Частотные шахматы

Для полного покрытия всей территории Украины скоростной мобильной связью необходимо освобождение частот и проведение новых конкурсов.

Проблема решается сложно. Пока что вопрос даже не стоит о том, чтобы связь 3G и 4G добралась до самого глухого села. Сегодня необходимо, как минимум, полноценно покрыть все автомагистрали и железные дороги, обеспечить не точечное (по отдельным населенным пунктам), а ковровое покрытие. Для этого нужно освободить диапазоны с 700 до 900 МГц.

Ход НКРСИ

В мае с.г. в интервью ZN.UA Александр Животовский, председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, заявил: "Что касается 900 МГц, я планирую уже в этом году, чтобы мы после исследования дали операторам возможность апгрейдиться в этом и в 800-м диапазоне. Другое дело, что нужно что-то делать с концентрацией у "Киевстара", и данный вопрос мы тоже каким-то образом будем решать".

Решения ждать пришлось недолго. На своем заседании 2 июля 2019 года НКРСИ рекомендовала в месячный срок пользователям радиочастотного ресурса Украины, осуществляющим операторскую деятельность в полосах радиочастот ниже 1 ГГц, обратиться в НКРСИ с заявлением о досрочном внедрении новой радиотехнологии в данной полосе согласно статье 40 Украины "О радиочастотном ресурсе Украины" и Лицензионным условиям пользования радиочастотным ресурсом Украины.

"В то же время ЧАО "Киевстар" и ООО "Интернациональные телекоммуникации" рекомендовано одновременно с указанным заявлением подать заявления об уменьшении соответствующих полос радиочастот с учетом:

— принципов государственного регулирования в сфере пользования радиочастотным ресурсом Украины и основных принципов пользования радиочастотным ресурсом Украины, определенных статьями 13 и 30 Закона;

— количества абонентов каждого оператора телекоммуникаций, предоставляющего услуги подвижной (мобильной) связи, задействованного данными операторами номерного ресурса, а также процентного соотношения радиочастотного ресурса в диапазоне 900 МГц, которым пользуются операторы телекоммуникаций в странах Европы;

— проблем международной координации".

Переводя на простой язык, НКРСИ предлагает "Киевстару" и "Интертелекому" поделиться частотами в пользу других операторов для развертывания 4G-сетей по всей Украине.

По мнению НКРСИ, "выполнение операторами предложенных рекомендаций и принятие государственными органами упомянутых в этих рекомендациях актов позволит всем гражданам Украины, независимо от своего местонахождения, пользоваться всеми цифровыми возможностями посредством получения услуг мобильной связи третьего и четвертого поколений, в том числе в сельской и горной местности, а также на автомобильных дорогах. Указанное предоставит новые преимущества населению этих регионов (школьное образование, получение современных услуг по медицинскому обслуживанию, осуществления электронной коммерции и т.д.) и позволит перенести преимущества города в деревню".

Если посмотреть на распределение частот в диапазоне 900 МГц, то увидим меньшее количество доступных полос по сравнению с 1800 МГц (где сейчас разворачивается 4G), высокую фрагментацию и действительно преобладание "Киевстара" (его частоты показаны красным).

Что касается "Интертелекома", оператор пользуется частотами в диапазоне 800 МГц, где у него пока нет конкурентов. "Интертелеком" создал сплошное покрытие территории Украины по технологиям EV-DO rev.A (скорость до 3,1 Мбит/с) и rev.B (до 14,7 Мбит/с), которые также относятся к 3G.

Шах президента

После этого появился президентский указ №497/2019 о стимулировании развития мобильного интернета в масштабах всей страны. Владимир Зеленский поставил перед Кабинетом министров Украины задачу — во взаимодействии с НКРСИ обеспечить "осуществление мероприятий по улучшению доступа к мобильному Интернету, утвержденных этим Указом, и ежемесячное информирование Президента Украины о состоянии их выполнения".

Как видно из указа, Зеленский взял инициативу в свои руки (как мы и предполагали ранее), указывая что "именно здесь есть почва для действий уже нового президента, который мог бы взять инициативу в свои руки и подписать указ об освобождении данных диапазонов и проведении конкурсов на частоты, на которых операторы могли бы развернуть сети 3G, 4G (а если в перспективе будет нужно, и 5G) по всей стране".

Итак, президент предлагает "определить к 1 августа 2019 г. условия совместного функционирования радиоэлектронных средств специальных пользователей радиочастотного ресурса Украины с радиоэлектронными средствами сетей мобильной связи третьего и четвертого поколений общих пользователей радиочастотного ресурса Украины в диапазонах радиочастот 790–960 МГц". К этому же сроку необходимо осуществить высвобождение радиочастотного ресурса Украины в диапазоне радиочастот 790–862 МГц.

Уже к 1 октября 2019 г. планируется определиться со сроками и условиями высвобождения радиочастотного ресурса Украины в диапазонах радиочастот 880–915 МГц, 925–

960 МГц специальными пользователями радиочастотного ресурса Украины. И к этому же моменту необходимо устранить фрагментацию радиочастотного ресурса Украины в диапазонах радиочастот 824–960 МГц для внедрения систем мобильной связи третьего и четвертого поколений.

