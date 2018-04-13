Битва за транзит, или "Северный поток-2" как яблоко раздора

Решение Стокгольмского арбитража в споре "Нафтогаза" с "Газпромом" в пользу украинской компании — по большому счету, стимул эффективно противодействовать российской газовой монополии в Украине и Европе. Остановить строительство "Северного потока-2" — задача на порядок сложнее. Без консолидации усилий Европы, включая Украину, и союзников в США не обойтись.

Что сделано Украиной

и что необходимо

и еще можно сделать?

"Русские собираются строить "Мерседес", а мы — "Запорожец". Эта фраза депутата Верховной Рады Украины констатирует приоритеты и успехи путинской России в информационной (и не только) войне за "Северный поток-2" (СП-2).

Недавнее обращение Верховной Рады к европейцам о недопустимости реализации этого пророссийского проекта было принято на фоне самозабвенного пиара отдельных депутатов (достаточно прочесть стенограмму этого судьбоносного для украинской газотранспортной системы заседания парламента), что не делает им чести, как бы они ни распинались за интересы Украины. Хотя лучше поздно, чем никогда. В нынешней ситуации Украине необходима консолидация максимальных усилий президента, парламента, правительства, непосредственно Министерства иностранных дел, "Нафтогаза Украины", профессиональных экспертов и всего сообщества.

Пробные шары "Газпрома" в европейскую лузу

Противостояние России с Украиной, а затем масштабная энергетическая война РФ против всех газотранзитных компаний и государств начались задолго до начала строительства первого "Северного потока".

С 2004-го по нарастающей до 2006-го и 2009-го всеми способами "Газпром" не только навязывал европейцам легенду об устаревшей и ненадежной украинской газотранспортной системе (ГТС), но и изо всех сил пытался материализовать ее. Это были пробные шары, но "Газпром" и его кремлевский поводырь убедились, что попали в лузу и не встретили сколько-нибудь заслуживающего их внимания отпора. Хотя именно из-за действий и бездействия российского "Газпрома" и РФ в январе 2009 г. замерзали европейцы.

Таким образом, девять лет назад Кремль начал агрессивную атаку сразу на нескольких фронтах: на политическом — щедро спонсируемый лоббизм новых российских газопроводов в Европу; информационном — пугающие европейцев рассказы и публикации о "воровстве" транзитного газа и "ненадежности" ГТС Украины; коммерческом — предложение о строительстве двух "Северных потоков" европейским трейдерским компаниям, торгующим в Европе российским газом, на максимально выгодных для них и, соответственно, потребителей условиях. И главное — бонусы государствам, в акватории и по территории которых пройдет "Северный поток-2", якобы только за их согласие.

Видимая цель этой войны — обойти Украину и Польшу газопроводами и лишить нашу страну транзита газа и доходов от него (2–3 млрд долл. в год) — стала одной из ключевых в геополитике путинской России. Но и это не главное, хотя "Северный поток-1" (СП-1), строительство которого было завершено в 2011 г., с момента введения в эксплуатацию постепенно и успешно отбирал у Украины ежегодно часть транзитного газа, вплоть до

55 млрд кубометров в последние годы. "Газпром" намерен диктовать Европе свои правила игры и обеспечить законность своего статуса как продавца, так и оператора газопоставок, что противоречит европейскому энергетическому и конкурентному законодательству.

Украинская ГТС —

неубиваемый препятствиями "Хаммер"

Возвращаясь к "Мерседесам" и "Запорожцам". Если объяснять на примере автомобилей, то украинская ГТС — на самом деле "Хаммер". Не такой комфортный, как "Мерседес", пока без новомодного тюнинга, большого количества красивых экранов и блестящих деталей. Но мощный, безопасный для пассажира и неубиваемый вездеход.

Статистика это подтверждает. За последние пять лет наблюдений аварийность магистральных газопроводов Украины в семь раз ниже, чем аналогичных систем в России. При этом газопроводы "Северного потока-1" и идущий через Беларусь отрезок магистрального газопровода Ямал—Западная Европа загружаются "Газпромом" равномерно и постоянно. На долю нашей ГТС выпадает балансирование запросов европейских потребителей, а это означает, что объем поставок может за сутки вырасти вдвое или так же резко сократиться. Для любой европейской газотранспортной системы и ее оператора это каждый раз вызов.

