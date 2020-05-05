Не рассосется

Все ветви государственной власти уже более месяца разрабатывают многочисленные меры и измеряют их эффективность, но число безработных растет с каждым днем. Предприниматели, понимая, что воплощения лучшего мирового опыта по сохранению рабочих мест им не дождаться, в нарушение карантинных мер вернулись к работе.

Роль и ответственность государства в особые периоды значительно повышаются. Реакция властных структур большинства стран мира является ярким свидетельством этого. Так, в течение марта-апреля в подавляющем большинстве стран введены тысячи мер для поддержки населения и сохранения экономики в условиях разворачивания мирового финансового кризиса, усиленного пришествием COVID-19.

Ключевой целью таких мер является абсолютная поддержка всех сфер обеспечения жизнедеятельности населения: медицины, безопасности, питания, коммунальных услуг и т.п.

Для сохранения рабочих мест и покупательной способности населения в условиях карантинных мер внедрены многочисленные программы прямого субсидирования, компенсации заработных плат и операционных затрат предприятий, полное или частичное освобождение от налогообложения, коммунальных платежей, обеспечение доступных финансовых ресурсов на безвозвратной основе или максимально льготных условиях для потребностей предпринимательской деятельности.

Важно отметить, что большинство стран достаточно быстро мобилизовали государственные ресурсы и почти мгновенно отреагировали на современные вызовы и угрозы. Отдельные страны, как представляется, были к этому готовы, другие проявили высокий уровень институциональной сформированности, а некоторые воспользовались опытом мирового финансового кризиса 2008–2009 годов. Интересен пример соседней Польши.

18 марта правительство представило пакет неотложных экономических мер.

21 марта правительство представило проект комплексной программы "Антикризисный щит".

31 марта парламент принял пакет законодательных актов по "Антикризисному щиту", который был подписан президентом. Большинство новых правил вступили в силу с 1 апреля 2020 года.

8 апреля Сейм принял дополнительный пакет законодательных инициатив по "Антикризисному щиту", его направили на утверждение в Сенат Польши.

8 апреля правительство объявило о новой антикризисной программе под названием "Финансовый щит", которая еще не утверждена парламентом.

Вместе с тем США, Китай, Германия, Франция и некоторые другие страны принципиально отличаются беспрецедентными масштабами, форматом, объемами финансирования и скоростью введения мер реагирования.

Даже в Украине уже более двух месяцев разрабатываются и очень громко обсуждаются многочисленные меры по преодолению угроз, вызванных продолжительным карантином, в частности… сохранение рабочих мест. Надо отдать должное, подавляющее большинство инициатив в рамках наработанных программ мер как в правительстве, так и в парламенте включают немало рационального и актуального. Правда, пока окончательно неизвестно, когда и что именно будет принято правительством/парламентом, а ключевое — реализовано.

В то же время количество безработных ежедневно увеличивается, а покупательная способность населения снижается. В этих условиях, не дождавшись действенных мер со стороны органов государственной власти, предпринимательский народ с грубым нарушением карантинных мер перешел в активную фазу деловой активности.

Вместе с этим почти незамеченным остался факт внезапной остановки финансирования мер внедрения автоматизированных систем управления экономикой Украины в особый период и в условиях чрезвычайных ситуаций. В 2014 году произошла аналогичная ситуация, когда иностранные консультанты и члены нового правительства внезапно ликвидировали программу автоматизированного мониторинга экономики и оперативной поддержки управленческих решений в сфере экономической безопасности. Также были ликвидированы ряд экономических НИИ в структуре правительства и Академия внешней торговли.

Ослабление роли экономического анализа в системе принятия решений КМУ и потеря нескольких кузниц кадров заняли не последние места среди причин деиндустриализации экономики Украины, примитивизации экспорта, увеличения импорта готовой продукции, сокращения объемов иностранных инвестиций и роста долговых обязательств.

Хотя экономический анализ в эшелонах власти Украины не в моде, мною были организованы моделирование и прогнозирование сценариев развертывания событий до конца года в сроках влияния возможных мер на ключевые макроэкономические показатели.

Важно отметить, что эффективность мер определяет преимущественно наличие соответствующего финансового обеспечения. Но с финансовым ресурсом тоже надо быть осторожным! Призывы раздать 15 млрд долл. очень привлекательны, но природа их получения и механизм использования до сих пор сомнительны.

Для целей моделирования и прогнозирования были избраны несколько сценариев.

Сценарий 1. Реализация мер экономической политики в рамках действующей редакции государственного бюджета.

Сценарий 2. Увеличение объемов государственной поддержки мер на 50 млрд грн.

Сценарий 3. Увеличение объемов государственной поддержки мер на 100 млрд грн.

Сценарий 4. Увеличение объемов государственной поддержки мер на 200 млрд грн.

Также были взяты за основу следующие исходные условия:

— по данным Государственной службы статистики Украины, по состоянию на начало 2020 года в Украине насчитывалось 16,4 миллиона человек занятого населения в возрасте 15–70 лет. При этом почти 1,6 миллиона человек трудоспособного населения были безработными (по методологии МОТ);

— введение противоэпидемических мер в марте 2020 года привело к тому, что около 5,5 миллиона человек из числа занятого населения остались на карантине. Согласно данным Госзанятости, на протяжении апреля на учет по безработице встали 121 тысяча человек. По экспертным оценкам, текущий уровень безработицы достигает 2 миллионов человек.