В случае принятия решения о возможности досрочного внедрения 3G и 4G в этих диапазонах рекомендуется изменить План использования радиочастотного ресурса Украины, выдать и переоформить "в установленном порядке на объективной, пропорциональной и прозрачной основе лицензии на пользование радиочастотным ресурсом Украины в диапазоне 790–960 МГц, обеспечив гармонизированое с Европейским Союзом использование радиочастот в указанном диапазоне и конкурентные условия на рынке предоставления услуг подвижной (мобильной) связи".

Ход "Киевстара"

"Киевстар" считает возможным за 24 месяца обеспечить доступ к 4G для 90% населения Украины. Об этом заявил президент компании Александр Комаров.

"Мы поддерживаем инициативу Президента Украины и понимаем необходимость ликвидации цифрового разрыва между мегаполисами и селами. Поэтому готовы рассматривать вопрос о сдаче полосы частот размером в 86 МГц, принадлежащих компании, которые регулятор сможет продать на тендере другим телеком-операторам", — отметил он. Как считает руководитель "Киевстара", в течение 24 месяцев с момента получения лицензии на 4G связь в диапазоне 900 МГц возможно обеспечить доступ к высокоскоростному мобильному интернету для 90% населения Украины и охватить автомобильные дороги международного значения.

"Для этого нам понадобится модернизировать порядка 3000 базовых станций — установить дополнительные радиомодули, расширить каналы связи, проложить новые волоконно-оптические кабели. По предварительным оценкам, это стоит несколько миллиардов гривен, — добавил Александр Комаров. — Также необходимо будет устанавливать новые базовые станции, чтобы не допустить снижения качества связи в результате уменьшения количества радиочастот".

Комментируя заявления некоторых игроков рынка о "паритетном" разделе радиочастот, Александр Комаров подчеркнул: "Потребности в частотном ресурсе определяются, исходя из количества активных пользователей и нагрузки, которую они создают. "Киевстар" обслуживает наибольшее количество абонентов мобильной связи, и, соответственно, частот нам требуется больше".

Напомним, что "Киевстар" предоставляет услуги 26,3 млн клиентов, из них порядка 9 млн — жители сел. Трафик передачи данных в сети "Киевстар" по сравнению с 2018 годом вырос в два раза, и продолжает увеличиваться.

Руководитель "Киевстар" считает несостоятельными идеи отдельных участников рынка о "паритетном переделе частот". "Такие подходы неприменимы на сформировавшемся рынке и могут быть негативным сигналом для инвесторов", — считает А. Комаров. "Киевстар" приобретал частоты на законных основаниях, по рыночной стоимости, участвуя в тендерах, осуществляя покупки и слияния с другими компаниями — такая же возможность была и у других игроков телеком-рынка.

Александр Комаров также обращает внимание на ошибочность заявлений о том, что у компании более 50% частот диапазона 900 МГц. Объемы частот этого диапазона установлены международной ассоциацией операторов сотовой связи для каждой страны. В Украине 39% частот отданы спецпользователям и технологии CDMA, которая нигде в Европе не используется. Таким образом, у "Киевстара" только 36% частот диапазона 900 МГц.

"Киевстар" вышел на телеком-рынок Украины не первым. Но мы не боялись инвестировать — в покупку радиочастот, строительство современных сетей связи, создание качественного продукта. Поэтому вышли в лидеры с самой большой абонбазой. Только за 2018 год, с учетом затрат на лицензии, частоты и строительство, мы привлекли в Украину более 8 млрд грн. Мы готовы и дальше инвестировать, чтобы каждый украинец, где бы он ни находился, мог пользоваться современными технологиями связи", — добавил Комаров.

В 2018 году "Киевстар" стал донором рефарминга частот в диапазоне 1800 МГц. Компания добровольно передала государству часть радиоспектра. Благодаря конструктивной позиции "Киевстара" НКРСИ смог провести тендер по продаже лицензий для связи 4G в этом диапазоне.

Позиционная борьба

В свою очередь два других оператора выступают практически единым фронтом против "Киевстара".

"Только за последние полгода Vodafone почти в 4 раза увеличил покрытие 4G сети. Сегодня сеть Vodafone доступна 62% украинцев, проживающим более чем в 4000 населенных пунктах, среди них очень много сел и поселков. В низших диапазонах это можно будет делать быстрее и дешевле, ведь радиус действия базовой станции в таком случае будет шире, — отметили в компании. — Ключевым принципом на цивилизованных рынках является равномерное распределение ограниченного природного ресурса между операторами. Это позволяет создать равные конкурентные условия, обеспечить жесткую конкуренцию на рынке и способствовать притоку сопоставимых инвестиций от всех участников рынка. Неравномерное распределение ресурса, привязка его к абонбазе "старых" технологий при внедрении новых технологий приведет к перекосу, монополизму оператора с большей абонбазой и к меньшим инвестициям этого оператора в отрасль".

