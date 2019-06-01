5G — перед стартом

Одним из последних указов пятого гаранта Конституции стал график запуска 5G в 2020 году.

По словам Петра Порошенко, связью 3G или 4G никого не удивишь, при этом он отметил, насколько успешно и быстро были запущены данные технологии в Украине именно за время его каденции. "Понимая, что связь пятого поколения заработает в 2020 году в большинстве стран Евросоюза, уже сегодня работает в США и в Китае, мы не собираемся плестись в хвосте", — заявил эффектно пикирующий экс-президент.

(У)казка

Указ предусматривает план высвобождения частот, работу с правительством, необходимые законодательные инициативы Верховной Рады. Внедрение 5G, по словам П.Порошенко, это для людей абсолютно новые возможности услуг связи (интерактивное телевидение, видео по запросу, электронное правительство, повышение качества менеджмента), большая привлекательность IT-сектора, новые поступления в госбюджет, новые инвестиции в Украину, новые возможности для сельской медицины, в частности телемедицины, а также для "новой украинской школы", интерактивного обучения и безопасности через систему "Безопасный город".

"Ни для кого не секрет, что указ президента — это импровизация. Его движущей силой являются пиар-соображения. Для индустрии это стало полной неожиданностью, поскольку еще в марте все исходили из того, что до рассмотрения вопроса о 5G, а значит — о внесении его в нормативные документы, в частности в План использования радиочастотного ресурса, необходимо не менее года, а то и двух. Поэтому операторы и вендоры оказались в весьма дискомфортной ситуации. Им нужно очень быстро принимать решения, касающиеся денег, при этом у них нет базы для принятия таких решений, нет кейсов, более того, их невозможно посчитать. Потому что в отсутствие терминального оборудования, в отсутствие спецификаций на большую половину функциональности самого 5G, я не представляю, что можно посчитать, точнее, решение будет однозначным — пока нецелесообразно", — считает Роман Химич, консультант телеком-операторов.

Государство может создать ситуацию, когда операторы вынуждены будут достать свои кошельки, точнее, займут еще больше денег, ведь тендер на 4G привел к тому, что игрок номер два был вынужден занимать деньги под залог своего имущества, просто для того, чтобы заплатить за частоты. Третий же игрок не смог реализовать все возможности — у него банально не хватило денег. В случае повторения подобной практики НКРСИ принесет в бюджет еще несколько миллиардов гривен, но это только усугубит ситуацию, не решив вообще никаких актуальных задач общества, считает эксперт. Поэтому разумным было бы как минимум отказаться от платежей за лицензии, ограничившись регулярными платежами за частоты. Операторы ежегодно платят за частоты, плюс имеют одну из самых высоких налоговых нагрузок. Эксперт также напоминает, что телеком — единственный массовый рынок, который платят 7,5% в Пенсионный фонд.

"Это своеобразный налог на мобильную связь. Его не платят провайдеры Интернета. Чтобы мобильные операторы зашевелились, необходимо минимизировать входной билет, — отмечает Химич. — А главная задача — преодолеть цифровой разрыв. Эта задача 5G вообще не решается. Данный стандарт предназначен для четвертой промышленной революции, то есть имеет в первую очередь индустриальное применение. Это не для того, чтобы покрыть все и везде. Для этого достаточно существующих технологий".

И вот для этого необходимо решить проблему диапазонов 700–800 МГц, где пока работают вещатели аналогового телевидения, хотя давно уже должны были их освободить. И именно здесь есть почва для действий уже нового президента, который мог бы взять инициативу в свои руки и подписать указ об освобождении данных диапазонов и проведении конкурсов на частоты, на которых бы операторы могли развернуть сети 3G, 4G (и если в перспективе будет нужно, и 5G) по всей стране. Напомним, что регулятор, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), находится пока что в подчинении президента. Поэтому через нее можно было бы провести конкурсы и отдать частоты мобильщикам, которые платят за них ежегодно весьма реальные отчисления, в отличие от телевизионщиков.

