Атомная предысто(е)рия

Июльская история с письмом от Минэнергоугольпрома Украины российскому ТВЭЛу о заводе ядерного топлива вызвала огромный резонанс. По ней резко высказался премьер, забегали в энергоминистерстве, среагировали в МИД, возбудились в Верховной Раде. Все при деле.

Оказалось, что бумагу таки писали (и, возможно, даже подписали), но в итоге из Киева ушел документ с вполне нейтральными формулировками. Собственно говоря, спор идет о том, насколько политграмотно и не чересчур ли учтиво составили ответное письмо. Хотя за этим буквоедством — долгая история поиска альтернативы российскому топливу для украинских АЭС.

Тот факт, что вариант ответного письма попал в прессу, в Минэнергоугольпроме называют фейком и желанием подставить министра. Насчет "подставить" они, несомненно, правы. Премьер не без удовольствия прошелся по этому вопросу. Благо, что партийная квота энергоминистра — чужая.

Содержательная часть обеих версий ответа Минэнергоугольпрома одинакова. Министерство соглашается на поступившее в июне от россиян предложение о встрече и предлагает провести ее в июле в Брюсселе. Место нейтральное, плюс ряд ключевых чиновников лишний раз проехались бы (за госсчет) в Бельгию. Сплошной профит.

Скандал разразился из-за формулировки в преамбуле первого варианта письма Минэнерго. В ней говорилось о "высоком уровне сотрудничества" (что таки правда) и учитывалась "необходимость возобновления ряда совместных проектов, в частности проекта по созданию в Украине производства ТВЭЛ". Это реально диковато звучит в разгар гибридной войны. В откорректированном варианте ответа в министерстве просто вежливо соглашаются на встречу.

Как варианты трансформировались один в другой, есть кому разобраться (той же СБУ), но криминала там нет. Никакого завода с Москвой строить никто не собирался. В здании Министерства энергетики и угольной промышленности на Крещатике есть культуристы, но явных идиотов немного.

Так что когда в министерстве говорят, что под совместными проектами подразумевалось сотрудничество с китайцами, то это чистая, как слеза, правда. Канцеляритом это звучит так: "С целью привлечения инвестиций для финансирования строительства завода по производству ядерного топлива в Украине в 2015–2016 гг. проведены переговоры с возможными инвесторами по созданию производства ядерного топлива в Украине, в частности с China Nuclear Fuel Corporation". Китайцы предложили создать совместное производство ядерного топлива "для нужд украинских АЭС".

В этом месте надо смеяться — "шо, опять?". Тушку завода по фабрикации украинского ядерного топлива (ЧАО "Завод по производству ядерного топлива") при заходе на наш рынок вытаскивали как "входной билет" все без исключения — американцы, россияне, французы, теперь вот китайцы.

Топливный завод. Гальванизация?

Первой это сделала компания Westinghouse еще в 90-х годах минувшего столетия и периодически опять анонсировала строительство завода (в том числе и после Майдана). Этим они напрягли российский ТВЭЛ, монополия которого как единственного поставщика ядерного топлива в Украину (и не только) оказалась под угрозой. В итоге состоялся конкурс, в результате которого и появился многострадальный проект, тянущийся уже почти четверть века. Причина — очень условная востребованность производимого будущим заводом топлива. Проект закладывался давно, под ожидания бурного роста ядерной энергетики с десятками новых реакторов.

По факту за всю историю Украины с нуля не был построен ни один новый реактор и в ближайшие годы построен не будет. Плюс в 90-х реакторы надо было намного чаще перезагружать: кассету с тепловыделяющими сборками (ТВС) меняли каждые два-три года, а не раз в четыре, как сейчас.

Василий Артюшенко, ZN.UA

Строить же завод ради "чертовой дюжины" действующих ВВЭР-1000 изначально малоэффективно. По расчетам проектировщиков, он выходил на минимальную окупаемость при изготовлении 600 ТВС в год. Потребность Украины при четырехлетнем цикле перезагрузки реакторов (то есть за год в его зоне обновляется четверть ТВС), составляет около 550 сборок. То есть почти впритык. Реально свободная часть рынка меньше — большинство блоков получают топливо по долгосрочным контрактам (как с американцами, так и с россиянами).

Практически нескрываемой целью строительства завода по производству ТВС в Украине было как раз закрытие рынка для американской Westinghouse. Ее топливо сразу заявлялось российским концерном "ТВЭЛ" как нереферентное для изделий завода. Причем по факту речь тогда шла о локализации сборки российских комплектующих. Переход на изготовление таблеток (из сырья того же ТВЭЛ) ожидался где-то через пять лет после пуска завода.

С началом агрессии России планы строительства завода зависли. Начался активный разворот украинского "Энергоатома" в сторону американской Westinghouse, с 2005-го внедрявшей свое топливо на Южно-Украинской АЭС. Планы поставок западного топлива сразу увеличили с обеспечения трех реакторов до шести. И сейчас оно уже работает на двух блоках Южно-Украинской и четырех блоках Запорожской АЭС. После 2021-го к ним добавится блок №3 Ровненской АЭС. То есть более половины украинских энергоблоков-"тысячников" до 2025 г. перейдут на американский контракт (будут использовать топливо производства Westinghouse).

