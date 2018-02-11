Отставание будет ликвидировано

Наконец-то и в Украине начался запуск связи четвертого поколения (4G) по стандарту LTE. Все три основных мобильных оператора — "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell — купили лицензии на частоты, правда, пока только в диапазоне 2600 МГц. Это позволяет им развернуть намного более скоростную, по сравнению с 3G, связь — в первую очередь, в крупных городах. Так, в течение уже ближайших двух месяцев 4G-связь может появиться в Киеве и городах-миллионниках: Днепре, Одессе, Харькове. Не исключено, что операторы, конкурируя за абонентов, будут выбирать для первоначального запуска разные областные центры.

Утром деньги — вечером стулья

После официального объявления победителей тендера операторы в течение 30 дней должны оплатить стоимость лотов. Далее, в течение трех дней, Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации (НКРСИ) выдаст победителям лицензии на радиочастотный ресурс, на основании которых они подадут запросы в УГЦР на получение разрешительной документации. Как только оператор получает необходимые разрешения, он может предоставлять телеком-услуги в стандарте 4G своим абонентам. Операторы рассчитывают, что это произойдет уже в марте-апреле.

Но основной вопрос это не решает, поскольку операторы ждут еще лицензии в диапазоне 1800 МГц. Почему их интересует именно этот диапазон, читайте в статье "4G в ожидании старта" (ZN.UA, №23, июнь 2017). Этот второй такой желанный аукцион по продаже частот НКРСИ обещает провести в марте, после чего в течение года будет произведен полномасштабный запуск 4G-связи в масштабах всей страны.

Чтобы обеспечить "сплошное" покрытие территории огромной страны услугами связи 3G и 4G, необходима, прежде всего, возможность развивать новые стандарты связи на любых частотах, не только 1800 МГц. Базовые станции могут одновременно "раздавать" сигнал в нескольких диапазонах: 900, 1800, 2100, 2600 МГц.

Очевидно, что операторы используют частоты, которые лучше всего подходят для той или иной местности. Например, электромагнитные волны в диапазоне 900 МГц обеспечивают качественное покрытие в первую очередь больших площадей в условиях сельской местности, а вот для хорошего проникновения сигнала в помещения необходимо использовать верхние диапазоны.

Поэтому для "сплошного" покрытия всей Украины необходимо разрешить использовать для 3G/4G и частоты ниже 1000 МГц, например, 900-го диапазона или 700, 800 диапазонов. А частоты 1800, 2100 и 2600 МГц — там, где есть высокая концентрация мобильного трафика (крупные города, областные центры, курорты, пункты пересечения границ).

Таким образом, связисты планируют максимально оперативно разворачивать покрытие в полученном диапазоне, а что касается диапазона 1800 МГц, то, согласно условиям тендера, операторы в течение 12 месяцев с момента начала действия лицензии обязаны покрыть 4G 90% населения каждого областного центра. В течение 3,5 года новый стандарт связи должны иметь не менее 90% жителей населенных пунктов, где проживает более 10 тысяч человек.

Много денег или мало?

Три украинских оператора по результатам торгов должны заплатить 2,45 млрд гривен за лицензии в диапазоне 2600 МГц. При этом суммарная стартовая стоимость оценивалась в 2,3 млрд грн, так что в ходе торгов с голоса операторы переплатили 150 млн грн. Поэтому с экономической точки зрения аукцион следует оценить как удачный для государства.

Лидером "первого тура" по затратам стал, что и неудивительно, "Киевстар", который готов заплатить за три лота суммарно 916,3 млн грн. Ненамного от него отстал lifecell, который приобрел два лота (но один из них двойной) за 909,25 млн грн. И, наконец, на третьем месте — "Vodafone-Украина", который готов потратить 631 млн грн.

Что самое удивительное, все операторы довольны результатами.

"Стоимость лицензии рассчитывается регулятором исходя из рыночной ситуации в каждой конкретной стране. Мы рады, что в последнее время в Украине такие тендеры проводятся прозрачно, и мы имеем возможность купить лицензии для развития новых технологий по рыночной цене, а госбюджет — получить дополнительно миллиарды гривен", — заявила пресс-служба lifecell.

"Сумма, которую мы предложили, соответствует ценности, которую частоты представляют для бизнеса компании, но не соответствует реалиям украинской экономики и платежеспособности абонентов", — в свою очередь подчеркивает Максим Савченко, менеджер по регуляторным вопросам и цифровым технологиям "Киевстар".

Добавим, что во втором круге за диапазон 1800 государство планирует выручить еще 4 млрд гривен.

Вот тут то и возникает вопрос: казалось бы, сумма за лицензии значительная. Может, государство просто хочет "выдоить" мобильных операторов, для которых так важен запуск современных сетей для расширения спектра услуг? А деваться-то им особо и некуда, тем более учитывая, что два из них — с российскими корнями ("Vodafone Украина" на 100% через Preludium BV принадлежит МТС и использует британский бренд, а "Киевстар" принадлежит Veon, 56,2% акций которой владеет LetterOne, в свою очередь созданная "Альфа-Груп"), а третий — с турецкими корнями и небольшим московским "отпечатком" ("Альфа-груп" контролирует 13,3% и ведет борьбу за контрольный пакет).