4G+5G

Для мобильной передачи данных на сегодня вполне достаточно 4G, и даже 3G. Они решают большинство задач, включая передачу больших объемов информации, видеоконференцсвязь, мобильное ТВ, просмотр видео, прослушивание музыки, онлайн-игры и т.д. Коммерческие сети LTE (4G) обеспечивают скорость передачи данных до 300 Мб/с — при загрузке, и до 75 Мб/с — при отдаче. Но это их максимум, на самом деле при высокой плотности трафика они в 5–10 раз ниже.

Согласно исследованию OpenSignal, проведенного в 77 странах мира, средняя скорость 4G загрузки данных падает с 31,2 в часы "покоя" до 5,8 Мб/с (более чем в пять раз) в часы пик. В течение дня 42% стран испытали изменение скорости в два раза и более. В США перепад составил 1,9, а в Индии — 3,9 раза. Именно перегрузка в имеющихся сетях 4G подчеркивает необходимость внедрения нового 5G, для снятия давления в мобильных сетях. 5G не просто позволит нарастить скорости, но и обеспечит общее пространство, построенное с использованием новых широкополосных высокочастотных диапазонов, что поможет смягчить ежедневный цикл заторов, который можно увидеть в существующих сетях 4G. Качественные интернет-услуги с минимальными задержками одновременно сможет получить намного больше пользователей, даже двигаясь на очень высокой скорости, например, в скоростных поездах.

Малые временные задержки в стандарте 5G позволяют удаленно управлять различными машинами и механизмами. Преимущества технологии не только улучшат качество уже существующих сервисов, но и позволят более широко внедрять облачные технологии, виртуальную и дополненную реальность, Интернет вещей (IoT), формировать более сегментированные коммерческие предложения, исходя из профиля потребления услуг каждого отдельного абонента, требуемого уровня качества и скорости передачи данных.

Казалось бы, эти проблемы пока еще не коснулись Украины. Но мобильный трафик растет в геометрической прогрессии, и, как сказал в интервью ZN.UA глава НКРСИ Александр Животовский, "если сегодня оператор говорит, что у него все хорошо, и спектра больше не надо, спросите его об этом через полгода"…

Тесты

Поэтому производители оборудования совместно с операторами уже начали готовить почву для запуска 5G в Украине. Так, в рамках Шведско-украинского бизнес-форума в Киеве компания Ericsson и оператор lifecell развернули демо-сегмент сети 5G и представили наглядные примеры использования мобильного интернета пятого поколения. В частности, компании провели открытое тестирование скорости 5G, во время которого была достигнута пиковая скорость загрузки данных с фантастическим показателем 25,6 Гбит/с. Правда, это было сделано в диапазоне ультравысоких частот 28 ГГц на небольшом расстоянии. Дело в том, что 5G планируется для замены технологии Wi-Fi именно для корпоративных применений, поскольку обеспечивает не только очень высокую скорость передачи данных и малые задержки, но и высокую степень безопасности, что как раз отсутствует у Wi-Fi.

Так, в рамках тестирования 5G-сети были представлены три демозоны, позволяющие продемонстрировать, где можно будет реально применять мобильную связь пятого поколения.

Герман Богапов

Например, 5G можно эффективно применять для дистанционной робототехнической хирургии и в целом для Интернета умений (Internet of Skills), что позволяет передавать в реальном времени опыт, знания и навыки из удаленных мест для решения локальных задач. Использование преимуществ Интернета умений становится возможным благодаря таким характеристикам 5G, как высокая пропускная способность и низкая задержка в сочетании со стабильностью сети.

Мгновенная конференц-связь через очки виртуальной реальности позволяет взаимодействовать с удаленным модератором, который при демонстрации находился в Швеции, и все происходит так, будто все находятся в одной комнате. Эта зона продемонстрировала, как 5G может способствовать виртуальному взаимодействию, сотрудничеству и обучению без границ, одновременно минимизируя затраты и повышая производительность.