Украинская ГТС с этим справляется. За последние годы не было ни одного случая, чтобы украинская сторона (физический оператор ГТС — ПАО "Укртрансгаз") не выполнила своих обязательств. Даже в ситуациях, когда "Газпром" прилагал все усилия, чтобы проблемы в украинской ГТС возникли: уменьшал давление на входе в газотранспортную систему Украины ниже договорного и, соответственно, ниже нормативного, резко изменял заявленный объем поставок, не предоставлял своевременно украинским диспетчерам информацию о планах транспортировки российского газа и т.д. Тем не менее и наша ГТС, и газотранспортники в целом, и диспетчеры справлялись, а железо не подводило (благодаря им же).

К слову, когда детально и с цифрами показывают реальную ситуацию с уровнем надежности украинской ГТС, больше всех удивляются… немцы, даже их эксперты и участники рынка. Именно на них и был направлен первый информационный удар России, чтобы дезинформировать их, накормив фейками и страшилками о ненадежности нашей ГТС. Именно в Германии пророссийские и щедро финансируемые россиянами эксперты и научные центры сейчас постоянно подливают масло (фейковые сообщения и домыслы) в огонь информационной войны, которую РФ и "Газпром" ведут крайне агрессивно.

Мифология от "Газпрома"

Ключевые тезисы, распространяемые россиянами в Европе, просты и незамысловаты: "украинцы воруют газ при транзите"; "украинская ГТС старая — просто металлолом"; "украинцы — это те же россияне, просто малахольные, мы с ними сами разберемся, а вы, европейцы, не вмешивайтесь". Этот набор тезисов с незначительными вариациями используется на протяжении уже почти десяти лет. И достаточно крепко вбит в головы — подобными штампами разговаривают даже противники "Северного потока-2" в Германии, да и в Европе в целом.

Сравним два проекта с точки зрения безопасности. А это один из важнейших критериев.

Российский проект — это предложение работать через одну трубу длиной 1200 км, которая проложена на глубине 100–300 м в холодном Балтийском море, с компрессорами в начале и конце трубы и без возможности обойти место повреждения, если что-то случится. На пути прохождения находятся три места захоронения химического оружия.

Украинский проект — проведенная по земле (неглубоко под землей) система из трех, местами четырех параллельных трубопроводов, с компрессорными станциями на каждые несколько десятков километров, с возможностью легкого и быстрого доступа для ремонта, а также обхода места повреждения в случае необходимости (в том числе через байпасы).

Думаю, ответ очевиден. Хотя о стоимости речь прямо не идет: на новую трубу надо потратить от 10 до 12 млрд долл., и их еще надо будет вернуть, а украинская система уже существует.

В диалоге все стороны признают преимущество украинского варианта. Но огромное количество людей в Европе в целом и в Германии, в частности, "Газпрому" удалось "запрограммировать" на свои сообщения.

За последние годы нам удалось развенчать миф о том, что "украинцы воруют газ". "Нафтогаз Украины" на практике доказал, что украинская сторона побуквенно и крайне аккуратно выполняет свои договорные обязательства и обеспечивает транзит. Немалую роль в этом играет импорт газа из Европы в Украину. Многие представители "окологазовых" кругов в Европе не верили в решение этой задачи в принципе.

Еще одним мощнейшим ударом по легендам и мифам современного "Газпрома" стало решение Стокгольмского арбитража в целом в пользу "Нафтогаза Украины". "Газпром" обязан выплатить НАКу 2,6 млрд долл. До этого россияне считали себя непревзойденными в юридических сражениях.

Отказ газовиков России выполнять решение арбитров при том, что "Нафтогаз" подчеркнуто аккуратно и публично выполнил наложенные на него обязательства, скажется, конечно же, на имидже "Газпрома". Еще более негативную роль сыграли его метания: выполняем решение — передумали; не выполняем — расторгаем все договоры с "Нафтогазом"; не расторгаем — расторгаем, но очень медленно через тот же арбитраж… Все это играет на руку Украине. Но не стоит обольщаться — выиграв бой, можно проиграть войну.