Если вспомнить, что два новых блока (на Хмельницкой и Ровненской АЭС) до середины 30-х годов будет обеспечивать российский концерн "ТВЭЛ", остаток потребности вообще падает до нужд четырех энергоблоков. Это минимум вдвое меньше, чем требуется для рентабельности завода по производству ТВС.

Даже возможная (?) достройка блока или двух на Хмельницкой АЭС ничего не изменит. Заранее известно, что туда топливо будет поставлять Westinghouse. Американцам проект создания "топливного" завода в Украине (в любом варианте) не нужен. Даже если отвлечься от такой "мелочи", как банкротство материнской фирмы, у них далеко не загружены имеющиеся мощности по производству топлива в Европе.

Как, кстати, и у российского ТВЭЛа. Из двух его заводов — в Подмосковье и Новосибирске — один по факту лишний. Собственно, даже первый, "сборочный", вариант строительства завода в Украине предполагал резкое сворачивание новосибирского производства. В общем, проект давно превратился в нечто сугубо политическое, с двойным или тройным дном.

Солнце с Востока?..

В настоящее время (по официальной версии) рассматриваются два сценария. Первый — расторжение договора с российским ОАО "ТВЭЛ". Заодно хотим вернуть наши деньги, инвестированные в проект (на сайте Минэнергоугольпрома речь идет о 10 млн долл., в том числе 5,2 млн аванса за заказ нестандартного оборудования). Есть вариант, что эти затраты (или их часть) возместят китайцы. И второй сценарий — выкуп доли (50% минус одна акция) китайцами.

Осенью 2017-го к нам приезжала очередная делегация China National Nuсlear Corporation (CNNC) и China Nuсlear Fuel Corporation с достаточно ритуальной повесткой — "организация взаимовыгодного производства ТВС для удовлетворения потребностей украинских АЭС". Но потом в КНР началось слияние этих компаний в одну структуру — China Nuclear Energy Industry Corporation (CNEIC), и украинский проект как неприоритетный отложили. Что интересно, китайцы об этом написали практически прямым текстом. Письмо с переводом их сожалений по поводу задержки строительства завода размещено на сайте Минэнергоугольпрома.

Реорганизация вышеназванных компаний в Пекине закончилась, и вот теперь… Спрогнозируем, что тоже ничего прорывного не произойдет. Просто незачем. CNEIC предлагает выкупить долю россиян в ЧАО "Завод по производству ядерного топлива". После чего "обеспечить полное финансирование проекта". Когда-нибудь.

Наши внутренние расклады в Поднебесной прекрасно понимают. В особом альтруизме их тоже вряд ли кто-то заподозрит, напротив, они известны как жесткие и умелые переговорщики. А вот есть ли у них своя кассета — вопрос. В самом Китае ректоров типа ВВЭР-1000 пока ровно три штуки — на Тяньваньской АЭС. Четвертый реактор на подходе.

Правда, в КНР производство кассет для ВВЭР-1000 наладили на топливном заводе в г. Ибинь, жестко "отпрессовав" РФ по передаче технологий. Но топливо покупают и у россиян. К слову, и у нас КНР потенциально получает доступ к технологиям и экспертам украинской стороны, остаткам циркониевого производства и не только. В Украине есть вполне интересные технологические наработки. Хотя за последние годы КНР хорошо "пропылесосил" страны СНГ по передаче ядерных технологий, но предела совершенству точно нет.

К тому же китайцы заинтересованы (хотя и без фанатизма) в постройке на нашей территории ядерного реактора своего типа — "Дракон". Даже обещают вместе с ним достроить и зависший третий блок Хмельницкой АЭС. Однако этот реактор китайцы одновременно предложили и большинству наших соседей. Завод по производству топлива тоже не одним нам предлагали. Может, брали пример с "Веста", которая тоже всем и блок, и завод предлагала, но почему-то ни у кого не построила.

Вот в Брюссель китайцы не особо рвались, предлагая нашим (как и россиянам) приезжать в Пекин. Однако, повторюсь, завод варианта 2010 г. Украине не нужен вообще. Он избыточен. Или кто-то рассматривает вариант, что мы выкинем с рынка Westinghouse? Серьезно? После того, как наши чиновники первое судно с американским углем чуть ли не с крестным ходом (и личным приветствием президента Украины) встречали?

Если перед парламентскими выборами 2012 г. колышек начала строительства забивал тогдашний премьер Николай Азаров по согласию с нынче беглым и подсудимым президентом Януковичем, то шансы господина Порошенко или Гройсмана поупражняться с молотком минимальны. Да и диверсификацию поставок топлива для АЭС никто не отменял.

