Изменение модели противодействия вирусу

В это сложное время разные страны мира выбирают разные модели противодействия эпидемии и борьбы с экономическим кризисом — от тотальных карантинов до либеральных мер в отношении экономики вместе с широким тестированием и изоляцией инфицированных. Причем, выбирая модель противодействия вирусу, обязательно учитывают, что массовые увольнения и банкротства тоже имеют свою цену, измеряемую в человеческих жизнях, которые раньше времени забирают болезни, связанные с бедностью и стрессом, нехваткой средств на лечение, нормальное питание и здоровый образ жизни, а также повышение уровня преступности и т.п.

Четверть бизнеса остановлена

По данным Торгово-промышленной палаты, уже сейчас около 600–700 тысяч предприятий и заведений сферы образования, дающие работу 3,5–4 миллионам человек, остановили свою работу из-за карантина. Это почти четверть всего бизнеса и работников, ведущих деятельность в Украине. Последствия такой остановки, если она будет длиться дольше, чем до середины апреля, будут катастрофическими. Это массовые увольнения работников, которые пойдут в центры занятости, увеличение уровня преступности, банкротства предприятий, значительные недопоступления в госбюджет и социальные фонды...

Уже текущие меры, по оценкам специалистов ведущих аналитических центров, вызовут падение ВВП страны на 4–5% в годовом измерении, а продление жестких карантинных мер до конца мая приведет к падению экономики на 9–10% от ВВП, совокупные потери центрального и местных бюджетов составят 150–200 млрд грн. И при этом Украина не может себе позволить, как богатые страны со свободно конвертируемыми валютами, включить печатный станок и "залить" экономику деньгами.

Исследовательская компания GRADUS опубликовала результаты опроса украинцев об их финансовых ресурсах. Людям задавали вопрос: "На сколько у вас хватит денежных ресурсов, учитывая возможность введения жесткого карантина?". Ответы были следующими:

— 6,9% опрашиваемых признались, что денег хватит на несколько дней или меньше;

— 12% сообщили, что денег у них на неделю;

— 16,8% — на две недели;

— 5,7% — на три недели;

— 15,5% — на четыре недели или меньше.

В целом 57% опрошенных ответили, что деньги закончатся меньше чем через месяц. То есть результаты свидетельствуют о том, что для нашей экономики остановка четверти бизнеса страны из-за карантина может привести к значительно худшим последствиям, чем сама болезнь. Через несколько недель у большого количества людей закончатся средства на базовые потребности.

Мир, вирус, экономика

В последнее время все больше ведущих специалистов мира отмечают, что жесткие карантинные меры в борьбе с распространением нового вируса не являются эффективными для экономик стран и убийственными для вируса. При этом комплексные меры по широкому тестированию, изоляции больных и групп риска, без тотальных карантинов и ущерба для экономики, которые ввели Тайвань, Южная Корея, Япония, Таиланд и другие, оказались наиболее эффективными. Это можно увидеть на графике, где азиатские страны демонстрируют совсем другую динамику, чем страны Европы:

Специалисты Центра доказательной медицины Оксфордского университета в своем исследовании на основе агрегированных данных из многих стран и моделирования отмечают, что уровень смертности от COVID-19 (IFR), учитывающий всех больных инфекцией (тех, у кого выявлено заболевание, и людей с неопределенной болезнью, то есть бессимптомная и нетестированная группа), по состоянию на 29 марта находился в пределах 0,1–0,26%.

Профессор Стенфорда Джон П.А. Иоаннидис, содиректор Университетского инновационного центра метаисследований и профессор медицины, сообщает, что имеющиеся на этот момент совершенно неадекватные данные Всемирной организации здравоохранения указывают на то, что крайние меры, применяемые многими странами, вероятно, выходят за пределы необходимых и могут привести в конечном итоге к ненужным и катастрофическим последствиям. Очень ограниченное тестирование делает показатели смертности ВОЗ бессмысленными. Профессор рассчитывает, что, исходя из возрастной структуры населения США, уровень смертности от вируса будет находиться в диапазоне от 0,025 до 0,625% в зависимости от размера выборки, и блокирование стран с потенциально огромными социальными и финансовыми последствиями этого может быть абсолютно иррациональным.

