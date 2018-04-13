Баланс "земельных" интересов

Самой большой бедой для Украины является непроведение в течение четверти века необходимого реформирования земельных отношений и природопользования в интересах граждан из-за игнорирования "властной элитой" институционализации конституционной нормы (ст. 13) о праве только пользования природными объектами, в том числе почвами, являющимися собственностью украинского народа, и попыток законодательно ввести рынок (обращение) земель сельскохозяйственного назначения как гражданских прав. Что ухудшается необоснованным затишьем и пассивностью органов власти, особенно в предвыборный период, по реализации механизмов новой парадигмы осуществления земельной реформы в Украине, основанной на конституционных требованиях.

В условиях неопределенности, безработицы, безденежья, деградации почв, ухудшения окружающей природной среды и, как следствие, "вымирания" сел все призывы о легализации рынка (обращения) виртуальных земельных паев не имеют ничего общего с острой необходимостью провести назревшую земельную реформу в Украине. Даже в случае их консолидации и ограничения суммарного размера паев "в одни руки", или продления моратория и "усиления" борьбы с рейдерством, или присоединения ко всемирному движению крестьян за свои права, или объединения в территориальные громады и получения земли государственной собственности вне пределов населенных пунктов в коммунальную собственность.

Ведь настоящая реформа — это не просто фрагментарные меры, а предварительно продуманные комплексные, прозрачные и однозначные преобразования, изменения, являющиеся по своей сути и форме коренным переломом устоявшихся процессов, тенденций, традиций. Главным условием успеха должны стать понимание и поддержка целей и путей ее проведения подавляющим большинством граждан, особенно крестьян, — в открытом и правдивом диалоге.

К сожалению, в Украине этого не делали даже после принятия конституционной нормы (ст. 3): "Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью. Права и свободы человека и их гарантии определяют содержание и направленность деятельности государства. Государство отвечает перед человеком за свою деятельность. Утверждение и обеспечение прав и свобод человека является главной обязанностью государства".

Именно признание жизни и здоровья человека наивысшей социальной ценностью требует формирования соответствующих условий его жизнедеятельности, особенно для сельского населения — генофонда нации, которое развивается (формируется) в чистой и животворной окружающей среде и служит постоянной "элитной подкормкой" городского населения.

Вселяет уверенность и надежду, что преодолению бюрократии, коррупции и деградации окружающей среды будут способствовать другие нормы Конституции Украины, в частности ст. 13, требующая институализации норм права собственности украинского народа на землю и ее природные ресурсы как природные объекты и отмежевания его от права собственности на земельные участки (частная, коммунальная, государственная) как объекты гражданских прав. Этот нюанс должен стать своеобразным "оружием" и основным инструментом прямого действия по устранению "земельного дьявола".

С этой целью, привлекая гражданское общество, особенно сознательную элиту, и для осознания алгоритма реального проведения земельной реформы в Украине нами обоснованы основные ее принципы, главные из которых уже раскрыты и освещены в предыдущих статьях на страницах ZN.UA.

Не завершаемая "колхозная земельная реформа"…

К сожалению, осуществляемые аграрные преобразования путем паевания коллективных земель и имущества под видом "земельно-аграрной реформы" якобы в пользу работающих и пенсионеров (крестьян) привели к превращению подавляющего большинства таких пайщиков-колхозников в виртуальных арендодателей. Одновременно произошла земельно-хозяйственная и финансово-налоговая экспансия со стороны крупного бизнеса, и, как следствие, сформировалось экспортно-ориентированное агропромышленное предпринимательство, асимметричное к малому и среднему хозяйствованию в природных экосистемах, и появились устойчивые негативные тенденции к росту безработицы и обнищанию крестьян. При этом повсеместно происходит скрытое лишение их прав на паи (земельные участки) через "законные" механизмы обмена, дарения, эмфитевзиса и т.п.

Беспокоит и стихийное изменение целевого функционального назначения плодородных земель в обход моратория на их продажу. Как следствие, происходят бессистемные изменения в структуре категорий земель, резко увеличиваются площади застроенных земель, особенно в пригородных зонах, и стремительно растут кризисные явления и коррупционная выгода. Усиливаются урбанизационные процессы и исчезновение сельских поселений, особенно удаленных от мегаполисов.