Не говоря уже о том, что новая кассета (в том числе и местного изготовления) — это несколько лет тестирования. В нулевых годах американцы уже обожглись на планах быстрого внедрения в Украине. Сюда, к слову, ездят и китайцы, которых интересует Новоконстантиновское месторождение. Смотрят, говорят, обещают, но деньгами разбрасываться совершенно не торопятся. Цены на уран низкие, спешить некуда. Выторгуют условия получше.

В 2010 г. стоимость первой очереди завода по производству топлива для АЭС оценивалась примерно в 250 млн долл. Посмотрим, на какую сумму выйдут сейчас. Как уже говорилось, дожимать (да и выжимать) "уважаемых партнеров" китайцы умеют.

Западный вектор

Впрочем, не только они. Резонанс от обнародования намерений тихо провести российско-украинско-китайскую встречу вряд ли очень огорчает Westinghouse. У нее после долгого периода проблем постепенно начинается белая полоса. Новое топливо (несмотря на спонсируемую с востока мощную кампанию "черного" пира) неплохо работает в АЭС. Правда, для этого его пришлось прилично модифицировать — прочность сборки первоначального дизайна оказалась недостаточной. Топливо производства Westinghouse в 2011 г. экстренно выгружали из Южно-Украинской АЭС. Тогда решение о выгрузке вызвало неоднозначный резонанс, хотя и сейчас оно считается правильным. Но теперь процесс пошел.

В Украине на этой неделе появился первый блок, работающий только на американском топливе, — третий блок Южно-Украинской АЭС. На остальных пока микс из "вестингхаузовских" и "твэловских" кассет. Так, на втором блоке "Южки" в этом году долю американского топлива доведут до половины. Блок №1 и дальше будет работать только на топливе ТВЭЛ.

На Запорожской АЭС в этом году загрузку пятого блока топливом Westinghouse доведут до 3/4 объема, а первого и третьего энергоблоков — до половины. По данным оперативного штаба по внедрению топлива ТВС-WR на АЭС Украины в 2019–2021 гг., активные зоны первого, третьего, четвертого и пятого энергоблоков Запорожской АЭС полностью сформируют из западного ядерного топлива производства Westinghouse. На этот год запланирована поставка шести партий "вестовского" топлива на ВВЭР-1000 (одна в резерв). Половину уже доставили.

"Твэловских" поставок на ВВЭР-1000 пока ожидается больше — восемь загрузок. Пришли всего две. А из четырех поставок для двух небольших реакторов (ВВЭР-440) Ровненской АЭС пришла всего одна. Впрочем, шум никто не поднимает. Причина — сами должны за топливо. На начало июля задолженность за топливо российского ОАО "ТВЭЛ" составила 59,6 млн долл. Плюс американцам тоже должны почти 30 млн долл.

Тариф нашего "Энергоатома" — самый низкий в мире для атомной генерации; на топливо деньги НАЭК находит, но с трудом. Вдобавок потихоньку создаем запас ядерного топлива. Годовой резерв уже есть, и это не предел. Из тех же заказанных партий на ВВЭР-440 для РАЭС половина — резервные. Под их поставку специально повышали тариф на общую сумму 29 млн долл.

Топливо данного типа, кроме России, никто в мире не производит. Однако проводилось исследование возможности восстановления его производства в Европе (там 14 реакторов этого типа). И в нашем контракте с Westinghouse есть опцион на его закупку.

Претензий к российскому топливу нет, оно высокого качества. Чему, между прочим, очень посодействовала конкуренция последних двадцати лет с американцами. Но зависеть только от него (одного производителя и поставщика) нельзя, диверсификация поставщиков и производителей топлива нужна всегда. А в условиях развязанной не нами войны — тем более.

Кстати, диверсификация имеет и денежное выражение. Долгие годы Россия получала от нас за свежее ядерное топливо порядка 600 млн долл. в год, в прошлом году — уже менее 370 млн. Потом будет еще меньше. К 2025-му россияне потеряют в Украине до 2 млрд долл. выручки от продажи ядерного топлива.

Отсюда и накал пиар-кампании по очернению Westinghouse, вопли о "втором Чернобыле" и проч. Просто бизнес. К слову, формально ТВЭЛ к таким публикациям отношения не имеет, ну вот просто совпадение.

Украина не была бы сама собой, если бы вокруг топлива не появились новые "любі друзі". В прошлом году за 1,8 млн долл. выкупили треть акций ЧАО "Совместное украинско-казахстанско-российское предприятие по производству ядерного топлива". Когда-то ожидалось, что оно наладит производство ядерного топлива. Последние годы предприятие приторговывало по мелочи, но имеет пакет ценной документации. Нынешняя сделка явно под перепродажу. Потенциальных покупателей немного, точнее, один. Любопытно, сторгуются ли? Пока же анонсированный на июль выход "новых инвесторов" на свет не состоялся. Что-то пошло не так.

Нет давки покупателей и вокруг отжатых пару лет назад у государства (и славного концерна "Ядерное топливо") нескольких урановых месторождений. Ничего страшного — китайцы умеют ждать. И дожимать по цене тоже умеют.

Мы тоже… многому учимся.