"Газпром" пропустил удар, но уже пришел в себя. И снова, используя всю мощь пропагандистской машины, РФ запускает по Европе свои манипуляционные и лживые тезисы. Оплаченные исследования, привлеченные европейские эксперты с хорошей зарплатой, работа с журналистами — во все это инвестируются миллионы долларов ежемесячно. Впрочем, деньги тратятся не только на коммуникации.

Это не удивительно. Реализация проекта "Северный поток-2" открывает для России — кроме "мелкого удовольствия" лишить Украину доходов от транзита — мощную возможность манипуляций в Европе. Просто прописывая в контрактах разные маршруты транспортировки газа, "Газпром" сможет менять цену на 15–25%. И почти все страны Центральной и Восточной Европы окажутся перед выбором: идти навстречу просьбам России или платить. Причем платить ощутимо больше.

В такой ситуации риски разделения Европы — а именно сценарий "разделяй и властвуй" российские политологи всегда рассматривали как основной для российской экспансии на Европейском континенте — возрастают в разы. Нет сомнений, что это оружие продвижения интересов России начнет работать в день запуска "Северного потока-2".

Как остановить

экспорт коррупции

"Откровенно говоря, нас очень беспокоит, что в ходе реализации этого проекта (СП-2. — А.Х.) "Газпром" активно использует элементы гибридной коррупции. Европа пока не знает, как этому противостоять", — так высокопоставленный чиновник Еврокомиссии прокомментировал мне ситуацию с политическим лоббированием россиянами своих интересов в европейских столицах. В первую очередь, в Берлине и Брюсселе.

На службе у "Газпрома" и в Брюсселе, и в Вашингтоне состоят десятки бывших политиков и разного рода экспертов, формирующих общественное мнение в поддержку "Северного потока-2". Если смотреть на расписание различных мероприятий в газовой сфере Европы и США, то окажется, что инициированные "Газпромом" или аффилированными структурами события проходят каждые две недели. Львиная их доля посвящена именно "Северному потоку-2".

Участие в таких мероприятиях бывших европейских политиков, а ныне экспертов, поддерживающих проект "Газпрома", — массированное и массовое. А вот оппонентов по большей части не приглашают.

Классическим стал пример бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Он возглавил правление компании "Северный поток" и вошел в правление нефтяной жемчужины Путина — "Роснефти". Эта компания стала объектом применения санкций США. Том Лантос, глава Комитета иностранных дел Конгресса США, отозвался о Шредере так: "Я назвал его политической проституткой, когда он стал брать большие деньги от Путина. Но в моем округе секс-работницы устроили протесты, чтобы я не употреблял эту формулировку относительно этого человека — им обидно подобное сравнение".

К сожалению, для многих европейских политиков и экспертов деньги не пахнут. Лоббирование СП-2 только подтверждает это.

До последнего времени "Северному потоку-2" с украинской стороны противостоял преимущественно "Нафтогаз Украины" с небольшой группой поддержки из депутатов Верховной Рады, Министерства иностранных дел и нескольких украинских экспертов и СМИ. На фоне усилий, например, политиков Польши и стран Балтии, где эта проблема давно является приоритетом государственного уровня, подобная ситуация выглядела странно.

Украина же похвастаться значимыми результатами до последнего времени не могла. Правительство фактически самоустранилось. Главным достижением команды "Нафтогаза" можно считать активное включение американцев в процесс противостояния "Северному потоку-2". Государственный департамент США в последний год последовательно занимает активную позицию. Включился в коммуникации по поводу проекта и Белый дом. А письмо о необходимости санкций относительно проекта "Газпрома", подписанное 39 сенаторами США (из 100) в марте, можно было бы считать победой украинской дипломатии, если бы дипломаты имели к нему хоть какое-то отношение. Фактически двигателем процесса была исключительно команда менеджмента НАКа.