Vodafone считает, что на этапе развития новых технологий, на котором находится украинский рынок 4G, для операторов должны быть созданы паритетные условия по низким частотам, которые ранее использовались в других целях, с соблюдением принципов прозрачности и равного доступа к ограниченному ресурсу.

"По указу считаем, что он предусматривает действительно комплексный подход к решению проблемы запуска новых технологий в низкочастотном диапазоне:

— поднимает вопрос совместного использования РЧР мобильными операторами и спецпользователями и телевидением. Предполагает необходимость высвобождения спектра последними;

— предусматривает продолжение диалога по дефрагментации в 900-м диапазоне;

— и главное — предусматривает, что лицензирование будет осуществляться на европейских принципах: объективный, пропорциональный и прозрачный механизм с обеспечением конкуренции на рынке", — отметили в компании lifecell.

В то же время в компании считают, что рекомендации комиссии в существующем виде ведут к риску получения одним оператором ("Киевстар") антиконкурентного преимущества, поскольку только он сможет запустить LTE-900 в 5 МГц. lifecell выступает за перераспределение спектра на равных и недискриминационных основах. Оператор готовит свои предложения по эффективному перераспределению, который даст равные возможности всем операторам, и представит их "в установленный срок".

Но, на наш взгляд, не совсем корректно требовать от "Киевстара" перераспределить все частоты, чтобы "было все равномерно". Да, оператор может и должен отдать часть частот, но ситуация сложилась таким образом, что количество его абонентов практически такое же, как суммарно у двух других. У "Киевстара" — 26,6 млн абонентов, у Vodafone 19,9, а у lifecell — 7,6 млн.

Мат аналоговому ТВ

Главная проблема заключается в том, что на сегодня диапазоны 700–800 МГц заняты телевещателями, радиолокационными службами, радиостанциями и т.д. Согласно данным ассоциации "Телас", названные субъекты используют 73% радиочастотного ресурса Украины, а мобильные операторы — 27%. При этом мобильщики платят 97% рентных платежей за использование РЧР. Ставки же за использование РЧР у них выше в 502 раза!

"Государство должно уравнять плату за использование РЧР, и тогда многим службам придется освободить ресурс. Ведь мобильная связь генерирует намного больше поступлений в бюджет, и в ней заинтересованы все украинцы", — считает президент "Киевстара" Александр Комаров.

Так, операторы мобильной связи являются крупнейшими плательщиками налогов, поступления от них в бюджет постоянно растут и в 2018 году составили 12,6 млрд грн. В то же время налоговая нагрузка на мобильных операторов в Украине составляет 35%. Топ-менеджер компании заметил, что эффективную работу и развитие сетей можно обеспечить при нагрузке до 20%.

Аналоговое телевидение уже давно должно было быть выключено, а потребители — должны получать цифровой сигнал. Это общеевропейская практика по освобождению так называемого цифрового дивиденда. Украина перешла на цифровое вещание с большим опозданием 1 сентября прошлого года.

Правда, с цифровым телевидением также не все в порядке. Не так давно Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (Концерн РРТ) обратился к президенту Владимиру Зеленскому рассмотреть вопрос о манипулировании компанией "Зеонбуд" Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания. Концерн обеспокоен непрозрачной собственностью компании, а также его монопольными правами на распространение цифрового эфирного сигнала украинских общенациональных каналов.

По мнению представителей Концерна, именно под давлением "Зеонбуда" было выключено аналоговое телевидение. Также в обращении упоминается продление цифровой лицензии компании "Етер".

"Примером пагубного влияния на Национальный совет является продление ею лицензии провайдера ООО "Етер" (стандарт DVB-H), компании, близкой к "Зеонбуду", сроком на 10 лет. Еще в 2009 году большое количество частот было расписано под устаревшую технологию, которая ни в Украине, ни в Европе не используется", — сказано в обращении.

Концерн РРТ ранее обращался в Нацсовет с просьбой провести конкурс для построения еще одной сети эфирного цифрового вещания, оператором которой будет Концерн. Однако эти предложения не были приняты.

В свою очередь "Зеонбуд" опровергает мнение Концерна о том, что якобы именно под давлением было выключено аналоговое телевидение.

"Зеонбуду" был стратегически невыгоден вариант резкого перехода от аналогового к цифровому телевидению. Во-первых, оператор сети попадал под перекрестный пиар-огонь медиагрупп, половина из которых была за отключение, а другая — против (так оно и произошло). Во-вторых, при резком переходе, "Зеонбуд" объективно потерял значительную часть потенциальной аудитории, когда телезрители оперативно были вынуждены делать выбор между эфиром, кабелем и спутником", — говорится в сообщении.

Однако, учитывая ситуацию с "Зеонбудом", который по структуре собственности является офшорной компанией, желательно было бы рассмотреть вопрос о построении альтернативной сети цифрового эфирного телевещания на базе Концерна РРТ. Как бы там ни было, сегодня и мобильные операторы предлагают телевизионные услуги, поэтому с развитием их сетей конкуренция на рынке только усилится. И в конечном счете выиграет потребитель.