Зона интерактивных игр показала потенциальное воздействие 5G на мобильную игровую экосистему и обеспечила посетителям возможность получить опыт игры с эффектом полного погружения — в облаке, в режиме реального времени, со многими игроками.

Ярослав Ницак, CEO "Ericsson Украина", также рассказал о том, что в Стокгольме в режиме тестирования запущен беспилотный автобус с целью создания в ближайшей перспективе системы автономного общественного транспорта. "Пассажиры уже реально пользуются данным автобусом. Была обустроена вся дорожная инфраструктура. Сам автобус абсолютно автономно ездит по улицам города. Также в Швеции запущен проект автономных грузовиков, когда несколько автомобилей могут управляться удаленно одним водителем", — отметил он.

По словам представителя компании — производителя сетевого оборудования, очень интересный кейс для Украины — использование 5G в горнодобывающей промышленности. "Согласно исследованиям, технологическое оборудование в шахтах эффективно используется лишь на 30%. Поэтому имеется высокий потенциал для повышения производительности труда и экономии средств. Но это не так важно, как основной приоритет в шахтах: это безопасность! Благодаря технологиям мы можем кардинально поднять уровень безопасности. И это особенно актуально именно для украинских реалий", — подчеркнул Ницак.

И, наконец, это возможность создания продвинутого производства, ведь в случае отказа от проводов в пользу 5G можно очень быстро трансформировать целые фабрики. Можно объединить в целостную систему множество сенсоров и датчиков, которые сделают производство более динамичным, гибким и эффективным.

Желание

Теперь, в соответствии с указом президента, Кабмин вместе с национальным регулятором должен разработать план запуска 5G. Затем предстоит большой объем работы по освобождению новых частот и их выделению операторам на конкурсной основе. Только после этого телеком-операторы смогут понять, какой будет бизнес-кейс у новой технологии, и принять решение об участии в тендере на выдачу лицензий.

"В Украине сети 5G на первом этапе, скорее всего, будут узкоспециализированными, направленными на потребности бизнес-клиентов. Ведь для массового внедрения любой технологии нужен платежеспособный спрос. В этом отношении нашей стране предстоит еще очень много сделать для повышения уровня как экономики, так и благосостояния населения. Можно предположить, что новая технология на начальном этапе внедрения найдет применение на рынке Интернета вещей (IoT), решений для облачной инфраструктуры, дополненной реальности, и тому подобное, — отмечает Александр Когут, директор по регуляторному обеспечению "Киевстар". — Но, в целом, любая технология, в том числе 5G, необходима в момент востребованности рынком. В Украине только недавно запустили сети мобильной связи на технологии LTE (4G). В обозримом будущем они будут развиваться и совершенствоваться, предоставляя абонентам более качественное покрытие, более высокие скорости и новые сервисы. И большую часть текущих применений 5G можно реализовать на сетях 4G, где достаточно скорости для этого и есть потенциал наращивания".

В компании пока не могут построить прогнозы и инвестиционные планы из-за высокого уровня рисков. Так, недавно телеком-регулятор выступил с инициативой, чтобы плата за радиочастоты в некоторых диапазонах ниже 1 ГГц была повышена практически вдвое.

"Не забываем, что "мобильщики" вложили огромные суммы в покупку частот, лицензий и строительство новых сетей 4G. Только "Киевстар" за 2018-й и 1 кв. 2019 года инвестировал более 8 млрд грн. Например, согласно ежегодной статистике, которую публикует ассоциация GSMA, Украина по результатам 2018 года заняла 1 место в мире по соотношению ежегодного объема инвестиций на одного абонента, к годовому ARPU (среднему чеку). Фактически каждая вторая гривня, уплаченная абонентом мобильному оператору за услуги связи, реинвестируется в улучшение сервисов и расширение сетей. Опыт стран, где успешно и быстро развиваются высокоскоростные сети мобильной связи, показывает, что там регулятор выделяет операторам частоты за символические деньги, всего лишь покрывая свои организационные затраты на проведение аукционов. В странах, где частоты продавались очень дорого, у операторов практически не оставалось финансовых ресурсов, и сети строились очень медленно", — подчеркивает представитель "Киевстар".