К сожалению, на европейском направлении успехов пока меньше. Хотя публичную позицию Еврокомиссии совместными усилиями МИДа и "Нафтогаза" удалось перевести в оппонирование СП-2, этого недостаточно. Недостаточно и позиции профильного комитета Европейского парламента, который под руководством Ежи Бузека проголосовал за применение к "Северному потоку-2" норм третьего пакета Европейской энергетической хартии. Если в результате эти нормы действительно будут применены, СП-2 с очень высокой степенью вероятности не будет построен — геополитически его значение упадет настолько, что Москве он будет не нужен.

Но для действительного применения норм Третьего энергопакета требуется решение еще одной части европейского триумвирата — Совета Европейского Союза. Голосуют в нем непосредственно представители стран. Вот здесь пока все сложно: решение должны поддержать не менее

16 стран, на которые приходится не менее 65% населения ЕС. Пока — пока! — количество оппонентов СП-2 недостаточно для того, чтобы надеяться на положительное для нас голосование.

Но за последние 2–3 месяца ситуация начала меняться.

В международную коммуникацию сначала включился спикер парламента Андрей Парубий, потом о проекте заговорили в зале ВР, где драйвером достаточно неожиданно стала фракция "Народного фронта", затем активную позицию занял президент Украины.

Усилия Петра Порошенко уже дали первый важный позитивный результат. На встрече с Ангелой Меркель, канцлером Германии, ему, похоже, удалось найти правильные аргументы в диалоге о "Северном потоке-2". Раньше канцлер публично всегда высказывалась о СП-2 как об исключительно "коммерческом проекте". После встречи на этой неделе с президентом Украины Меркель заявила: "Конечно, я очень внимательно выслушала украинские предостережения, и это правильно. Я вчера во время телефонного разговора с российским президентом подчеркнула, что не может такого быть, что из-за "Северного потока-2" Украина практически не будет иметь никакого значения как транзитная страна природного газа". По словам канцлера, сообщают немецкие медиа, проект нового газопровода имеет не только экономическую составляющую, но и, как оказалось, возникают острые политические вопросы.

Безусловно, даже такое изменение позиции Меркель — огромный позитив, но далеко не победа для Украины. У Германии есть серьезный экономический интерес к реализации "Северного потока-2". Если проект газопровода будет реализован, то немецкий газовый хаб NCG, который уже де-факто стал местом европейского ценообразования, но пока еще конкурирует с нидерландским TTF, окончательно укрепит свои позиции. А немецкие химические концерны (а в СП-2 фактически участвует BASF через свои дочерние структуры) получат газ на несколько десятков долларов дешевле, чем их итальянские и французские конкуренты.

Когда и что

предложит Украина?

Не стоит забывать, что и само по себе коммерческое предложение, сделанное в рамках проекта СП-2 "Газпромом" европейским компаниям, крайне привлекательно. Без особых рисков вложить существенные, но не слишком большие для участников деньги с гарантированной "Газпромом" высокой нормой прибыли — отличное предложение. При этом многим европейским странам обещаны еще и куски пирога от тех 10–12 млрд долл., которые будут потрачены на строительство газопровода.

И тут логичен вопрос: а что Украина? В нынешней ситуации Украина просто обязана сделать встречное коммерческое предложение потенциальным европейским партнерам. Потому что разговаривать о европейской солидарности, ценностях и устремлениях — это, конечно, хорошо. А вот когда разговор подкреплен хорошим деловым предложением — значительно лучше.

Украинская ГТС имеет значительную ценность, которую, правда, точно выразить в деньгах крайне сложно. Более того, ее ценность может еще вырасти, если мы начнем реально транспортировать газ между восточноевропейскими странами — из Румынии в Польшу или Венгрию и наоборот. С участием европейских операторов, которые помогут добиться переноса точки приема газа с западной границы Украины на восточную (и таким образом устранить "Газпром" из цепочки принятия решений о пути транзита — россиянам придется поставлять газ по маршруту, определяемому европейским покупателем), доход от эксплуатации ГТС может увеличиться.

