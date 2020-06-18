"Привет" олигархам от МВФ

Демонополизация — один из главнейших шагов, отделяющих украинцев от достойной жизни.

Мы переплачиваем монополистам и картелям за товары, потребляемые ежедневно, в основном даже не зная об этом. Малый и средний бизнес не выдерживает нечестного соревнования с влиятельными игроками и закрывается, консервируя бедность. Для получения зарплаты, за которую можно накормить и выучить детей, украинцы вынуждены ехать за границу, потому что монополист не ценит человеческий ресурс и не испытывает потребности за него конкурировать. Это все результат монополизации экономики и повальной безнаказанности для картелистов, продуцируемый слабостью, беспомощностью и политической зависимостью важнейшего экономического регулятора страны — Антимонопольного комитета.

Есть десятки мировых примеров, доказывающих, что усиление институциональной состоятельности и независимости конкурентного ведомства совершало экономические чудеса, повышало уровень доходов населения, качество товаров и содействовало установлению справедливых цен. Понимаю, что по сравнению, например, со США, где первые антимонопольные законы были приняты в ХІХ веке, мы являемся молодой в этом смысле страной. Но то, что за более чем два десятка лет ни один президент и парламент не отважились усилить АМКУ и объявить настоящую войну монополиям, — доказанный факт. И оправдания со ссылкой на отсутствие знаний и опыта в этом вопросе — необоснованны, потому что различные международные организации неоднократно давали конкретные, детальные и официальные рекомендации нашим высоким должностным лицам, как справиться с этим вызовом. Но между влиятельным монополистом и рядовым украинцем государство тенденциозно выбирало первого. Рекомендации игнорировались, а монополии обеспечивали, чтобы за такую бездеятельность чиновники не несли ответственность.

Но все может измениться, потому что именно сейчас мы стали свидетелями важного исторического момента. Впервые в истории Украины реформа Антимонопольного комитета появилась в Меморандуме о сотрудничестве с Международным валютным фондом. И хочется верить, что через несколько лет мы будем вспоминать эти дни как старт успешной антимонопольной реформы и украинского экономического чуда.

В отличие от наших власть имущих, пачками регистрирующих законопроекты об изменениях к антимонопольным нормам, только имитирующие реформу, сохраняя статус-кво, МВФ знает, что делать. В Меморандуме изложен небольшой перечень несложных мер, выполнение которых создаст реальные возможности для лишения монополистов не только рыночной власти, но и политического влияния.

Осознавая, что взятые на себя Украиной обязательства в этой части существенно портят настроение прежде всего олигархам, ожидаю, что в ближайшее время должна начаться дискредитационная информационная кампания против таких положений. Могут использоваться месседжи наподобие "это давление на бизнес", "усиление вмешательства государства в свободный рынок" и т.п. Но это все неправда и манипуляции. И ради того, чтобы мы с вами не утратили такой крутой шанс и не позволили нас снова обмануть, коротко и просто объясню, что означают такие положения Меморандума.

Так, в разделе "Приватизация и реформирование предприятий государственной собственности и рынков" Украина взяла на себя обязательства по принятию законов, которые усилят АМКУ согласно передовым международным практикам. А именно:

1. Обеспечить финансовую и операционную независимость ведомства.

На сегодняшний день:

Финансирование Комитета, уровень заработных плат его работников, штатная численность зависят от решений различных министерств и комитетов парламента. За принятие "неудобного" решения политики могут легко наказывать АМКУ гривней. Также стабильно недофинансированный АМКУ не представляет большой угрозы для влиятельных бизнесменов с монопольными сверхприбылями. Как результат, уровень заработных плат в АМКУ один из самых низких среди других государственных органов. Нехватка бумаги, офисной техники, дискомфортные условия труда — реальность, в которой живет конкурентное ведомство страны в последние годы. Запущенное состояние АМКУ обеспечивает беспрепятственное движение денег из кошельков украинцев на счета монополистов.

Как должно быть:

В развитом мире заработные платы борцов с монополиями одни из самых высоких. Статьи расходов на конкурентное ведомство запланированы на годы вперед и серьезно защищены. Политики не могут ситуативно влиять на сокращение финансирования ведомства. Работа в подобных органах является престижной, ведомства способны нанимать профессиональных работников, проводить сложные экспертизы и исследования. Борьба с паразитирующими монополиями по-настоящему финансируется государством. И обязательство обеспечить это в Украине взяла на себя власть согласно Меморандуму.

2. Обеспечить прозрачную, на конкурентных началах и защищенную от политического вмешательства процедуру назначения и снятия с должностей главы АМКУ и государственных уполномоченных.

