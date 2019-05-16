Тайны украинской вышиванки

Украинская вышиванка за последних несколько лет изсоставляющей культурного наследия превратилась в современную одежду, которая есть в гардеробе почти каждого украинца. Для иностранцев украинская вышиванка стала символом нашей страны, маркером приверженности к украинской нации. Вышиванка — это удобно, престижно и очень красиво. Интересно, что сакральные символы на древних украинских сорочках, их покрой и способы ношения были настолько мудры и взвешенны, настолько гармонировали с окружающим миром, что вышитые сорочки изучают не только историки-этнографы, но и психологи, физики, биологи и даже астрономы. Современные исследователи удивляются: откуда у наших пращуров были эти знания?

О тайнах украинской вышиванки нам рассказала заслуженный художник Украины Александра Васильевна Телиженко. Она ведет научную работу по украинской вышивке и национальной одежде 30 лет, имеет многочисленные публикации в профессиональных изданиях и является автором книг "Основы национальной культуры" и "Живая традиция. Мастера народного искусства Черкасщины". Она не только изучает, но и создает современную одежду в стиле этномодерн, ее колоритные вышитые сорочки известны не только в Украине, но и далеко за ее пределами.

Энергия сакральной одежды

Настоящая украинская вышитая сорочка шьется из натурального полотна (льна или конопли) и вышивается вручную. Именно такая сорочка — не только одежда, но и оберег. "Вышивка — это магический процесс, — объясняет пани Александра. — Женщина берет иглу тремя пальцами, так, словно собирается совершить крестное знамение. Таким образом энергия человека через электромагнитные линии ладони аккумулируется на кончиках пальцев и через иглу, которая является проводником, вшивается в ткань. Более того, нитка при вышивании стежок за стежком ложится в полотно в виде спирали. Это уже символ мироздания и бесконечности, так закладываются и сохраняются в вышивке все мысли и стремления того, кто работал над ней". Так что не напрасно наши бабушки говорили, что за вышивку следует садиться лишь с чистыми помыслами. Вышитое таким образом произведение превращается в аккумулятор живой энергии, направленной на добро. "В отношении движения энергий в вышивке нашим ученым-физикам еще есть над чем поработать", — замечает Александра Телиженко.

Судьба, запечатленная в символе

Исследованию роли символа в украинской народной вышивке Александра Телиженко посвятила книгу "Основы национальной культуры". "Орнаменты — это наша древняя космическая грамота, — утверждает художник. — Геометрические символы, дошедшие до нас со времен палеолита и неолита, универсальны. Вроде бы просто соединение квадратов, ромбов, треугольников и крестов, прямых, волнистых и ломаных линий, точки, риски, круговороты, спирали... А на самом деле в них — вся вселенная на полотне, вся жизнь человека, стремление к счастливой судьбе и продолжению рода".

Женские стихии — вода и земля, мужские — огонь и воздух в течение тысячелетий ложились на тканый фон лаконичными символами. Вот возьмем для примера квадрат — это стабильность, материализм, мужское начало; ромб, соответственно, — динамика, духовность, женское начало; прямой крест — мужское, косой — женское. Если соединить эти символы, получим восьмиугольник — символ неуничтожения, Великой Праматери. Из древнейших истоков возникает перед нами легенда о Живом камне, лежащем на самом Юге. Из Камня растет Дерево Жизни, из него выходят и на нем сходятся все пути мира. Позже восьмиугольную звезду начали называть Розой и вышивали на сорочках как символ любви, благословения на стремления иметь пару. Если на ромб, символ женственности, наложить прямой крест — символ мужской, а в полученные ячейки поставить точки — семена — получим засеянное поле, или оплодотворенное женское лоно. Этот символ вышивали на благосостояние и продолжение рода. Люди в древности не просто украшали свою одежду, вышивая сакральные орнаменты, они кодировали свою судьбу.

Любопытно, что на украинских сорочках попадаются настолько сложные соединения древних символов, что ученые в них усматривают знания наших пращуров по астрономии и мирозданию. Так что спирали, бесконечники и сварги в древних орнаментах вдохновляют исследователей на новые открытия.

