Коболев говорит о необходимости принятия правительством и парламентом стратегии развития "Нафтогаза" на ближайшие три года.

Набсовет "Нафтогаза": пришел, увидел — подал в отставку

После длительных переговоров наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" в составе пяти человек был создан в мае 2016 г. "Независимыми" директорами стали трое британцев — Маркус Ричардс, Чарльз Проктор и Пол Уорвик.

"Зависимой" от Кабинета министров в совет вошла на то время первый замглавы Минэкономразвития и торговли Юлия Ковалив, от администрации президента — экс-глава Минэнергоугольпрома Владимир Демчишин.

Первой "устала от зависимости" глава набсовета "Нафтогаза" Юлия Ковалив. Возможно, потому, что часто поддерживала правление НАКа, а не гнула линию Кабмина, из которого вскоре уволилась. Хотя и с правлением НАКа она была строга. Ее полномочия прекращены с 17 апреля 2017 г.

Но еще 29 марта 2017 г. Кабмин решил расширить количественный состав НС "Нафтогаза" с пяти до семи лиц. Якобы, чтобы добавить в набсовет одного независимого члена и одного зависимого — представителя от государства. (Об этом чуть ниже.)

5 сентября 2017-го независимый директор набсовета "Нафтогаза" Чарльз Проктор заявил о намерении покинуть его. Если его решение окончательное, в таком случае его каденция закончится 30 сентября.

После заявления 19 сентября еще двух независимых директоров о намерении уйти, на сегодняшний день в набсовете НАКа остается действующим только экс-глава Минэнергоугольпрома Владимир Демчишин, которого считают ставленником не столько Кабмина, сколько президента. "По собственному…" Демчишин уходить не намерен. Но без кворума его голос — глас в пустыне.

Нюанс в том, что если набсовет "Нафтогаза" будет недееспособным, основные полномочия Кабмину придется не передавать НАКу, а брать на себя (возвращать себе). В таком случае логична реплика А.Коболева на брифинге 20 сентября о том, где правительство найдет время и специалистов, чтобы оперативно решать ежедневные задачи и проблемы "Нафтогаза". НАК этому посвящает большую часть времени.

Зависимая независимость членов наблюдательного совета "Нафтогаза"

Кроме перечисленных "отставными" независимыми директорами причин, побудивших их подать в отставку, свою роль сыграло и обязательное е-декларирование, введенное в Украине уже после назначения независимых директоров в набсовет "Нафтогаза". Не потому, что иностранцы боятся или не хотят декларировать свои доходы и собственность. А потому что им необходимо передать в управление свое имущество и ценные бумаги именно украинскому управляющему. Как заметил Коболев, он очень сомневается, что иностранцы доверят все нажитое и заработанное десятилетиями неизвестному им украинскому управляющему. По словам Коболева, он бы на их месте не доверил.

Подавшие в отставку директора набсовета отмечают, что "уровень политического вмешательства возрастает, став, к сожалению, очевидной нормой". "Нафтогаз" обеспокоен, в частности, следующим:

— вмешательством правительства в деятельность "Укртрансгаза", включая решения по назначениям на должности президента газотранспортной компании и других работников, а также в планы осуществления отделения (анбандлинг) оператора ГТС от "Нафтогаза";

— назначением руководителей и технических специалистов, которые были уволены из "Нафтогаза", на должности в правительстве;

— вмешательством правительства в деятельность "Укргаздобычи";

— отсутствием четкого понимания о полной поддержке правительством утвержденного Плана действий по корпоративному управлению;

— отсутствием содержательного утверждения правительством финансовых планов предприятий Группы "Нафтогаз" ("Укргаздобычи", "Укртрансгаза", "Укртранснафты") на 2017 г.;

— отсутствием всестороннего внимания правительства к утверждению предложенной корпоративной стратегии Группы "Нафтогаз".