Директор Центра по вопросам общества и здоровья Университета штата Вирджиния доктор Стивен Вулф отмечает, что ответ общества на COVID-19, например закрытие бизнеса и закрытие общин, может быть временно оправданным для сдерживания распространения вируса, но и может нанести ущерб здоровью другим образом, вплоть до потери жизни. "Представьте себе пациента с инсультом, где скорость имеет важное значение для спасения жизни. Или больного раком, который должен отложить химиотерапию, поскольку учреждение закрыто. Также необходимо учесть стресс и психические заболевания, которые наступят и уже наступили от того, что мы остановим свою экономику, вызывая масштабные увольнения", — объясняет он.

Директор Центра профилактики Йельского университета доктор Дэвид Кац подчеркивает, что данные из Южной Кореи, где отслеживание коронавируса было лучшим на сегодняшний день, указывают, что до 99% активных случаев в общей популяции не требуют специального лечения. Небольшой процент пациентов, для которых необходимы такие услуги, в значительной степени сконцентрированы среди людей в возрасте 60 лет и старше. Наиболее целесообразным выглядит переход от попытки защитить всех людей к сосредоточению усилий на самых уязвимых. Но с каждым днем это становится сделать все труднее. Путь, по которому мы идем, вполне может привести к неконтролируемому вирусному заражению и колоссальным косвенным убыткам для нашего общества и экономики.

Детальнее рассматривая модели карантинов в азиатских странах, в частности в Южной Корее, справившейся с эпидемией, можно заметить общие для них подходы.

В этих странах были отменены занятия в школах, в основном закрыты детские садики, тем, кто может работать дистанционно, было рекомендовано оставаться дома. Вместе с тем работу транспорта и предпринимателей почти не ограничивали, исключение составили отдельные заведения спорта и культуры. В то же время эти страны развернули пункты тестирования, обеспечив массовое тестирование групп риска и всех желающих, организовали эффективную двухнедельную изоляцию инфицированных и тех, кто прибывал из-за границы, ввели эффективные меры для дистанцирования в общественных местах, а также те или иные ограничения и социальную помощь для групп риска (пожилые люди, люди с тяжелыми болезнями и т.п.).

И уже сейчас из имеющихся цифр можно заметить, что именно массовое тестирование с изоляцией групп риска и инфицированных является той выигрышной моделью, которая остановила распространение эпидемии в этих странах и почти не наносит ущерба их экономикам.

Не услышали аналитиков

К сожалению, на сегодняшний день большинство представителей власти Украины еще не услышали аналитиков и не оценили последствия тотального карантина для граждан и бизнеса. На прошлой неделе решением Кабинета министров карантинные меры были продлены до 24 апреля, правда, с некоторыми улучшениями по сравнению с предыдущей моделью, — разрешили дополнительно реализацию ветеринарных препаратов и кормов, агрохимикатов, оптовую торговлю пищевыми продуктами. Следовательно, есть определенный прогресс и надежда на то, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства сможет как можно быстрее донести до других министерств вредность нынешнего запрета работать — при условии соблюдения мер безопасности — торговым заведениям и заведениям бытового обслуживания населения (что составляет приблизительно четверть работников и бизнесов страны), и КМУ в ближайшее время отменит этот запрет, введя другие более эффективные меры.

Есть положительные сигналы от глав парламентских комитетов, причастных к описанной проблематике. Так, глава комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова отмечает, что количество смертей от ненаполнения бюджета и массовых увольнений превысит количество смертей от вируса. Меньшее зло — не останавливать насильно экономику. "Наше же правительство выбрало административный (просоветский) стиль управления, забыв, что оно — сервисная служба для граждан. И должно не замедлить и так не быстро растущую экономику, а обеспечивать в общественных местах и на транспорте достаточное количество защитных средств", — подчеркнула она.

Вместо остановки предприятий намного эффективнее ввести полную изоляцию людей из группы риска — людей старше 60 лет, онкобольных, больных диабетом. И обеспечить для них за счет социальных работников, "Красного креста", волонтеров все жизненно необходимое, чтобы эти люди не выходили из дома, пока продолжается карантин. Нам надо спасти именно эту группу людей. Уничтожив экономику, мы их не спасем, у нас банально не хватит средств удержать социальную сферу, если все остановится.

Предложения для изменений

Так что же делать Украине, чтобы минимизировать ущерб для граждан и экономики, но обуздать эпидемию?

Специалисты аналитических центров, проконсультировавшись со специалистами-эпидемиологами, с учетом уже имеющегося мирового опыта предлагают следующие шаги.