Красными и черными нитками или в радужных тонах

На смену древним геометрическим орнаментам, украшавшим старинные сорочки, с изменением мировоззренческих традиций пришла многоцветная роскошная казацкая вышивка с абстрагированными растительными орнаментами. В основе растительных элементов на одежде лежит культ поклонения Матери Природе. Ныне украинские сорочки пестреют стилизованными и натуралистичными изображениями калины, маков и роз, мужские — украшают дубовыми листьями и кистями винограда. Особое значение придавали свадебным сорочкам. "Вышивка на свадебной одежде должны кодировать молодую пару на семейное счастье, — рассказывает Александра Телиженко. — Один из самых распространенных вариантов — растительный орнамент. Яркие цветы и листья побегов символизируют радость, полноту жизни, оптимизм. Пара птиц среди цветов — это духовная сила, поскольку они являются объединительным элементом между небом и землей и символом счастья".

Интересно, откуда же среди живописного буйства цветов на украинских вышитых сорочках появилось лаконичное соединение красного и черного? Двуцветное украшение на белом полотне стало сверхпопулярным в конце ХІХ в., не теряя своих позиций и поныне. Как-то мы даже привыкли, что красное — это любовь, а черное — печаль. Об этом даже стихи пишутся и песни поются. На самом деле все иначе. "В конце позапрошлого века француз Генрих Брокар привез в царскую Россию парфюмерию, — объясняет Александра Телиженко. — Реклама духов содержала модные в Европе рисунки для вышивки гобеленовым швом. Чтобы увеличить прибыль, Брокар решил продавать еще и мыло. Его жена, видимо, весьма творческая дама, предложила на обертке мыла изображать мозаичные цветочные красно-черные орнаменты, которые могли бы служить схемой вышивки". Красная и черная краски в те времена, наверное, были самыми доступными, ведь красно-черные орнаменты очень быстро вошли в городскую моду и пошли в народ. Таким образом распространилась и вышивка крестом. "Крестик во времена Брокара, как плесень, вытеснил около двухсот швов и техник народной вышивки, известных на территории Украины, — рассказывает пани Александра. — Все это повлияло на древние орнаменты, которые быстро сменились относительно простым в выполнении швом". Радует, что сегодня все же возрождаются старинные техники: ретязь косичка, вырезывание, выкалывание, соловьиные глазки, гладь... Даже филигранные мережки и соединение частей изделия мережкой сегодня снова украшают одежду украинцев. Конечно, они сложнее простенького в выполнении крестика, но мастерицы все же берутся возрождать древние техники, ведь одежда, украшенная ими, чрезвычайно изысканна и колоритна.

А что касается красно-черной вышивки на белом фоне, то надо быть осторожными. "Художники знают, что, согласно законам цветоведения, такое соединение цветов является проявлением величайшего драматизма, — предупреждает Александра Васильевна. — То ли так наша вышивка повлияла на жизнь, то ли жизнь на вышивку, но ХХ в. — сплошная трагедия для украинцев: Вторая мировая война, Голодомор, репрессии и уничтожение украинской интеллигенции, элиты нации".

Когда ткань — на вес золота

Полотно в древности всегда было ценным. Чтобы получить отрез на сорочку, надо было лен или коноплю посеять, вырастить, собрать, вымочить, выпрясть, ссучить нитки, соткать, выбелить, выбить, выкачать… Недаром в Древнем Египте свитки льняного полотна служили денежной единицей. Так что неудивительно, что каждый клочок ткани при пошиве вышиванки следовало употребить рационально. Древнейшей исследователи считают сорочку туникообразного покроя. В несшитом развернутом состоянии такая сорочка похожа на крест, который испокон веков для человека нес защитную функцию. Покрой мужских и женских сорочек принципиально не отличался, однако с временем женские сорочки стали более сложными: с бочками, ластовицами, втачными прямоугольными рукавами и вставками. Но все равно ни один лоскут ткани не терялся, а утонченный силуэт появлялся благодаря сборкам, пухликам и соединению мережкой. Широкая рубашка с роскошными рукавами, украшенными вышивкой, по словам Александры Телиженко, считалась символом зажиточности и трудолюбия.