Как выбирают новых "независимых" в наблюдательный совет "Нафтогаза"

Вы видели список претендентов, подавших заявки? Их было три десятка. К финишу 4 сентября дошли пятеро:

— Игорь Митюков, экс-министр финансов, бывший глава представительства Morgan Stanley в Украины, руководитель наблюдательного совета "Национального депозитария Украины";

— Надежда Васильева, генеральный директор "Майкрософт Украина";

— Юлия Берещенко, экс-директор департамента консолидированной продажи и управления активами Фонда гарантирования вкладов физических лиц;

— Дмитрий Литвак, парнер Ernst&Young;

— Ян Чадам, экс-председатель правления оператора газотранспортной системы Gaz-System S.A.

Все говорят о Митюкове как главном претенденте. Но не исключено, что "победит" Юлия Берещенко.

Процедура выбора проста: написать эссе на заданную тему, автобиографию и указать все координаты, номера паспортов, машин, домов. Словом, чтобы спецслужбы, если понадобится, могли все проверить.

Но знаете, кого "искали"? Фактически бухгалтера! Правда, с дипломами аудиторов. Зачем в набсовете "Нафтогаза" еще один дипломированный аудитор, если компания нанимает самые лучшие и проверенные аудиторские компании, тратя на это кучу денег?

Теперь представим, что премьер Украины — не Гройсман, а председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" — не Коболев. И что никто из членов наблюдательного совета "Нафтогаза" с марта 2017-го не уходил и не грозил отставкой. И что с Минэнергоугольпромом у "Нафтогаза" конструктивный диалог. Тогда о чем речь?

Речь в принципе о том, что никакой Порошенко, Гройсман, Кистион, Кубив, Насалик, Коболев, Витренко или кто-то другой, включая иностранных консультантов и кредиторов, не должны иметь ни права, ни возможности по своему соображению менять стратегический курс развития крупнейшей госкомпании Украины и вмешиваться в ее деятельность, когда им вздумается. И лучше закрепить все это законодательно. Иначе всегда будут варианты.

Если учредитель, акционер — получай дивиденды. А если это еще и правительство, то должно позаботиться, чтобы именно оно получило дивиденды, а госкомпания — доход и прибыль, чтобы выплатить государству не только обязательные налоги, но и дивиденды.

Кабмин должен определиться с политикой в крупнейших госкомпаниях и стратегией их развития. Нравятся ли им их СЕО или нет, главное, чтобы работу выполняли эффективно. Не выполняют — должна быть четкая процедура их замены. Ничего личного.

Сейчас же ситуация с "Нафтогазом Украины" выглядит, как "месть" премьера главе "Нафтогаза" за то, что политический удар за кардинальное повышение тарифов более года назад пришелся на политический рейтинг главы Кабмина и расплющил его. Глава "Нафтогаза" при этом — белый и пушистый. И еще настоятельно предлагает Кабмину пересмотреть цены газа для населения и ТКЭ — их утверждает правительство.

Кабмин, как следовало из его же документов, должен был пересмотреть цену газа для населения с 1 апреля 2017-го. Не сложилось. Теперь все участники газового рынка, прежде всего домохозяйства, граждане, пребывают в тихом шоке: чего ждать от правительства и газопоставляющих компаний, а особенно от тепловиков уже скоро, с началом холодов?

А тут еще МВФ требует очередного повышения цен на газ. Как будто для правительства это невероятная новость, даже для этого его состава...

Жаль, у граждан Украины не спросили, по чьему рейтингу это ударит, как серпом. Сколько еще удастся уверять украинцев, что повышение цен на газ — это для них благо и часть цены (или все же платы?) за независимость. Сложно сказать, насколько хватит терпения у необремененных высокими пенсиями и зарплатами людей, пока все новостные ленты и телеканалы пестрят "нюансами взаимоотношений Гройсмана и Коболева", а платежки приходят регулярно, даже несмотря на отсутствие элементарных услуг.

Некого спрашивать о цене газа. Нет единого ответа: "Нафтогаз" спрашивает правительство, когда Кабмин назовет новые цены (договорная кампания в разгаре); Кабмин думу думает…

А тем временем правительство и "Нафтогаз" заняты перетягиванием каната, в данном случае — газотранспортной системы. Но это отдельная история.