Очевидно и то, что резервы наполнения местных бюджетов за счет продажи земель в пределах населенных пунктов уже практически исчерпаны, поэтому появился интерес чиновников к землям за пределами населенных пунктов, когда предлагается передать их в коммунальную собственность, объединяя вокруг еще "живых" поселков городского типа и городков окружающие села вместе с их землями, якобы для уменьшения разрыва между уровнем жизни и уровнем доходов городских и сельских жителей. При этом, замалчивая конституционное право собственности украинского народа на землю и ее природные ресурсы как природные объекты (в пределах и вне пределов населенных пунктов) и понимая, что земельные участки (паи) частной собственности как объекты гражданских прав, расположенные за пределами населенных пунктов, противоправно передать в коммунальную собственность, авторы такой идеи остановились на земельных участках государственной собственности, особенно не распаеванных.

Значительное негативное влияние оказывают также гипертрофированное развитие непроизводственных — посреднических, надзорных, финансовых и других — структур как полулегальных, а еще искусственная монополия и контроль природных ресурсов, товарных и финансовых потоков, в том числе на внешних рынках, через свои офшорные структуры, в том числе в отраслях, связанных с использованием плодородных угодий.

При таких предпосылках главные участники — крестьяне, преимущественно люди преклонного возраста, остаются в поле дореформенного прокоммунистического мышления и продолжают страдать, а трудоспособная молодежь уезжает из сел. Однако новоявленные латифундисты, появление которых не планировалось авторами так называемой земельной реформы, используя за бесценок сверхважный и незаменимый общенациональный инвестиционный (не заимствованный) земельный капитал, лоббируют принятие закона об обращении плодородных земель как "завершающий" этап "колхозной земельной реформы" в Украине.

Маленький,

но существенный

секрет успеха…

Очевидно и то, что земельную реформу в Украине нужно провести не только как новую, комплексную и системную в свете требований Конституции Украины — словно с чистого листа, но и реально "перереформировать" осуществленное до сих пор, исправляя законным способом допущенные ошибки и несоответствия.

В частности, для справедливого решения искусственно созданной проблемы с правом на отчуждение приобретенных неестественным образом земельных долей (паев) — виртуальных участков (границ), нужно применить объективный механизм реформы как составной и обязательный рецепт выхода из земельного кризиса.

Для этого прежде всего нужно знать, что "ускорение", согласно указам президента Украины (1994, 1995), декларированной "земельной" как аграрной реформы происходило под лозунгом: "Земля должна принадлежать тем, кто ее возделывает", то есть местным земледельцам.

Руководствуясь таким требованием, государство само указало, кому из 7 млн крестьян и сколько из 27,5 млн га земель подарить бесплатно сельскохозяйственных угодий как природных объектов. Из переданных в коллективную собственность земель, путем паевания их на равные доли (паи) без выделения в натуре (на местности) каждому отдельному хозяйству для организации собственных хозяйств на добровольной основе. Правительство одобрило методику оценивания их в кадастровых гектарах и в денежном (стоимостном) выражении и организовало повсеместное изготовление и выдачу сертификатов на право такой собственности, не гарантируя указанной цены. Органы государства самостоятельно (после принятия Конституции Украины, в которой отсутствуют нормы "коллективная собственность на землю") — без решения владельцев сертификатов о желании получить надлежащие земли (земельного участка) в натуре, для самостоятельного возделывания — заменили государственными актами о праве частной собственности на земельные участки (указав в актах только их виртуальные границы) как объекты гражданских прав. Этим было ликвидировано право собственности на "подаренную" долю (пай) природного объекта, параметры которого (кадастровые гектары и деньги) указывались в ликвидированных сертификатах. А в январе 2001 г. был законодательно наложен запрет (мораторий, действующий до сих пор) на отчуждение прав на земельные доли (паи).

Позже государство само отказалось от государственных актов на все земельные участки в пользу компьютерной земельно-регистрационной системы, переложив на самих крестьян ответственность за необходимость государственной регистрации их границ и прав на них, в том числе финансирование дополнительных работ.

При всех этих объективных условиях только государство имеет первоочередное право на такие распаеванные земли в случае отказа крестьян (родственников первой очереди) самостоятельно их возделывать. При этом стоимость "подарка", указанная в сертификате, должна компенсироваться владельцам паев (наследникам) в указанных размерах.

Такой справедливый, однозначный и прозрачный механизм первоочередного права выкупа (возвращения) приобретенных паев в земли запаса как консолидирующий различные интересы откроет возможности не только для исправления допущенных ошибок, обезвреживания коррупционных схем и безболезненного урегулирования слишком запутанных отношений "собственности" по мотивам общественных нужд, но и для недопущения окончательной "парцелляции" продуктивных массивов угодий; осуществления защиты права пайщиков на "подаренные" неестественным образом земельные паи; возможного беспроблемного формирования целостных массивов и предлагаемых хозяйств семейного типа; гарантирования продовольственной безопасности и экологического равновесия и других общественно значимых интересов. Одновременно откроется возможность провести мероприятия по охране и повышению плодородия почв и т.п.

