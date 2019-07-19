12 миллионов долларов как плата Украины за непродуманные решения правительства

На прошлой неделе Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство британской компании, в результате чего Украина должна компенсировать убытки иностранному инвестору на сумму свыше 12 млн долл. Речь идет о нефтегазовой компании JKX Oil&Gas Plc, которая представлена в Украине СП "Полтавская газонефтяная компания". Наибольшим пакетом ее акций сейчас владеют Коломойский и Боголюбов.

Последнее слово еще должен сказать Верховный суд Украины. Но ситуация поучительна для членов правительства, особенно будущих. И для Минюста, в частности.

Данный кейс довольно интересен, поскольку вопрос защиты вложений иностранных/международных компаний, решающих, инвестировать ли в экономику Украины, очевидно, является вопросом №1.

С юридической точки зрения, как уверяют специалисты, соответствующие механизмы защиты существуют. Украина подписала более 70 двусторонних договоров с другими странами о взаимной защите инвестиций. В рамках этих соглашений определены права юридических лиц на территории другого государства. Подобные договоренности между государствами прежде всего гарантируют справедливые и равные права, безопасность инвестиций, защищают от экспроприации и т.п.

Важным элементом соглашений является механизм разрешения споров в международном арбитраже, то есть урегулирование спора между инвестором и государством не в национальных судах, а в независимых.

Вместе с тем реальных практических примеров применения такого метода урегулирования споров не так уж и много. Именно поэтому дело JKX поучительно, хотя и с горьким привкусом для Украины.

JKX Oil&Gas Plc — самая старая частная нефтегазодобывающая компания в Украине, она была первым иностранным инвестором, вложившим средства в украинскую газодобывающую отрасль. Сегодня JKX принадлежит 100% СП "Полтавская газонефтяная компания", она входит в пятерку крупнейших частных газодобывающих компаний Украины. В нашей стране ведет добычу в течение 25 лет. Акции JKX Oil&Gas торгуются на Лондонской фондовой бирже.

Самыми крупными ее акционерами сегодня являются Neptune Invest&Finance Corp — 12,95%, Keyhall Holding — 11,42, Cascade Investment Fund — 19,9, а также Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова — 27,47% акций.

Заметим, что группа "Приват" не была учредительницей и не всегда была владельцем пакета акций, а начала скупать их в 2007–2008 гг., когда капитализация добывающей компании была самой высокой за всю ее историю.

В 2014-м, как рассказывало ZN.UA, правительство Яценюка подняло ставки ренты в два раза: с 28 до 55% для "неглубоких" скважин до 5000 м и с 14 до 28% — для скважин глубиной более 5000 м. Идеологом резкого повышения ренты на добычу газа (это основной налог для газодобывающих компаний), или просто спичрайтером, был тогдашний заместитель министра финансов Денис Фудашкин (см. интервью в ZN.UA, №31 от 5 сентября 2014 г.).

Отметим, что сначала в правительстве Арсения Яценюка убеждали, что увеличение ренты на добычу газа — это вынужденный шаг для наполнения госбюджета в период военных действий. В правительстве обещали, что высокие налоги будут действовать до конца 2014-го. Но в Кабмине схитрили и при разработке госбюджета-2015 снижение ренты... забыли включить. Таким образом "убийственные" для отрасли налоги действовали до 2016 г. Частные добывающие компании обвиняли во многих грехах. Прежде всего — почему не продаете такой убыточный бизнес?

Сначала газодобывающие компании Украины с пониманием отнеслись к инициативам КМУ по наполнению госбюджета. Но в декабре 2014 г., когда стало понятно, что Яценюк и Фудашкин не собираются выполнять своих обещаний, добытчики стали бить в набат и требовать вернуть ренту к предыдущему уровню.

Формально рента была повышена до 55% (28% — для глубоких скважин), но реальная ставка ренты достигала 65% из-за того, что она начислялась не на цену продажи газа, а на условную средневзвешенную цену, которая была выше рыночной.

В течение 2014–2016 гг. цены на газ обвалились, что дополнительно ударило по газовым проектам в Украине. В 2015 г. Украину покинули две международные компании-гиганты Shell и Chevron, свернувшие свои проекты по СРП по добыче газа (хотя в случае с ними действовал целый комплекс проблем). Остальные компании столкнулись с падением прибыли, которая была источником инвестиций. Без финансирования остались многие проекты, часть из них была закрыта. К концу 2014 г. темпы роста добычи снизились. Как у частных компаний, так и у государственной "Укргаздобычи".

К тому же КМУ постановлением №647 от 26 ноября 2014 г. обязал крупнейшие промышленные предприятия покупать газ только у "Нафтогаза Украины". То есть газодобытчики не могли продавать собственный газ этим предприятиям — только НАКу. Это было золотое время для "Нафтогаза", внезапно превратившегося в монополиста на единственном рыночном сегменте — продажа газа платежеспособным промышленным потребителям.

Такие нерыночные действия возмутили добытчиков еще больше, как украинских, так и иностранных. Но инструментов решения проблемы было немного. Только подавать иск к КМУ в суд в надежде вернуть хоть что-то из инвестированного...

Такие действия правительства стали сигналом для руководства JKX о риске невыполнения инвестпрограммы компании. Зимой 2014–2015 гг. она принимает решение воспользоваться своим правом на защиту инвестиций в рамках Двухстороннего инвестиционного договора между Украиной и Великобританией (подписан 10 февраля 1993 г.).

Ход событий был приблизительно следующий. Совет директоров JKX Oil&Gas обратился в Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма в связи с чрезвычайными действиями, в результате Стокгольм выдал решение для Украины удержаться от взыскания повышенной ренты. Но это решение позже было отменено Гаагским арбитражем. Арбитраж продолжался более двух лет и завершился в 2017-м решением о том, что государство не может ограничивать права компании реализовывать собственную продукцию (реакция на постановление КМУ №647).

В этом деле Украина тоже продемонстрировала высокий уровень подготовки, ведь сумма иска была свыше 300 млн долл. В результате компенсация для истца составила только часть этой суммы, а именно — 11,8 млн долл. плюс проценты. Это решение было принято еще в 2017 г., о чем писало ZN.UA (см. "Минюст проиграл(ся)",№41 от 4 ноября 2017 г.).

Но вопрос остается, ведь даже в случае выигрыша в международном арбитраже наиболее проблематичным является этап его исполнения (опыт "Нафтогаза" это подтверждает). Большинство заявителей сталкиваются с трудностями именно на этом этапе.

Данный случай стал болезненным для Украины. Вместе с тем есть надежда, что появится понимание необходимости гарантировать стабильную фискальную политику, прогнозируемость развития экономики независимо от политических изменений в стране. Инвесторы смогут более уверенно смотреть на проекты в Украине и не бояться вкладывать в нее средства.

Однако чиновники, выступавшие инициаторами введения "драконовских" налогов, которые в итоге привели к падению добычи газа и необходимости государства возмещать потери газодобытчикам, не понесли никакой ответственности.