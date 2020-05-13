Штрафной круг для реформы таможни

Набившее оскомину реформирование таможни снова не состоялось. Предыдущий глава таможни Максим Нефьодов направлял свои силы на разрушение старой системы и традиций, держал курс на диджитализацию таможни, изменение ІТ-архитектуры и пересмотр существующих бизнес-процессов. И… лишился должности. В результате время для терапевтических реформ ушло. Следующему главе Государственной таможенной службы придется столкнуться с более узким арсеналом возможностей для маневра и методов работы. В основном хирургических…

Учитывая, что Максим Нефьодов был назначен на должность председателя таможенной службы в политически удачный момент — в обществе был запрос на перемены, парламент работал в "турборежиме", терапия могла сработать. Но, увы. В пути была потеряна динамика, съеден главный ресурс — время! И таможенная система потеряла управляемость.

Сегодняшняя ситуация практически уже не оставляет новому руководителю места для маневра по типу "с завтрашнего дня живем по-новому". Страна закономерно вошла в период медленных реформ, и теперь в арсенале останутся только хирургические методы и точечные спецоперации. Экономический кризис вновь определяет самым актуальным вопросом несвойственную современной таможне фискальную функцию, отодвигая безопасность и контроль.

Чуть более года назад в лонгриде "Мексиканский тупик украинской таможни" я изложил основные системные проблемы, присутствующие в таможенной системе Украины, разобрал традиционные методы борьбы с товарной контрабандой, как успешные, так и нет, и предложил варианты выхода из системного кризиса.

Сегодня экономический кризис и изоляционистские настроения в мире диктуют свои условия. Нам необходимо быстро стабилизировать ситуацию в таможенной службе и переходить на стезю развития.

Тактические шаги

Прежде всего необходимо восстановление управленческой вертикали, создание адекватной и понятной организационной структуры.

Для противодействия коррупции надо сформировать эффективное подразделение, которое будет грамотно и качественно фиксировать все факты злоупотреблений со стороны личного состава.

Нужно вернуть или оперативно разработать новый Дисциплинарный устав таможенной службы, руководствуясь которым, можно оперативно и объективно фиксировать служебные правонарушения и привлекать виновных к ответственности.

Необходимо урегулировать вопрос перемещения товаров гражданами. Внедрить электронные реестры международных почтовых и экспресс-отправлений, упростить процедуры декларирования и уплаты таможенных платежей и в целом разобраться со "схемщиками", которые импортируют коммерческие партии под видом посылок.

Интенсификация каналов связи по правоохранительной линии с международными организациями и другими государствами. Превращение Департамента по борьбе с контрабандой в мощный аналитический центр.

Стратегические шаги

Активизация работы по внедрению системы совместного транзита

25 марта этого года благодаря "турборежиму" вступил в силу Закон "О режиме совместного транзита и внедрении национальной электронной транзитной системы". Это — первый шаг к присоединению к совместному транзитному пространству ЕС. Соблюдение норм этого закона открывает путь к полноценной реализации транзитного потенциала Украины.

Присоединение к единой транзитной системе ЕС позволит наконец-то обеспечить полноценный обмен данными о товарах, следующих в адрес украинских получателей от европейских отправителей.

Крайне важно обеспечить скорейшее принятие подзаконных нормативно-правовых актов, а также запустить тестовую эксплуатацию транзитной системы внутри страны, чтобы уже через год стать полноправным участником единой европейской транзитной системы.

Более того, прямо сейчас необходимо начать работу по аналогичному обмену информацией с другими, помимо ЕС, крупнейшими экспортерами товаров на территорию Украины. Прежде всего с Китаем и США. Именно в этом приоритет международного сотрудничества таможенной службы Украины.

Интеграция информации таможенной и налоговой баз данных

Необходимо доработать систему электронного администрирования налога на добавленную стоимость путем интеграции результатов данных грузовых таможенных деклараций и налоговых накладных по НДС. Нужна унификация учета товаров внешнеэкономической деятельности и бухгалтерского учета товаров внутри страны. То есть соединение цепочки добавленной стоимости. Ведь логика подсказывает, что чем больше налогов уплачено на таможне, тем меньше их должно быть уплачено при последующих операциях внутри страны.

Правильная система контроля цепочки формирования добавленной стоимости такую наценку должна будет выявить и учесть в итоговой сумме налогов по каждой единице товара.

Задача таможни будет заключаться в идентификации товара, контроле его количественно-качественных показателей. Сразу убирается головная боль любого импортера — контроль таможенной стоимости. А заодно и гипертрофия несвойственной современной таможне фискальной функции.

Тогда таможенная служба сможет сконцентрироваться на вопросах безопасности, разработке удобных сервисов и администрировании процедур на границе.

Унификация ставок пошлин

Дело в том, что на сегодняшний день огромное количество практически идентичных товаров облагаются разными ставками пошлины в зависимости от некоторых, часто очень специфических, особенностей продукта. При этом определить эти особенности зачастую не может даже специализированная таможенная лаборатория.

Яркий пример — банановое пюре, ставка пошлины на которое определяется в зависимости от температуры приготовления продукта. Но какой экономический смысл в различных ставках пошлины на банановое пюре, если оно в принципе не производится в Украине? Тот же вопрос можно задать по базовым видам тканей и тысячам других товаров.

Так можно убрать один из главных инструментов поборов на таможне.

Упрощение процедур

Сегодня, особенно из-за угрозы экономического кризиса, спровоцированного коронавирусом, таможня обязана выступить инициатором максимальной унификации и упрощения процедур.

Начать процесс ревизии и скептического анализа буквально всех бизнес-процессов таможенного контроля и оформления. Слой за слоем снимать многолетние наслоения бюрократии, разночтений и крючкотворства.

Нужно отказаться от ресурсозатратных и бессмысленных процедур, и тут должен помочь легальный бизнес. Это процесс небыстрый, но при должном подходе он обязательно принесет свои плоды.

Для внедрения крайне необходимых шагов по выстраиванию системной работы таможни нужна политическая поддержка. Будет ли она у нового главы таможенной службы, пока вопрос. Но от ответа на него будет зависеть, пойдет ли таможня на еще один штрафной круг или же станет сильным институтом, обеспечивающим контроль и безопасность на границах Украины.