На сегодняшний день:

Глава АМКУ назначается и увольняется президентом по согласию парламента (по закону об АМКУ) или парламентом по представлению премьер-министра (по Конституции). Государственные уполномоченные назначаются президентом по представлению премьер-министра. Никаких прозрачных и конкурентных процедур отбора кандидатов и требований к их бэкграунду и знаниям в этой сфере нет. Как следствие, тенденциозно политики достают очередных руководителей АМКУ, как кроликов из шляпы, а общественность узнает о "новых лицах" чаще всего уже после их назначения. Это существенно помогает монополистам интегрировать в АМКУ "своих" людей или просто слабых личностей, которые не будут представлять угрозы. Уволить "неудобного" государственного уполномоченного, который, несмотря на кулуарный процесс назначения, "по ошибке" попал в АМКУ, тоже просто. Как доказал пример последних увольнений, для этого не нужны никакие основания. Президент единолично просто принимает указ об увольнении.

Как должно быть:

Любой специалист в сфере антитраста, не связанный ни с одним влиятельным монополистом, должен иметь возможность посоревноваться на честном и прозрачном конкурсе за право работать в АМКУ. Общественность заранее должна иметь данные о кандидатах и наблюдать за проведением конкурса. Политики не должны оказывать решающего влияния на процесс назначения руководителей ведомства. Государственный уполномоченный должен быть уверен, что за неудобные для монополистов расследования и голосования он не будет уволен. А срок его пребывания на должности не зависит от того, насколько хорошо он способен слышать пожелания с Банковой. Именно это является вторым обязательством, которое взяла на себя Украина по Меморандуму.

3. Усилить полномочия АМКУ по проведению физических обысков, конфискации документов и обеспечению обмена информацией с другими правоохранительными органами.

На сегодняшний день:

Для того чтобы найти доказательства нарушения, Антимонопольный комитет направляет требования о предоставлении документов и информации "подозреваемым". Но эти требования можно игнорировать, затягивать время предоставления ответов или банально обманывать АМКУ. Конечно, Комитет может наказать за такое поведение. Но штрафы в большинстве своем составляют несколько сотен тысяч гривен, а процесс их наложения и взыскания может длиться годами. Второе средство сбора информации — выездные проверки, на которые АМКУ могут банально не допускать под различными предлогами. Важные для расследования доказательства за время юридических дискуссий несложно уничтожить или вывезти в другое более защищенное место.

Как должно быть:

В развитом мире конкурентное ведомство имеет полномочия принудительно проникать в помещение в случае недопуска и при наличии соответствующего решения суда. Также есть возможность снимать информацию с каналов связи и использовать доказательства, полученные при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Антимонопольный орган может или сам их проводить, или другой орган, выполняющий оперативные функции, обязан делать это для него. И именно это должна выполнить Украина согласно взятым по Меморандуму обязательствам.

4. Предоставить решениям АМКУ статус правоприменительных исполнительных документов и таким образом обеспечить отсутствие необходимости использовать судебный процесс для обеспечения выполнения решений.

На сегодняшний день:

Антимонопольный комитет, приняв решение, например, о наложении штрафа, получает возможность его взыскать в принудительном порядке только после двух судебных процессов и шести инстанций. Сначала нарушитель может обжаловать решение о наложении штрафа в суде, а в случае поражения обратиться к апелляциям и в дальнейшем к кассации. Далее, при условии, что суд поддержал позицию АМКУ, Комитет не может сразу начать процедуру принудительного взыскания через исполнительную службу. Вместо этого АМКУ должен уже сам обратиться в суд с иском о взыскании штрафа, и принятое судом решение нарушитель снова может обжаловать в апелляционном и кассационном судах. И только после этого ведомство получает исполнительный документ, и начинается процесс взыскания с нарушителя этих средств. Обычно это длится несколько лет. И именно такая сложная и продолжительная процедура позволяет нарушителям перестроить бизнес-модель и уклониться от уплаты штрафа.

Как должно быть:

Решение Комитета после окончания процедуры судебного обжалования должно иметь статус исполнительного документа. Антимонопольный орган не должен проходить повторно фактически судебную проверку решения, замаскированную под процедуру судебного взыскания штрафа. После неуспешного обжалования нарушителем решения АМКУ должен без промедления начать процедуру принудительного взыскания. И это четвертое и последнее взятое Украиной на себя обязательство.

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Если бы мы выполнили эти четыре пункта сами, то не было бы потребности обращаться за деньгами в Международный валютный фонд. Но у украинских президентов и парламентариев дальше предвыборных обещаний о демонополизации и деолигархизации дело не шло. Надеюсь, что к обещаниям, данным Международному валютному фонду, политики отнесутся добросовестнее. И необходимость в будущем снова брать деньги в долг у международных институтов отпадет. Ведь тех средств, которые мы переплачиваем вследствие конкурентных нарушений, более чем достаточно для жизни не в долг.