По его мнению, для внедрения 5G может понадобиться покупка большого количества радиочастот, затраты на которые могут окупаться многие годы. Поэтому вопрос: что в приоритете у регулятора —сиюминутное пополнение бюджета, или долгосрочная стратегия развития рынка — как никогда актуален.

Солидарны с коллегами и в компании Vodafone: "Возможности внедрения будут зависеть от ряда факторов. Прежде всего, необходимо решить вопрос с частотами — сегодня в Украине нет достаточного объема свободных частот для внедрения технологии. Безусловно, внедрение любой новой технологии требует капитальных инвестиций. Это затраты, связанные с развитием сети. Так, за последние 4 года, с начала развития сетей 3G, Vodafone вложил в инфраструктуру 22,5 млрд грн. В Украине мы продолжаем строить 4G- и 3G-сети. В телекоме есть правило смены технологий не чаще 1 раза в 4 года. Это минимально достаточный срок, который позволяет внедрить технологию и получить от нее коммерческий эффект, чтобы иметь возможность реинвестировать полученные средства в технологии следующего поколения. Также необходимо понимать, что 5G-технология не для массового рынка, а главным образом для промышленного использования, для технологических проектов в различных отраслях. Она будет внедряться там, где есть готовность рынка, где будет запрос от государства, промышленности, сельского хозяйства. Поэтому о массовом использовании 5G в Украине говорить преждевременно. Но в этом году мы все же планируем сделать первые технологические тесты. Так, в апреле мы запустили первый в Украине участок "умной дороги" на сети 4G, а во втором полугодии планируем протестировать ее работу на скоростях 5G".

"После недавнего подписания указа о запуске 5G в Украине считаем целесообразным рассмотрение государством вопроса о бесплатном предоставлении лицензий всем операторам для внедрения связи пятого поколения. Это могло бы стать мощным стимулом и весомым вкладом государства в эффективное развитие 5G-инфраструктуры. Очень важным является проведение открытого профессионального обсуждения с привлечением представителей правительства, регуляторных органов, операторов и бизнеса для разработки дорожной карты внедрения и развития 5G в Украине", — заявил Андрей Лебедев, руководитель департамента стратегии и развития новых направлений бизнеса lifecell.

Эксперты называют следующие основные регуляторные и экономические факторы, от которых зависит успешное развертывание 5G в Украине:

— наличие прозрачной государственной стратегии развития 5G, которая будет учитывать позиции операторов, бизнеса и рыночные потребности;

— наличие комплексной концепции выделения и лицензирования частот под запуск и развитие 5G;

— готовность потребителей и рынка, включая наличие доступных по цене устройств, поддерживающих новую технологию;

— техническая готовность мобильных сетей, наличие соответствующего оборудования и программного обеспечения для развертывания связи пятого поколения;

— реальный спрос бизнеса на сервисы и решения, для которых необходим 5G, ведь этот стандарт в первую очередь ориентирован именно на промышленные и инфраструктурные потребности b2b-рынка, а не на индивидуальных абонентов.

Характеристики стандарта 5G:

— пиковая скорость загрузки данных на одну базовую станцию от 20 Гб/с;

— передача данных со скоростью 1 Гб/c в одно и то же время для многих пользователей на одном этаже здания;

— скорость загрузки данных не менее 100 Мб/c и выгрузки от 50 Мб/c для одного абонента;

— задержки до 4 мс при благоприятных условиях, и до 1 мс для специализированных соединений;

— возможность абонентскому устройству двигаться со скоростью до 500 км/ч между базовыми станциями (например, в скоростном поезде) без потери соединения;

— возможность устройствам переключаться между режимом сбережения энергии и полностью рабочим за 10 мс;

— повышенная эффективность использования радиочастотного спектра;

— возможность работы до 1 млн устройств на 1 км.