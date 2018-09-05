Вода массового поражения

3 сентября в Кривом Роге на государственном предприятии "Кривбасспромводоснабжение", которое взято в аренду КП "Кривбассводоканал", произошла утечка неопределенного количества хлора, который предназначался для обеззараживания воды. В итоге образовалось облако ядовитого вещества, которое распространилось на близлежащие населенные пункты и приобрело признаки экологической катастрофы.

В результате инцидента пострадал оператор хлорных установок. Женщину доставили в больницу с признаками отравления хлором. В этот же день прямо с торжественных линеек, посвященных началу нового учебного года, родители в срочном порядке отозвали детей из школ всех близлежащих населенных пунктов. Люди эвакуировались, учитывая угрозу отравления хлором. У жителей соседних сел появились признаки отравления хлором: першение в горле и плохое самочувствие.

Как известно, хлор — это токсичный удушающий газ, сильный раздражитель, при попадании в лёгкие вызывает ожог лёгочной ткани в результате образования в них соляной кислоты и удушье.

Что не так с хлором на Кривбассе?

В ходе расследования вскрылись интересные факты. В частности, четыре ж/д цистерны ядовитого химического вещества были доставлены в г. Кривой Рог из Узбекистана компанией АО "Навоиазот".

Первый логический вопрос, который возник у многих здравомыслящих граждан, зачем покупать хлор в Узбекистане и транспортировать его на тысячи километров, когда в 70 км от Кривого Рога расположен отечественный производитель хлора – предприятие "Днепразот"?

Особого внимания заслуживает и компания-поставщик хлора для КП "Кривбассводоканал". Это – ООО "Ника экспогруп". Дело в том, что основной деятельностью ООО "Ника экспогруп" является оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевым растительным маслом и жирами. К тому же, эта компания не имеет разрешение на импорт опасного химического вещества Государственной службы экспортного контроля Украины и не располагает специалистами, которые могут предотвратить и устранить причины утечки хлора. Но это не стало преградой для заключения договоров поставки ядовитого химического вещества и ввоза его без надлежащих разрешительных документов на территорию Украины. Ведь главным лоббистом ввоза узбекского хлора в нашу страну является бывший "регионал" Станислав Березкин.

После вынужденной остановки отечественного производителя хлора – предприятия "Днепразот" – Станислав Березкин решил подзаработать на ввозе дешевого и сомнительного по качеству узбекского хлора.

Интересный факт, что АО "Киевводоканал" и КП "Кривбассводоканал" несколько раз в августе месяце вносили изменения в объявленные ними процедуры закупки жидкого хлора, а именно – постоянно переносили сроки процедуры проведения ранее объявленных тендеров. В конечном итоге, согласно условиям заявленных закупок на сайте PROZORRO со стороны АО "Киевводоканал" и КП "Кривбассводоканал", сроки проведения аукционов были обозначены день в день прибытия узбекского хлора в Украину.

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Как все начиналось

В начале 2018 г. АО "Навоиазот", Узбекистан реализовало один из трёх своих крупных инвестиционных проектов – строительство комплекса производств хлора, каустической соды и метанола. Хлор, как известно, является главным надежным реагентом для обеззараживания питьевой воды и очистки стоков и выполняет важную роль в эпидемиологической безопасности. Завершение остальных проектов запланировано на 2020 г.

Реализация инвестпроекта стала возможной благодаря передаче в управление российской ОАО "Каустик", Волгоград пакета акций АО "Новаиазот", находящихся в собственности узбекской госкомпании "Узхимпром". Тем самым, была реализована давняя цель крупнейшего российского производителя хлора и каустической соды по установлению контроля над конкурентом, а также использованию его производственных мощностей по своему усмотрению. Ранее деятельность ОАО "Каустик" уже была предметом изучения компетентных органов по монополизации рынков ПВХ, каустической соды, хлора на территории РФ, стран СНГ, Кавказа, Казахстана и Узбекистана.

РФ планировала осуществить данный проект с 2006 г. В марте 2006 г. ОАО "Каустик" и АО "Навоиазот" создали СП "Навои-Пласт" по реализации проекта Строительство комплекса производств хлора, каустической соды и метанола с первоначальной стоимостью 165,5 млн долл. Однако, в последствии проект был приостановлен. Позже ГАК "Узхимпром" пересмотрела стоимость данного проекта на базе АО "Навоиазот" до 470 млн долл.

Заверение проекта стало возможным после достигнутых договорённостей по фактической передаче в управление производств хлора, каустической соды и метанола российской АО "Каустик", Волгоград. Тем самым, позиция "монополиста" и политика Кремля распространились ещё на один регион – страны Средней Азии.

Таким образом, в Кривом Роге одномоментно оказалось 4 ж/д цистерны с жидким хлором производства АО "Новаиазот" сомнительного качества, потому что отбор проб и проведение анализа входного контроля никто из участников схемы поставки не смог бы обеспечить. Никто не несет ответственности за устранение ЧП, которое имело место быть с утечкой хлора и которое не могло бы быть в случае поставки хлора от национального товаропроизводителя. Согласно действующим правилам в Украине, каждая ж/д цистерна хлора, отгружаемая с АО "Днепразот", сопровождается специальным вагоном с экипажем сопровождения, который имеет все необходимые инструменты и приспособления для мгновенного устранения всех возможных ЧП при транспортировке.

Одновременно с этим, налицо отсутствие признаков всякого рода государственной политики со стороны водоканалов Украины во главе с руководителем ассоциации "Укрводэкология" и председателя правления АО "Киевводоканала" г-на Ю.Новицкого Получается, что он ставит под удар население столицы Украины при использовании реагента непонятного качества для очистки питьевой воды. Именно с его молчаливого согласия и устного указания, КП "Кривбассводоканал" производит закупку реагента непонятного происхождения без результатов анализа входного контроля качества.

При этом, непонятно – кто был истинным организатором вышеуказанной проблемной поставки жидкого хлора в Украину и кто несет ответственность за охрану и безопасность груза во время перевозки с АО "Новаиазот" до КП "Кривбассводоканал" и АО "Киевводоканал"? Также, непонятно – какие манипуляции и технические воздействия могли быть применены к ж/д цистернам с жидким хлором во время их транспортировки по территории РФ?

Более того, вопрос поставок и транспортировки хлора через территорию РФ следует рассматривать в призме обеспечения интересов национальной безопасности Украины и ее граждан. Если бы груз импортировался от производителя, например из стран ЕС, то можно было рассматривать ситуацияю как бизнес конкуренцию снижающую монополию "Днепроазота". Но в данном случае, речь идет по сути о сотрудничестве с государством агрессором.

Вот и получается, что решая ситуативные и сиюминутные вопросы снабжения и, при этом, ущемляя интересы единственного оставшегося в работоспособном состоянии национального производителя хлора в стране, крупнейшие водоканалы Украины не задумываются даже о своем завтрашнем дне, а главное о безопасности простых граждан. Где водоканалы будут брать качественный реагент для обеззараживания питьевой воды завтра и для кого они будут готовить воду?