При этом существующие арендные отношения с честными и законопослушными арендаторами земельных паев (участков), которые добровольно и в полной мере будут принимать участие в проведении предлагаемой земельной реформы в Украине, будут сохраняться до момента завершения срока их действия или на других взаимовыгодных условиях, отвечающих общенациональным интересам.

Истина

земельного баланса…

Успешность земельной реформы также зависит от осознания законных интересов главных ее участников. В частности, достижение интереса поступления стабильно растущих доходов в бюджеты местных громад в виде налога на все объекты недвижимости — в пределах и за пределами населенных пунктов, в том числе на земельные участки частной, государственной и коммунальной собственности как объекты гражданских прав, а также в бюджет Национального земельного учреждения в виде рентосогласовательной прибыли (дохода) за пользование природными объектами права собственности украинского народа, которые находятся в пределах всех участков (единый земельный налог), поскольку размер их будет коррелировать и корреспондировать между собой и с реальной их ценностью и доходностью и с результатами хозяйственной (коммерческой) деятельности. Однако по важности и верховенству интересов, в частности в сельском пространстве, просматриваются по меньшей мере пять групп.

Во-первых, это все граждане Украины — совладельцы земли и ее природных ресурсов, имеющие основной общенациональный интерес к созданию условий рационального природопользования всеми субъектами на территории государства и к созданию благоприятных условий инициативным гражданам-хозяевам и предпринимателям, которые добровольно хотят осуществлять свою комфортную зажиточную жизнедеятельность в здоровой природной среде. С этим интересом не могут конфликтовать все остальные "предпочтения и прихоти".

Во-вторых, это жители сельских территорий — все члены местных территориальных громад, уровень жизнедеятельности и благосостояния которых связан с уровнем социально-экономического развития соответствующей территории, охраной и рациональным использованием природных ресурсов в агроландшафтах и с состоянием экологической безопасности окружающей природной среды. Они будут олицетворять основной интерес территориальной громады путем формирования и реализации программы социально-экономического развития конкретной территории (в пределах и вне пределов населенных пунктов) согласно общенациональному интересу.

В-третьих, это владельцы земельных паев — все граждане, которым предоставляли право на земельные паи без определения в натуре ради организации собственного хозяйства и роста семейного благосостояния с учетом того, что земля должна принадлежать тем, кто ее возделывает. Основной интерес этой группы заключается в получении максимальной выгоды от распоряжения приобретенной собственностью на земельный пай (участок) — одним из способов, отвечающих требованиям социально-экономического развития и земельно-территориальному устройству соответствующей территории.

Это следующие способы:

— получение земельного участка в натуре (участков — вместе с родственниками) для организации собственного личного или крестьянского (фермерского) хозяйства, основывающегося на собственном труде и труде членов семьи;

— передача в аренду земельного пая (консолидированного участка) честным и законопослушным арендаторам;

— в случае возникновения желания с момента обретения права на земельный пай (участок) провести его отчуждение независимо от того, какие операции осуществлялись с ними в течение действия моратория и кто фактически осуществляет землепользование, они возвращаются в земли запаса для консолидации и формирования целостных хозяйственных единиц, а их владельцы (наследники) гарантированно получают соответствующие средства;

— выморочная собственность на земельные паи (участки) переходит в земли запаса.

В-четвертых, это владельцы личных крестьянских хозяйств и их члены, присоединившие свои земельные паи к хозяйству для его расширения, а также владельцы семейных фермерских хозяйств и их члены (существующие и новые), имеющие основной интерес к беспрепятственному ведению своего хозяйства в благоприятных условиях, согласно общенациональному интересу и интересу местной территориальной громады, осуществляя комфортную зажиточную жизнедеятельность в здоровой природной среде.

В-пятых, это владельцы сельскохозяйственных предприятий, кооперативов, обществ и других хозяйств, в частности и фермерских, а также владельцы разных агробизнесовых структур, в том числе агрохолдингов, арендующие земельные паи (участки) и другие земельные участки государственной или коммунальной собственности для осуществления пользования природными объектами права собственности украинского народа в их границах. Имеют основной интерес к беспрепятственному ведению своего агробизнеса только методами, согласующимися с требованиями общенационального интереса и интереса местной территориальной громады, где расположены такие участки.

При этом у президента Украины, Верховной Рады и правительства должен быть только один интерес — каким образом обеспечить балансирование всех интересов, которые согласуются с общенациональными и полностью отвечают декларируемым конституционным нормам прямого действия как истинным интересам.