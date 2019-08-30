Мил ли нам берег турецкий?

Турецкая Республика отметила необходимость неотложного заключения соглашения о свободной торговле с Украиной, а президент Владимир Зеленский пообещал подготовить соответствующие документы — это одна из ключевых договоренностей первой официальной встречи президентов Украины и Турции в начале августа 2019-го.

Почти таким же образом заканчивались все встречи наших предыдущих президентов. Однако переговорный процесс о заключении Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией продолжается до сих пор.

Почему за 14 лет переговоров соглашение все еще не подписано, и удастся ли это сделать президенту Зеленскому на выгодных для национальных интересов условиях в 2019-м?

Соглашение о свободной торговле — один из ключевых вопросов повестки дня украинско-турецких отношений начиная с 2006 г. Безусловно, свободная торговля между стратегическими партнерами является вполне объективным и очевидным средством интенсификации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Более того, статус "стратегическое партнерство" — это не только словосочетание для красоты и полноты текста. Напомню, Украина и Турция имеют официальный статус стратегического партнерства с 2011 г., целями и задачами которого является, среди прочего, увеличение двустороннего товарооборота до 20 млрд долл. США.

На то время увеличение двусторонней торговли до 20 млрд долл., даже при наличии соглашения о свободной торговле, выглядело весьма амбициозной целью, хотя обычно двусторонняя торговля колебалась в пределах 5 млрд. Но в 2011-м темпы экономического роста обеих стран указывали на объективную возможность достичь этого показателя в среднесрочной перспективе.

Однако уже через несколько лет этот показатель был пересмотрен и сокращен вдвое — до 10 млрд долл. Впрочем, даже с учетом глубокого экономического кризиса в Украине, в частности, стремительной деиндустриализации экономики, аннексии Крыма, а также военных действий на Востоке страны этот показатель также можно было считать реалистичным. Безусловно, при оптимистическом сценарии развития событий в Украине, Черноморском регионе и условиях, на которых будет заключено соглашение о свободной торговле.

Но почему соглашение до сих пор не подписано? Как участник переговорной команды Украины по заключению соглашения о свободной торговле с Турцией (2006–2013), могу объяснить некоторые особенности этого процесса.

Одним из наиболее чувствительных вопросов переговорного процесса были и остаются на сегодняшний день условия либерализации тарифной защиты сторон в рамках будущего соглашения, то есть насколько и когда сторонами будут сокращены ввозные и вывозные пошлины на товары. В этом контексте следует напомнить, что у Турции едва ли не самый высокий уровень тарифной защиты в мире.

При этом важно отметить, что в Турецкой Республике так называемые запретные ставки ввозной пошлины (50, 100, 200% и выше) применяются почти ко всем переработанным сельскохозяйственным товарам. Вместе с тем в Турции распространена практика применения квот, в том числе сезонных, и других нетарифных барьеров в доступе на внутренний рынок.

Также чрезвычайно важно то, что свыше 50% тарифных позиций имеют несвязанный тариф. То есть Анкара имеет право в одностороннем порядке фактически безгранично повышать ввозные пошлины на более чем половину товарной номенклатуры. Ярким примером является увеличение Турецкой Республикой в одностороннем порядке ввозных пошлин на трубы украинского происхождения в 2009 г. или на изделия из древесины в 2017-м и т.п.

Следует также отметить, что официальная Анкара системно и последовательно сохраняет подобный уровень тарифной защиты во всех соглашениях о свободной торговле, в том числе в рамках таможенного союза с ЕС.

Почти с первого дня переговорного процесса по заключению Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией позиция последней остается принципиально неизменной. В частности, переговорная позиция турецкой стороны предусматривает следующее:

1. Фактическое исключение из режима свободной торговли продукции сельхозпереработки. Так, на мясо-молочные товары предполагается сохранить действующие ставки в размере от 50 до 225%, на готовые пищевые продукты — от 50 до 150%. Только на некоторые товарные позиции предполагается постепенное сокращение пошлины до нуля на протяжении десяти лет или незначительные тарифные квоты либо частичное сокращение ввозной пошлины.