В такой ситуации создание консорциума с участием европейского оператора будет выгодно всем, кроме России. Европейцы будут абсолютно уверены в качестве контроля за ГТС и всеми аспектами управления и эксплуатации. Украина сохранит доход от транзита и все сопутствующие преимущества (налоги, рабочие места, энергетическое машиностроение, работающее на ремонт и модернизацию ГТС, и т.д. и т.п.). При этом понятно, что ГТС останется в собственности государства — ни одна из европейских компаний-кандидатов на приватизацию и не претендует.

Но и здесь есть нюанс. Пока что украинское правительство действует в этом направлении с эффективностью водопроводчика, который решил самостоятельно модернизировать компрессор на газовой станции. Тоже трубы, тоже насосы, но… не получается. Это "не получается" уже реально нервирует европейскую сторону.

Безусловно, все понимают, что задача с выбором партнера для нашей ГТС сложная. У всех потенциальных претендентов — а уже с десяток европейских компаний заявили о прямом интересе, — свое видение того, как именно они хотят действовать, за что готовы взять на себя обязательства.

Схема, которую предлагал "Нафтогаз", выглядела логично: нанять консультанта с опытом подобных сделок (даже отобрали на тендере инвестиционный банк Ротшильдов), поставить задачу свести все пожелания потенциальных партнеров и наши требования (мы же явно не хотим получить в партнеры компанию с долей российского капитала?) в единую матрицу и дальше уже объявить соответствующий прозрачный и всем понятный тендер.

Но Кабмин эту идею не поддержал. Более того, неофициально и представители Еврокомиссии, и топ-менеджеры потенциальных партнеров говорят о том, что действия правительства им, мягко говоря, не совсем понятны.

Второе дыхание

У Украины в борьбе с "Северным потоком-2" сейчас словно открылось второе дыхание. После длительного периода сплошного негатива для нашей страны, а последние год-полтора в Европе вопрос: будет или не будет СП-2, никто уже даже не задавал — всех (даже оппонентов) интересовало "когда?", тренд изменился.

Хочется верить, что мы наблюдаем начало рассмотрения проекта политикумом Европы, и особенно Германии, с точки зрения политической, а также с точки зрения энергетической безопасности Европы и физической безопасности Украины (есть небезосновательная теория, что прямую военную атаку России на Украину сдерживает в том числе опасность физической ликвидации ГТС в ходе боевых действий, что повлечет за собой потерю для бюджета России ощутимого источника доходов от экспорта). Результатом может стать существенная задержка реализации проекта или же его полная отмена.

Но для достижения этого результата крайне важна проактивная и правильная позиция украинской стороны.

Политическая составляющая крайне важна: усилия на всех уровнях — от менеджмента "Нафтогаза" до президента Украины. Нам необходимо убедить Берлин и Брюссель, что "Северный поток-2" не нужен. Что Европа должна придерживаться собственных принципов — и "Газпром" не может быть исключением. Потому что чего тогда стоят европейские принципы?

Параллельно должна проводиться активная работа со всеми правительствами стран ЕС для подготовки возможного голосования в Совете ЕС по поводу применения норм Третьего пакета Энергетической хартии. Роль МИДа здесь трудно переоценить — и заменить его никто не сможет.

Нам необходимо убедить Вашингтон в том, что активное противодействие "Северному потоку-2" со стороны США — обязательное условие. Крайне важно, чтобы НАТО во главе с США гарантировало безопасность маленькой Дании, если она решится принять решение о запрете на строительство СП-2 в ее территориальных водах (тем временем россияне активно крутят по своим телеканалам передачи о том, сколько времени потребуется на захват Скандинавии и как могут выглядеть воздушные бои над Балтийским морем).

Но только в сочетании с правильно сделанным Украиной Европе коммерческим предложением по созданию консорциума с последующей быстрой и эффективной реализацией проекта "Европейский оператор украинской ГТС" все эти усилия смогут окончательно похоронить расчеты "Газпрома" на строительство "Северного потока-2". Мы должны вести наш "Хаммер" вместе с Европой — тогда никакие "Северные потоки" не будут представлять угрозы.