Давайте же сравним стоимость лицензии с другими рынками. Так, Turkcell, владеющий lifecell, запустил в Турции 4.5G в апреле 2016 года с использованием агрегации полос частот 800, 1800 и 2600 МГц. Компания приобрела в результате тендера 14 полос частот общей шириной 172,4 МГц, заплатив за них в совокупности 1,623 млрд евро. Победителями аукциона в Турции стали три действующих сотовых оператора Турции — Turkcell, Vodafone и Avea, — которые в совокупности заплатили за частоты 3,96 млрд евро. Хотя и некорректно сравнивать диапазоны, да и страны, ведь в Турции живет 79,4 млн человек, но все же для наглядности примем во внимание, что Turkcell получил частотный ресурс почти в 6 раз больший, чем lifecell. Таким образом, можно оценить, что аналогичный частотный ресурс может стоить 270 млн евро.

В свою очередь в "Киевстаре" отмечают, что экономическая модель стоимости спектра неразрывно связана с ВВП страны. Например, в Чехии две полосы по 20 МГц стоили 11,8 млн евро. В Словакии в 2013 году спектр 2х5 МГц в диапазоне 2600 МГц стоил 1,1 млн евро. "В странах с высоким доходом на душу населения эти цены были немного выше. Однако по украинским меркам цена лотов могла бы быть ниже, что ускорило бы развитие самой сети 2600 МГц", — считает Савченко.

Все довольны?

"Я доволен результатом аукциона, — заявил после аукциона Петр Чернышов, президент "Киевстар". — Как и планировали, мы приобрели три лота, обеспечивающих сплошную полосу спектра 2х15 МГц, что дает возможность предоставления услуг на максимально возможной скорости, понимая, что рынок телекома очень быстро развивается, и нам скоро понадобятся дополнительные частоты для полноценного запуска IoT-продуктов, развития Mobile ID и других сервисов. Аукцион получился конкурентным, что подчеркивает хорошую подготовку регулятора и заинтересованность рынка".

"Нашей стратегической задачей было получить крайний, наиболее "чистый" диапазон, который не конфликтует с другими пользователями, в том числе военными. Мы довольны результатами торгов — мы получили сплошную полосу в

10 МГц, которой нам будет достаточно для обеспечения емкости и беспрепятственного строительства сетей во всех областных центрах, включая Запорожье и Житомир, по которым есть ограничения в других лотах", — в свою очередь прокомментировала результаты торгов генеральный директор "Vodafone Украина" Ольга Устинова.

Как видим, последний оператор купил меньше всех, но считает, что этого достаточно. И прозвучал намек о первоочередном запуске в проблемных, с точки зрения других частот, областных центрах.

Если посмотреть на диаграмму полученных частот, то видно что, "Киевстар" и вправду отхватил два непрерывных фрагмента по 15 МГц. Надо заметить, что один из них используется для передачи данных, а второй — для приема. Так формировались все лоты, обозначенные цифрами от 1 до 6. Только первый лот состоял из дополнительных отрезков, правда, расположенных оторванно друг от друга. И его как раз выиграл lifecell, заплатив за лот самую крупную сумму — 601,6 млн гривен при стартовых 572 млн. Возникло предположение, что это не самый лучший выбор, что может в последующем отразиться на скорости передачи данных. Но в компании нас успокоили: "Операторы покупают спектр с целью увеличения емкости сети, и важна сумма частотных полос, а не их расположение. В данном случае три полосы по 5 МГц обеспечат на 50% больше трафика абонентам в секторе LTE 2600, чем, к примеру, две полосы по 5 МГц".

Также специалисты отмечают, что для продвинутых пользователей смартфонов, которые любят высокую скорость, все уже давно продумано, и реализована возможность агрегации каналов как в рамках одного диапазона, так и при использовании нескольких диапазонов, например, полосы из 2600 и 1800 диапазонов. Посему и операторы сегодня могут покупать все возможные диапазоны, а скорость может суммироваться при использовании разных частот.

Чего ждать?

Конечно, операторы, вкладывая средства в лицензии и развертывание нового оборудования, затем пытаются вернуть затраты через абонентов, повышая тарифы. Насколько они могут вырасти?

"При пересмотре тарифов, учитывая возможности нового скоростного стандарта связи, мы будем предлагать нашим абонентам больше включенного в пакеты трафика. Рост потребления при переходе на более скоростную технологию неизбежен. В качестве примера можно вспомнить внедрение 3G, когда потребление трафика стало исчисляться уже не в мега-, а в гигабайтах", — отмечает Максим Савченко из "Киевстара".

С внедрением 4G для клиентов откроется намного больше возможностей и преимуществ новых технологий. "Однако, говорить о тарифообразовании услуги мы будем готовы ближе к коммерческому старту", — проявили осторожность в lifecell.

Как бы там ни было, операторы перманентно повышают тарифы, но это уже предмет для отдельного разбора.

А вот скептикам, которые предлагают отнести Украину к самым отсталым африканским странам или сравнивают ее с Северной Кореей, где не работают скоростные мобильные сети, можно твердо заявить, что это 4G-отставание очень скоро будет ликвидировано. Мало того, далее операторы планируют внедрять уже 5G одновременно с развитыми странами. Главное, чтобы государство не мешало, а проводило своевременные конкурсы на частоты.