2. По промышленным товарам ситуация аналогичная — доступ останется ограниченным или будет предоставлен через 7–10 лет. Например, пошлина на черные металлы и изделия из них, которые являются традиционным лидером украинского экспорта в Турцию, составляет в среднем 10%. Тарифное предложение Турции предполагает постепенную отмену пошлин на металлопродукцию до нуля на протяжении десяти лет. И таких позиций тысячи.

3. Не менее важным вопросом, на котором настаивает турецкая делегация, является сохранение за собой права на применение экспортных субсидий (и это безапелляционно), объясняя это тем, что почти вся турецкая экспорто-ориентированная продукция субсидируемая, а выделить продукцию, которая предусмотрена для Украины, физически невозможно.

4. Настойчивое требование о почти немедленном сокращении Украиной ввозных пошлин как на промышленную, так и на сельскохозяйственную продукцию турецкого происхождения.

5. Требование об отмене Украиной экспортных пошлин на сырьевые группы товаров (лом черных и цветных металлов, семена подсолнечника, кожсырье и т.п.). Причем аргументируется указанная переговорная позиция очень интересно — "предпосылка для увеличения товарооборота".

Это не исключительный перечень требований Турецкой Республики по условиям заключения Соглашения о свободной торговле с Украиной. Но даже не прибегая к средствам глубокого финансово-экономического анализа, моделирования и прогнозирования, понятно, что ЗСТ на таких условиях не обеспечит для Украины положительный эффект. Заключение соглашения на таких условиях для нашей страны — это как минимум консервация текущей структуры торговли с постепенным увеличением объема экспорта сырья и импорта готовой продукции, а как максимум дальнейшая деиндустриализация экономики со всеми негативными последствиями.

Для Турции эффект соглашения на таких условиях противоположный — обеспечение доступа к украинскому сырью и рынку сбыта готовой продукции. Впрочем, положительный эффект от такого соглашения для турецкой стороны будет непостоянным и краткосрочным. Ведь для достижения устойчивого положительного эффекта должно происходить взаимное увеличение объемов торговли. В противном случае торговый партнер потеряет актуальность и интерес из-за сокращения покупательной способности.

Однако Турецкая Республика на сегодняшний день подходит очень консервативно к либерализации доступа на внутренний рынок, мотивируя это угрозой для национального товаропроизводителя и экономической безопасности страны.

В этом контексте торговая политика Турции как производная от промышленной политики в целом отвечает общемировым трендам национального прагматизма и неопротекционизма. На что Украине также незамедлительно следует обратить внимание.

В последнее время появляется все больше информации о мерах и государственных политиках Турецкой Республики по стимулированию промышленного развития страны, в частности, в формате государственно-частного партнерства (ГЧП).

Как известно, Турция уже много лет является одним из лидеров по реализации проектов ГЧП. За последние десять лет она внедрила около 200 масштабных проектов общей стоимостью свыше 120 млрд долл. в медицине, энергетике, строительстве дорог, туннелей, аэропортов и морских портов. И все это делается исключительно для улучшения качества жизни местного населения, а также комфорта и привлекательности для иностранных инвесторов и партнеров.

Отдельного внимания заслуживают намерения Турции по созданию искусственных островов в акватории Черного моря и построению новых индустриальных городков в разных регионах страны.

Финансово-экономическая аргументация вопросов о создании новых индустриальных парков и городков в Турции очень проста. По оценкам турецких экспертов, доходная часть в пять раз превышает уровень государственных инвестиций в развитие соответствующей инфраструктуры, технологий и производства. Так, для реализации проектов по возведению промышленных городков государство настроено инвестировать в строительство аэропортов, отелей, торгово-производственной и социальной инфраструктуры, развитие медицины, образования и прочего свыше 50 млрд долл.