Результаты моделирования подтверждают следующий прогноз на 2020 год по сравнению с 2019-м (см. рис. 1–6).

Елизавета Чижик, ZN.UA

Елизавета Чижик, ZN.UA

Елизавета Чижик, ZN.UA

Елизавета Чижик, ZN.UA

Елизавета Чижик, ZN.UA

Елизавета Чижик, ZN.UA

Так, при увеличении финансирования мер государственной поддержки на 50 млрд грн удастся несколько смягчить негативные эффекты экономического кризиса. Но итоговая динамика ключевых макроэкономических показателей останется отрицательной.

Увеличение финансирования мер государственной поддержки на 100 млрд грн позволит обеспечить выход к концу2020 года на почти нулевые показатели роста в годовом измерении.

В случае увеличения финансирования мер государственной поддержки на 200 млрд грн сокращение количества занятого населения уже во втором квартале 2020-го удастся уменьшить с прогнозируемых 1,9 миллиона человек (-11,8%) до 0,4 миллиона (-4,5%).

В целом же за весь 2020 год согласно сценарию оперативной и масштабной государственной поддержки (200 млрд грн) можно не только предупредить угрозу потери работы 0,9 миллиона человек (5,5%), но и поспособствовать созданию дополнительных по меньшей мере 100 тысяч рабочих мест, в результате чего количество занятых вырастет на 0,6%, а уровень безработицы снизится с 8,7 до 8,1%.

Понятно, что даже при наличии указанных финансовых ресурсов должна быть модель их использования. Среди ключевых элементов этой модели предлагаю следующие:

1. Первоочередные меры:

— адресные субсидии для населения на уровне минимальной заработной платы (за март, апрель, май, июнь);

— актуализация президентской программы 5–7–9 путем модификации в 0–1–2––3. В рамках программы считаю целесообразным обеспечить гранты для поддержки стартап-проектов на безвозвратной основе (Германия на гранты направила 2 млрд евро!); кредиты под 0% с отсрочкой платежа на год для покрытия операционных затрат предприятий на зарплаты, выплату процентов по текущим кредитам, уплату аренды и налогов; кредиты под 1–2–3% для масштабирования, развития и продвижения результатов предпринимательской деятельности;

— введение налоговых каникул — полная или частичная отмена налогов;

— расширение сферы охвата, в частности дополнение видов экономической деятельности, в рамках законопроектов №3377 и 3379 от 22.04.2020 по государственной поддержке культуры, малого бизнеса и креативных индустрий в связи с действием мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19).

2. Краткосрочные меры:

— обеспечение исключительного доступа к рынку публичных закупок товаров, работ и услуг украинского происхождения. Сейчас самое плохое время для инвестирования средств государственного бюджета в экономику других стран. По данным Минэкономики, сейчас речь идет о судьбе свыше 650 млрд грн бюджетных средств для государственных закупок;

— управляемая эмиссия для финансирования целевых программ (машиностроения, инфраструктуры, инженерных сетей и т.п.). Ключевые эффекты — поддержка/создание рабочих мест, налоги, обеспечение серийного выпуска продукции машиностроительной отрасли, в частности троллейбусов, трамваев, вагонов, локомотивов и т.п., и развитая инфраструктура. Ориентировочные принципы и механизмы изложены в одной из моих публикаций;



— полноценный запуск экспортно-кредитного агентства, в частности увеличение финансирования до 10 млрд грн для гарантирования, страхования и компенсации процентов по кредитам на операции внешнеэкономической деятельности;

— комплексный пересмотр таможенно-тарифной политики, в частности минимизация ввозных пошлин на оборудование, комплектующие и сырье, увеличение ввозных пошлин на готовую продукцию широкого потребления и экспорт сырья.

Введение перечисленных неотложных и краткосрочных мер, профинансированных на 200 млрд грн в 2020 году, обеспечит рост реального ВВП на 83,5 млрд грн (3,0 млрд долл. США); 1,5 миллиона людей сохранят работу, а еще по меньшей мере 100 тысяч человек найдут новую; экспорт увеличится на 1,35 млрд долл.; на 93,7 млрд грн вырастут доходы населения. Налоговые поступления в госбюджет-2020 останутся без изменений по сравнению с предыдущим годом (на уровне 800 млрд грн) даже в случае предоставления льгот.

При этом считаю, что одним из приоритетов среднесрочной государственной политики должно стать обеспечение комплексной переработки агросырья. Например, переработка зерна в спирты, биодизель, удобрения, строительные материалы, химические реагенты, корма для скота, пищевые продукты, биопластик и т.п. Такой подход по всем культурам, которые сейчас выращивают в Украине на 42,7 млн га, позволит получать вместо традиционных 500 долл. (а сейчас еще меньше) свыше 10 тысяч долларов с одного гектара.

Это по-настоящему приблизит нас к европейскому уровню жизни.

Всн статьи Игоря Гужвы читайте здесь.