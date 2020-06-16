Выдуманные "услуги"

К написанию этой статьи меня побудили события, с которыми недавно столкнулся сам — как, видимо, и тысячи других киевлян, кому электронной почтой поступило сообщение от Коммунального концерна "Центр коммунального сервиса" (КК ЦКС) с предупреждением о необходимости "плановой поверки счетчиков" и предложением написать "заявление". Это заставило задуматься над вопросом: что это за коммунальное предприятие КК ЦКС, какие услуги оно предоставляет киевлянам и за чей счет финансируется?

Вы нам должны

Бесспорно, каждый киевлянин как частный собственник заинтересован прежде всего в поддержании, надежном функционировании, технической эксплуатации согласно нормам и правилам систем и сетей именно в его частном (частично — в общей частной собственности) многоквартирном или немногоквартирном доме, бесперебойном доступе к воде, теплу, электроэнергии, газу. Также он заинтересован, чтобы дом и его придомовую территорию — убирали, подвалы — не затапливали водой ЧАО "Киевводоканал" или КП "Киевтеплоэнерго", крыша — не протекала. Еще он заинтересован и во многом другом, обычном и понятном в быту, который создается, безусловно, качественной работой слесарей, сантехников, дворников, кровельщиков, газовщиков, электриков и десятков других уважаемых работников коммунального сектора, в том числе предпринимателями частного лицензионного сектора коммунальных услуг.

А что реально видим в столице?

Прежде всего — существенное сокращение (или незаполнение вакансий из-за копеечных зарплат) в последние годы именно этих, таких необходимых в жизни, представителей рабочих специальностей в нынешних управляющих компаниях (бывших ЖЭКах) и "раздувание" до невероятных масштабов различных посредников: "специалистов", работающих исключительно с бумагами в кабинетах, содержать которых киевлянам предлагают собственными средствами якобы за коммунальные услуги.

Возглавляет эту систему коммунальное предприятие Коммунальный концерн "Центр коммунального сервиса", как-то незаметно ставший довольно-таки разветвленной сетью в столице, вынуждая киевлян обращаться к нему почти во всех бытовых случаях (жилье же сейчас почти все частное!). А "полномочия" такие оно получило от нашей городской власти, словно законодательством не установлены договорные (в том числе договорные публичные) отношения именно между Потребителем и Исполнителем услуг, то есть между гражданином и, например, ЧАО "Киевводоканал", КП "Киевтеплоэнерго" или управляющей компанией района города Киева и т.п.

Правда, чаще не киевляне обращаются в КК ЦКС, а именно он "обращается" к киевлянам с требованиями вроде "вы должны планово поверить счетчики воды" или с чем-то другим в том же смысле "вы нам должны".

Если, например, вы как законопослушный гражданин хотите передать показания счетчиков воды через их сайт или сайт реального Исполнителя (КП "Киевтеплоэнерго" или ЧАО "Киевводоканал"), то можете вдруг обнаружить, что КК ЦКС собственным решением "перевел" вас на общие нормы потребления, стимулируя (!) к написанию заявления "по собственному желанию" на проведение "плановой" поверки ваших счетчиков воды. Несмотря на то, что такая плановая поверка согласно законодательству — это ответственность Исполнителя услуг (КП "Киевтеплоэнерго" и ЧАО "Киевводоканал"). К тому же законодательством вообще запрещен такой "перевод", кроме случаев установления факта неисправности счетчика. Почему? Потому что есть общая позиция Киевской городской государственной администрации и, возможно этих предприятий, которая освещена на ее сайте: если "плановая поверка" не включена в тариф коммунальной услуги — пусть за нее платит Потребитель. Непонятно одно: а в каком законе или подзаконном акте это написано, есть ли вообще официальное решение по этому поводу КГГА или Киевской городской рады? Единственное известно, что согласно законодательству Потребитель исключительно в случае сомнения (!) в правильности показаний счетчика может заказать внеплановую поверку, а остальное — за счет абонентской платы или тарифа.

Поверку за счет поставщика услуг никто не отменял

Бесспорно, вышеупомянутый вопрос в последние годы киевляне поднимали перед КГГА сотни-тысячи раз, но воз и ныне там. То есть, поскольку Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, не внесла в тариф коммунальной услуги составляющую "плановая поверка счетчиков", то позиция КГГА — эту поверку должны оплачивать киевляне. Странная позиция, тем более что на сайте этой Национальной комиссии такой информации я не нашел.

Возможно, и не внесла чего-то и куда-то Национальная комиссия, но плановая поверка счетчиков, в том числе воды, согласно законодательству — обязанность Исполнителя услуг, что является обычной составляющей технической эксплуатации систем и сетей водоснабжения, которую киевляне не мешают ему делать. Потребитель же не заходит, например, в магазин с собственными поверенными весами?

Если вы начнете какое-либо общение с сотрудниками КК ЦКС относительно норм законодательства — получите стандартный ответ "мы на такие вопросы не отвечаем", но данные вашего счета все равно исказят, вас "переведут" на "потребление по общим нормам", а дальше делайте, как знаете, то есть вы как гражданин сталкиваетесь с замкнутым неправовым кругом. Если согласитесь (за собственные же средства) — потом нигде не докажете, что вас заставили написать заявление, если не согласитесь — вы не найдете то должностное лицо или бухгалтера КК ЦКС, совершившего против вас противоправные действия, несмотря на нормы и правила предоставления коммунальных услуг. Да и зачем вам тратить собственное время на какой-то технический вопрос, с которым вы ежедневно имеете дело в быту, — проще заплатить несколько сотен гривен (по 400 грн за один поверенный счетчик каждые три-четыре года. — С.К.) тому, кто к вам придет поверять или "распломбировать/опломбировать" счетчики.