1. Провести срочную подготовку для перехода к полноценной риск-ориентированной модели карантинных мер на замену текущей тотальной и ввести ее в начале апреля (представители бизнеса отмечают, что готовы оказать помощь государству в закупке тестов и инфраструктурой). Для этого необходимы:

а) мобилизация системы здравоохранения.

Во время нынешней фазы карантина, но не дольше середины апреля, система здравоохранения должна мобилизовать свои возможности для интенсивной терапии, чтобы иметь возможность принять много пациентов для вероятной изоляции и в критическом состоянии.

Самое главное, медицинский персонал должен быть бесперебойно обеспечен средствами индивидуальной защиты, быть хорошо мотивированным, иметь социальные гарантии и страховку. Больницы надо оборудовать достаточным количеством аппаратов искусственной вентиляции легких.

Одновременно надо подготовить сеть больниц для приема больных с легкими случаями заболевания, если их изоляция дома невозможна или неэффективна. Для этого также можно использовать разветвленную санаторную инфраструктуру страны;

б) введение поэтапной стратегии тестирования с четкими критериями тестирования.

Тестирование позволяет инфицированным людям знать, что они заражены. Это даст им возможность получить необходимую помощь и принять меры для уменьшения вероятности заражения других. Тестирование также имеет решающее значение для соответствующего реагирования власти на пандемию. Это поможет принять меры для замедления распространения болезни;

в) закупка и поставка тест-систем и медицинских материалов.

Самая важная инвестиция в уменьшение смертности — это изготовление на базе Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины или приобретение за границей тестов на ПЦР в количестве, необходимом для остановки передачи болезни в громадах путем раннего выявления случаев и адекватной изоляции. Закупка быстрых тестов на основе выявления антител представляется нецелесообразной для диагностических целей и может быть опасной, поскольку дает много ложнонегативных результатов у людей, которые уже являются заразными и продолжают распространять заболевание.

На протяжении следующих трех месяцев Украине необходимо обеспечить наличие по меньшей мере 500 тысяч тестов на ПЦР для тестирования самых уязвимых категорий и медицинских работников, отслеживания и тестирования контактов. А в целом для эффективного замедления пандемии Украине до конца 2020 года тестов понадобится в разы больше;

г) уменьшение рисков и привлечение громад.

Эффективные меры гигиены вместе с социальным дистанцированием и другими изменениями в поведении являются залогом замедления передачи вируса. Коммуникация со стороны правительства и активное продвижение безопасных практик должны усиливаться. Например, все общественные места надо обеспечить дезинфицирующими средствами, закупаемыми правительством, и весь частный бизнес должен обеспечивать то же.

2. Частично возобновить экономическую деятельность — изменить с середины апреля модель карантина на риск-ориентированную, внести соответствующие изменения в постановление КМУ от 11 марта 2020 года №211.

В частности, позволить работу субъектам хозяйствования, осуществляющим торговое и бытовое обслуживания населения, предоставляющим услуги почтовой связи, пунктов выдачи товаров и доставки при условии, что они обеспечили для своих работников и посетителей безопасные условия пребывания в помещениях осуществления хозяйственной деятельности. А именно:

— обеспечение контроля количества посетителей, одновременно находящихся в помещении;

— недопущение пребывания в помещении большего количества людей, чем рассчитанное исходя из трех квадратных метров площади на человека;

— обеспечение соблюдения в помещениях расстояния между посетителями не менее 1,5 м;

— обеспечение работников надлежащими средствами индивидуальной защиты;

— обработка поверхностей в помещении с помощью дезинфицирующих средств не реже одного раза в два часа.

Исключениями, в отношении которых запрет будет действовать до конца апреля, могут быть заведения общественного питания, развлекательные заведения, фитнес-центры, заведения культуры.

Деятельность метрополитена надо возобновить при условии проведения профилактических и противоэпидемических мер на его станциях и в переходах через каждые два часа и обеспечения работников средствами индивидуальной защиты. Органы местной власти должны определить перечень ключевых станций, на которых будут останавливаться поезда, и временно отменить бесплатный проезд для льготных категорий населения (за исключением работающих родителей многодетных семей).

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И осуществить переход к риск-ориентированной модели борьбы с коронавирусом желательно особо не откладывая, пока отечественная экономика еще в состоянии быстро восстановиться. Чтобы не пришлось со временем считать потерянные человеческие жизни уже из-за отсутствия финансовых возможностей в государстве…