Для развития технологий и запуска серийного широкомасштабного производства также предполагается привлечь дополнительные частные инвестиции в размере ориентировочно 2 млн долл. на 1 га промышленно-производственной территории.

В результате строительства пяти индустриальных городков можно ожидать получения ежегодного дохода в размере 200–250 млрд долл. Кроме этого, отмечается, что такая государственная политика преследует цель снизить импорт, дать импульс развитию местной промышленности, привлечь дополнительные инвестиции, нарастить и расширить экспорт.

Также следует подчеркнуть, что реализация проектов в формате государственно-частного партнерства предполагает максимальную помощь в развитии технологий и их внедрении в производство путем размещения госзаказа на выполнение проектно-монтажных работ по развитию инфраструктуры, обеспечения доступа к инженерным сетям и предоставления льготных тарифов на оплату за энергоресурсы. Например, государство может покрыть до 75% стоимости тарифа на водоснабжение или энергоресурсы. При этом присоединение к инженерным сетям бесплатно.

Особого внимания заслуживает фискальная политика Турецкой Республики. Так, на законодательном уровне установлен ряд налоговых стимулов, что создает для бизнеса дополнительные благоприятные условия для инвестирования в развитие технологий и производство. Недополучение госбюджета от уплаты налогов на добавленную стоимость, землю, недвижимость, пошлин на импорт оборудования и т.п. компенсируется созданием новых высокооплачиваемых рабочих мест, повышением благосостояния и, соответственно, покупательной способности населения, что в комплексе создает мультипликативный эффект, который предусматривает оживление сопредельных и вспомогательных видов экономической деятельности. Таким образом достигается общеэкономический рост.

Возвращаясь к теме переговорного процесса по заключению Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турецкой Республикой, следует отметить, что этот вопрос также имеет жизненный цикл. По моему мнению, он постепенно подходит к критической точке — возможной утрате его актуальности, что автоматически предопределяет потерю потенциальных возможностей. Причем для обеих сторон.

Соответственно, сегодня существует ограниченное число сценариев дальнейшего развития переговорного процесса.

Первый — прекращение переговорного процесса в связи с отсутствием возможностей для достижения компромисса по чувствительным вопросам. Это будет откровенно и объективно. По крайней мере, с точки зрения экономии государственных ресурсов на переговорный процесс и внесения ясности в соответствующие государственные и частные политики.

Второй — продолжение переговорного процесса в существующем формате. Путь сомнительный. Ведь с учетом почти 15-летней траектории продолжающегося переговорного процесса понятно, что в обычном формате компромисс найти тяжело и почти невозможно. Скорее всего, этот вариант приведет или к снятию вопроса с повестки дня или подвесит его еще на долгие годы.

Третий — полная перезагрузка переговорного процесса. Речь идет о поиске компромисса, в частности, путем принятия соответствующих политических решений.

Априори уверен, что третий сценарий наиболее перспективен. Ведь потенциал для комплементарного и взаимовыгодного экономического роста безусловно существует. Вопрос только в креативности, гибкости и прочности политической воли обеих сторон.

Формирование новой власти в Украине и обновление переговорной команды в Турции может служить трамплином для перезагрузки подходов в переговорах по заключению двустороннего соглашения о свободной торговле. Соответственно, в случае принятия ряда экономически обоснованных политических решений такое соглашение может быть заключено уже до конца текущего года. Более того, существует потенциал введения его в действие с 1 января 2020 г.