Возникает главный вопрос: а зачем вам в вашем частном жилье нужен такой "сервис" (с признаками нарушений антимонопольного законодательства и законодательства в сфере борьбы с коррупцией) от финансового посредника между реальным Исполнителем услуг и вами? Разве киевляне не имеют права непосредственно обратиться за услугами, например, к частным лицензированным Исполнителям коммунальных услуг или к эксплуатационному участку управляющей компании своего района, города? Имеют, но не могут, — потому что вам все равно придется обратиться в КК ЦКС, например за псевдоуслугой "распломбирование/опломбирование" или "установка заглушки"(?), потому что именно они "должны принять работу" других Исполнителей: не "примем" работу — не зафиксируем факт работ в вашем лицевом счете по внесению изменений в который мы — главные! А пока КК ЦКС будет "юридически опломбировать" ваш счетчик, может пройти столько времени, сколько захочет предприятие, потому что время это нигде не унормировано, и вы будете оплачивать услугу, словно его нет: обратите на внимание на причины публичных недоразумений, периодически возникающих на "ресепшенах" КК ЦКС между гражданами и его специалистами. Непонятно, зачем тогда в стране лицензируется деятельность в сферах водоснабжения, теплоснабжения и т.п., а работы может выполнять непосредственно Исполнитель любой формы собственности, которого имеет право выбирать Потребитель? А может, лучше сказать, — зачем существует этот КК ЦКС?

Этим КК ЦКС и "зарабатывает себе на жизнь". Весь этот "сервис" базируется на личных средствах киевлян, которыми они вынуждены оплачивать, в сущности, выдуманные "услуги" КК ЦКС. Почему выдуманные? Потому что законодательством, для примера, установлена услуга "централизованное водоснабжение и водоотвод", а не "опломбирование счетчика воды", что является подменой понятия услуги и есть лишь обычная составляющая сантехнических работ по обеспечению водоснабжения.

Посредники не предусмотрены законом

Главное в системе этого "сервиса" — доступ к персональным данным и всем лицевым счетам владельцев жилья столицы. Если изъять этот доступ у КК ЦКС — "сервис" завершится сам собой, потому что между Потребителем и Исполнителем коммунальных услуг законами Украины предусмотрены исключительно договорные (в том числе публичные) отношения, и совсем не предусмотрены посредники, тем более — финансовые.

Как следствие, Коммунальный концерн ЦКС для киевлян — это дополнительный финансовый балласт, выгоду от которого имеет исключительно это коммунальное предприятие. А функции его выполняют те же Исполнители услуг, которые несколько лет назад выполняли обычные ЖЭКи вместе с коммунальным предприятием "Главный информационно-вычислительный центр", и без каких-либо проблем, потому что, уже несуществующее первичное коммунальное звено было ближайшим к Потребителю.

Сейчас на одном лишь счетчике воды в квартире Потребителя "юридически сидят" четыре коммунальных предприятия: КК ЦКС, КП ГИВЦ, управляющая компания района Киева, ЧАО "Киевводоканал" или КП "Киевтеплоэнерго", требующие собственного содержания за средства киевлян. А слесарь-сантехник жилищно-эксплуатационного участка — один (или его вообще нет), да и тот по непонятной причине не может провести сантехнические работы, установить тот же счетчик воды и опломбировать его. Хотя нет — причина понятная: устранение его от личных средств Потребителя в интересах мутной "деятельности" КК ЦКС. А не много ли такого навязанного "сервиса" на один счетчик воды в частной квартире?

Можно ли реформировать КК ЦКС, чтобы он действительно стал коммунальным сервисом? Да, можно, но оставив ему исключительно функции и задачи по обслуживанию Потребителей в части приема заявок, транслировании их Исполнителям и контролю над их выполнением, а киевляне самостоятельно, согласно договорам, будут достигать баланса интересов с реальными поставщиками услуг, если понадобится — то и в судебном порядке.

Это и будет настоящий сервис для киевлян. Реализовать его довольно просто, тем более что КК ЦКС имеет всього один (!) контактный городской телефон на трехмиллионный, а может и больше, Киев.

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Киевляне заинтересованы в качественной работе прежде всего работников жилищно-эксплуатационных участков управляющих компаний, а не руководителей, которые даже не в состоянии опубликовать контактные рабочие телефоны, или телефоны бухгалтеров финансово-коммунального посредника наподобие КК ЦКС.

Поэтому они (киевляне) очень хотят, чтобы после выборов в местные органы самоуправления новая власть принципиально реформировала систему предоставления коммунальных услуг. Чтобы та базировалась на результатах высокооплачиваемого труда рабочих, мастеров и инженеров первичного звена предоставления коммунальных услуг и их непосредственных Исполнителей, а не должностных лиц, бухгалтеров или "ресепшионистов" финансово-коммунальных "сервисных" посредников, что в целом выглядит как надувательство граждан.