Интересно, что просторный силуэт и возможность драпировать ткань позволяли женщинам одну и ту же сорочку носить долгие годы, даже периодически худея или поправляясь. Сорочка позволяла достойно и привлекательно выглядеть будущей мамочке на сносях и во время кормления грудного ребенка. Вышиванки изнашивали до ветоши. Потом мягкое изношенное полотно рвали на пеленки, шили повседневные сорочечки для малышей, крутили ляльки-мотанки.

По мнению Александры Телиженко, традиционная украинская сорочка — это уникальное явление не только в художественном, но и в технологическом смысле. Универсальность кроя вышиванки дает неограниченные возможности в конструировании новых форм и моделей. Наверное, именно поэтому особой популярностью ныне пользуется украинский этномодерн — стиль, объединивший в себе древние традиции и современные технологии.

Маленькая черная… вышиванка

"У каждой женщины в гардеробе должно быть маленькое черное платье", — говорила Коко Шанель. А как насчет вышиванки? Черная вышиванка появилась недавно, однако понравилась современным модницам, ведь любые цвета вышитого украшения на черном проявляются во всей своей красоте. Однако отношение к черной вышиванке противоречивое. У Александры Васильевны относительно этого свое мнение. Она считает, что, согласно законам физики, черный цвет впитывает у себя все цвета спектра, ведь он самый богатый, именно поэтому психологически в черном человек чувствует себя уверенным и защищенным. "Сегодня окружающая среда слишком агрессивна, — рассуждает художник, — а человек утратил связь с природой, с космосом, так что современные украинцы любят черные вышиванки. Традиционные же вышитые сорочки всегда были белыми, символизируя благословенный белый свет".

А о черной вышивке украинской сорочки существует легенда. Такая вышивка была распространена в селах на Борщевщине более пяти веков назад. Возникновение такого способа связано с трагическими событиями, которые происходили на территории Украины в XV–XVIII вв.. Борщевский край постоянно страдал от нападений турок и татар, оставлявших после себя опустошенные земли и осиротевшие семьи. Легенда свидетельствует, что во время одного из таких набегов в нескольких надднестрянских селах полегли все мужчины. Оплакивая свою судьбу, женщины поклялись, что в течение семи последующих поколений их потомки будут носить траур, даже молодожены будут жениться в сорочках, расшитых черным. Последнее поколение, которое подпадает под эту клятву, родилось в начале XX в. Но борщевская сорочка популярна по сей день, разве что за несколько веков немного добавила цветов. Среди черных переплетений растительных орнаментов кое-где возникают и яркие цвета. "На территории Украины вдовьих сел было много, — рассказывает пани Александра. — Вспомним вдовьи села Холодного Яра, что на Черкасщине. Но феномен исключительно черной вышивки наиболее известен именно на борщевских сорочках" .

Следует отметить, что сегодня черный монотон вышивки на сорочке утратил статус вдовьего и воспринимается исключительно как стильное украшение. Однако если речь идет о натуральной ткани и ручном выполнении шитья, следует задуматься…

Испокон веков наш народ относился к вышиванке как к святыне. Вышитые рубашки берегли как реликвии, передавали из поколения в поколение, из рода в род. По словам Александры Телиженко, энергетическая и информационная функция, которую выполняет вышивка на национальной одежде украинцев, уникальна. Недаром сакральная вышивка дошла до нас через тысячелетия, из седой древности, от мастерицы до мастерицы. Даже в наше время новейших технологий человечество не изобрело лучшего украшения для одежды, чем древняя вышивка. Так что будем беречь ее, чтобы последующие поколения могли ощутить мощную энергию наших пращуров, увековеченную в сакральных символах, которые воздействуют на добро, на любовь, на продолжение рода.

Фото предоставлены Александрой Телиженко.