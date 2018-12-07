Аммиачный запах газовой схемы

Группа "Приват" Игоря Коломойского добивается от Украины в международных судах 5,6 млрд долл. за экспроприированный газ "Укрнафты".

Газ у компании забрало государство, и это факт. Но фактом является и то, что, управляя "Укрнафтой" с 2003 года, группа "Приват" также потрошила компанию.

Делалось это путем реализации нефти, газа и другой продукции полугосударственной "Укрнафты" по заниженным ценам, а с 2013-го — и с помощью прямого вывода средств на компании, аффилированные с днепропетровской группой.

Для повышения "эффективности" этой работы менялись правила продаж энергоресурсов на аукционах, коррумпировались чиновники самых разных уровней, применялись прочие "ноу-хау"". Весьма показательна история продаж природного газа, которая просто изобилует захватывающими виражами. Но в итоге результат один — миллиардные потери "Укрнафты" и государства как крупнейшего акционера.

От "Нафтогаза" к "Семье"

До 2015 г. "Укрнафта" как компания с участием государства была обязана продавать добываемый газ по регулируемым ценам "Нафтогазу". Впервые сигнал недовольства прозвучал в 2007-м, когда "Укрнафта" подала заявку на участие в приватизации "Днепразота". Тогда "Нафтогаз" скупал украинский газ по 55 долл./тыс. кубометров, хотя "Газпрому" платил 130 долл.

В знак протеста "Укрнафта" складировала газ в хранилищах, откуда НАК его благополучно выкачивала без каких-либо документов. Всего было забрано 10,1 млрд кубометров, и как раз эти объемы являются предметом спора в Стокгольмском арбитраже.

Тактика "Укрнафты" со сдачей на хранение была понятна, но в ней ничего не зарабатывал ключевой персонаж — группа "Приват", находящаяся у руля компании. Казалось, выход был найден в 2010-м: уже 1 июля "Укрнафта" подписывает договор аренды цеха по производству аммиака с заводом "Днепразот". Это позволило оформлять газ на свои производственные потребности и не отдавать НАКу.

Алгоритм был следующий: "Укрнафта" перерабатывала свой газ в аммиак и в обязательном порядке продавала его "Днепразоту", который дальше либо продавал аммиак на рынке, либо производил из него карбамид. Вроде бы, все неплохо, если не учитывать следующий аспект: "Днепразот" принадлежал "Привату".

Но эту маленькую хитрость быстро раскусили, тем более в этот период "Приват" оказался под катком новой власти. Обратим внимание, что события разворачиваются после победы Виктора Януковича на выборах зимой 2010 г. Разрешение на "слияние" было получено от АМКУ в начале 2011 г. и не за просто так. Впоследствии станет известно, что в "аммиачной" схеме найдет свое место "Семья": по имеющимся данным, "Укрнафта" продавала полученный аммиак не напрямую "Днепразоту", а через спецтрейдеров. Точно известно об одной такой компании — "Укркомерцпостач". Таким образом, уйдя от "Нафтогаза", "Приват" оказался в руках "Семьи". Финдиректором компании вскоре станет Артем Щербань, чудным образом совмещавший этот пост с работой депутатом Верховной Рады (разумеется, в составе фракции Партии регионов).

Кто и сколько на этом заработал, сегодня не столь важно. Нам интересна эффективность этой схемы для "Укрнафты". По нашим данным, до 2015 г. в контракте с химиками отсутствовал механизм ценообразования на аммиак как таковой, цена определялась путем ежемесячных переговоров. То есть одни менеджеры Игоря Коломойского договаривались с другими его менеджерами. Очевидно, какую-то "кость" бросали "Укрнафте", сливки в неизвестных пропорциях снимали "Приват" и "Семья". Договор был рассчитан на год с опцией автоматического продления. Вероятно, золотым для "аммиачной" схемы был 2014 г., когда "Семья" ушла, а у новой власти руки до "Привата" еще не дошли.

"И это тоже мне…"

Весной 2015-го Петр Порошенко начал наступление на Игоря Коломойского. Вопреки сопротивлению тогдашнего премьера Арсения Яценюка и главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, в "Укрнафте" запахло переменами. В мае был отстранен глава компании Питер Ванхеке, назначение нового главы наметили на 22 июля.

Ранее мы писали о событиях этого периода, когда из "Укрнафты" на структуры "Привата" было суммарно выведено более 15 млрд грн в виде безоплатной отгрузки нефти и предоплаты за нефтепродукты (zn.ua, № 45 от 24.11.2018, "Шах и крепкий мат"). Как выяснилось, в рамках этой "программы" не забыли "приватовцы" и о судьбе природного газа.

За неделю до назначения нового председателя "Укрнафта" подписывает "улучшенный" (как называет его новый менеджмент компании со старыми менеджерами) договор с "Днепразотом". Хотя в чем состоят эти улучшения для "Укрнафты", понять сложно, ключевые изменения почему-то преимущественно "в кассу" химиков. В недавнем сообщении компания победоносно заявляет, что были внесены "существенные финансовые претензии в случае досрочного расторжения". Только это расторжение больше будет нужно как раз "Укрнафте", поскольку потери от работы с химиками будут расти пропорционально увеличению цены газа. Усиление санкций в договоре сопроводили увеличением срока аренды — до конца 2017 г.