Однако этому должна предшествовать кропотливая и напряженная работа по многим направлениям. С целью достижения компромисса и создания действительно взаимовыгодных предпосылок для развития промышленности и торговли обеих сторон считаю целесообразным формирование дальнейших переговоров на следующих концептуальных принципах:

1. Привлечение к переговорному процессу представителей бизнеса обеих стран для выработки общих позиций на горизонтальном уровне. Креативность и изобретательность предпринимателей может обусловить абсолютно новые подходы к либерализации условий торговли в рамках соглашения. Более того, следует напомнить, что вообще-то соглашение заключается прежде всего для активизации взаимовыгодного бизнеса. Соответственно, и условия заключения должны вырабатываться совместно с его представителями. Например, открытие совместного производства в Украине текстильной продукции с дальнейшим ее экспортом в Канаду в рамках действующей ЗСТ между Украиной и Канадой. Для Турции это может быть вполне аргументированным и мотивированным предложением. Ведь Канада, благодаря ЗСТ с ЕС, имеет доступ на рынок Турции. Тогда как на рынки Канады в рамках той же ЗСТ могут поставляться товары происхождением только из ЕС. И таких кейсов может быть очень много.

2. Усилить переговорные позиции обеих сторон финансово-экономическими обоснованиями, основанными на современных автоматизированных системах моделирования и прогнозирования. Так, с использованием агрегированных баз данных по производству, потреблению, экспорту, импорту обеих сторон современные методы экономического анализа могут идентифицировать и обосновать очень интересные новые возможности для взаимного дополнения экономик. Соответственно, появится новая аргументация по оптимальным условиям либерализации торговли.

3. Не требовать неприемлемого — оставлять исключения только для наиболее чувствительных животных позиций с обеих сторон, используя общемировую практику предоставления минимального режима доступа на уровне 3% внутреннего потребления аналогичного продукта.

4. Устойчивый рост и диверсификация двусторонней торговли могут происходить только путем создания совместного производства. Производство сложной высокотехнологичной продукции для собственных нужд и совместного экспорта. Принципиально важно достижение договоренностей по ключевым позициям о создании совместных производств именно в рамках переговорного процесса по заключению соглашения о свободной торговле.

То есть представляется целесообразным заключение соглашения о свободной торговле одновременно с рядом инвестиционных проектов. Такой механизм можно рассматривать, с одной стороны, как компенсатор (например, исходя из перманентной позиции турецкой стороны по изъятию из режима свободной торговли продукции сельхозпереработки, Украина в результате заключения соглашения в среднесрочной перспективе недополучит около 10 млрд долл.). С другой стороны, такой подход может стать катализатором торговли и промышленного развития обеих сторон, например, если Турецкая Республика инвестирует 10 млрд долл. в экономику Украины.

По предварительным оценкам, наиболее перспективными направлениями для реализации совместных проектов могут стать авиакосмическая отрасль, судостроение военного назначения, бронетехника, развитие транспортно-промышленной инфраструктуры в Украине. Наиболее эффективный механизм реализации совместных инвестиционных проектов — создание на территории нашей страны сети украинско-турецких индустриальных парков.

Только реализация аналогичных подходов в рамках переговорного процесса относительно Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турецкой Республикой обусловит возможность его заключения в ближайшее время на взаимовыгодных условиях. Что, в свою очередь, обеспечит возможность для устойчивого роста двусторонней торговли до 10 млрд долл. и более в год.

Для Украины это может стать едва ли не самым успешным кейсом либерализации внешней торговли, в результате которого можно ожидать роста ВВП, диверсификации структуры внешней торговли, развития промышленности и т.п.

Впрочем, достижение упомянутых результатов требует не только полной перезагрузки украинской переговорной команды и ее позиций по условиям заключения соглашения о свободной торговле с Турцией, но и комплекса мер, о которых я уже не раз писал, в частности, в статье "Вал зерна и вал проблем" (см. ZN.UA №27 от 13 июля 2019 г.).

А именно — ключевым и наиболее актуальным на сегодняшний день является введение налоговых и таможенных стимулов для резидентов индустриальных парков, внедрение нового алгоритма присоединения к инженерным сетям (газ, вода, электроэнергия), создание так называемого банка развития с целью обеспечения эффективного управления государственными и другими финансовыми ресурсами для инвестирования в акционерный капитал или льготное кредитование в рамках открытия нового производства.