Прогрессивным изменением можно считать внедрение в договоре формульного механизма ценообразования на аммиак. Проблема в том, что она напичкана коэффициентами, которые рубят цену на ресурс "Укрнафты". Из того варианта формулы, который нам удалось найти, следует, что была сделана привязка к котировке аммиака в порту "Южный"", но… Например, при расчете цены на месячный объем бралась самая низкая котировка за месяц. А почему не самая высокая или хотя бы средняя, как обычно в такого рода формулах?

Далее, от этой цены "Укрнафта" согласилась сделать скидку 5% за оптовую покупку. Хотя впору просить премию, так как покупатель безальтернативно сидит на твоем сырье.

Далее. Все эти годы полугосударственная компания покрывала затраты частного предприятия на хранение аммиака и его перегрузку из одного цеха в другой, хотя это все равно, что сотруднику требовать прибавки к зарплате за свои перемещения по офису.

Ну и в качестве вишенки на торте — гарантия обеспечения 15-процентной нормы рентабельности "Днепразота" по операциям хранения и перегрузки аммиака.

Однако и это еще не все: "Укрнафта" при этом платила арендную плату и покрывала эксплуатационные расходы производства аммиака. Иными словами, отминусовали все, что только было можно.

В результате цена (читай — доход "Укрнафты") снижалась где-то на 1000–1500 грн/т. Например, в четвертом квартале 2015 г. средняя котировка аммиака в "Южном", по данным агентства "Хим-Курьер", была 349,7 долл./т (8012 грн/т), а "Укрнафта" продавала его по 301,9 долл./т (6917 грн/т). В первом квартале 2016-го при котировке 261,4 долл./т цена составляла 203,8 долл./т.

Получив в наследство такой договор с "Днепразотом", новый глава компании Марк Роллинс сначала его критиковал ("нужно пересматривать"), но вскоре почему-то смягчил риторику: "соглашение с "Днепразотом" обеспечивает хороший денежный поток" (даже когда этот поток прервался). Даже когда Роллинс публично признавал, что работа с "Днепразотом" невыгодна для "Укрнафты", он разводил руками, вспоминая о "существенных финансовых претензиях в случае расторжения договора".

Неизвестно, что произошло, но согласно договору в конце 2016 г. "Укрнафта" уведомила "Днепразот" о нежелании пролонгировать договор с 1 января 2018-го. Возможно, протрезвило или испугало прекращение расчетов за аммиак в 2016 г. и накопление долга в размере 1 млрд грн.

За период действия новой редакции договора с июля 2015-го по декабрь 2017 г. "Укрнафта" переработала в аммиак около 1,4 млрд кубометров газа рыночной стоимостью 332 млн долл. в 1,25 млн т аммиака, продав его за

258 млн долл.

Ударить в грязь лицом

1 января 2018 г. срок "исторического" договора с "Днепразотом" истек. "Укрнафта", казалось бы, сбросила кандалы. Каково же было удивление, когда ассимилировавшийся за 2,5 года в Украине Марк Роллинс заявил, что договор будет продлен еще на квартал. Это как, продлить его с тем, кто и так тебе задолжал 1 млрд грн?!

Официальной причиной продления контракта называли отсутствие у "Днепразота" лицензии на синтез аммиака. Но почему полугосударственная компания должна переживать за частный "Азот", который за год со дня уведомления не смог получить лицензию?

Видимо, чтобы окончательно не окунуть лицо британского менеджера в грязь, было решено повысить цену продажи аммиака. Это помогло, но не сильно. По факту "Укрнафта" получила за 122 млн кубометров газа рыночной стоимостью 35 млн долл. всего 30,9 млн, из которых еще более 1 млн заплатила за аренду цеха и покрытие затрат. Об этом обстоятельстве "Укрнафта" деликатно умалчивает.

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В своем недавнем сообщении "Укрнафта", подводя итоги работы с "Днепразотом", рапортует о прекрасных результатах: валовая прибыль с 2015-го по апрель 2018-го составила 3,5 млрд грн, а рентабельность переработки была положительной и варьировалась от 19 до 50%.

Вот только речь в них идет о полученном доходе и ни слова не сказано об упущенных возможностях. А они таковы: с 2015-го по апрель 2018-го "Укрнафта" могла продать на свободном рынке 1,8 млрд кубометров газа и получить за них по предоплате 460 млн долл. Вместо этого переработала этот газ в аммиак и продала его за 380 млн долл. Из этой суммы также было заплачено оценочно 55 млн долл. за аренду и на эксплуатационные затраты с транспортировкой газа.

В итоге упущенная выгода исчисляется суммой 135 млн долл., или 3,375 млрд грн. (Обратим внимание, что половина от этого — около 1,65 млрд грн — могла материализоваться в дивиденды государственного "Нафтогаза Украины".) Еще 1 млрд грн, или почти 40 млн долл., "Днепразот" по-прежнему должен "Укрнафте".

"Нафтогаз Украины" и Андрей Коболев как глава наблюдательного совета "Укрнафты" прекрасно осведомлены об этой ситуации, в частности, о проблеме первого квартала 2018 г., поскольку НАК предлагала выкупить газ "Укрнафты" по рыночным ценам. Однако никаких действий так и не последовало, если не считать наем международных аудиторов для очередной проверки эффективности продаж в "Укрнафте".

После жалоб международных аудиторов на нежелание "Укрнафты" предоставлять необходимые документы осенью процесс сдвинулся. Результаты якобы должны быть в ближайшее время. Любопытно на них посмотреть.