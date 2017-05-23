Южная Корея открыла предупредительный огонь на линии разграничения с КНДР

Такие прецеденты случались и раньше, однако являются очень редкими.
Предполагается, что объектом, который пересек границу, был беспилотным летательным аппаратом. Агентство отмечает, что такие ситуации происходили и раньше, однако в последние годы они являются большой редкостью.КНДР запустила баллистическую ракету.
По данным представителей Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, запуск произведен с полигона в районе города Пукчанг провинции Пионган.
Ракета пролетела порядка 500 км в направлении побережья Японского моря, и упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.
В связи с испытаниями США направили второй авианосец к берегам Корейского полуострова.
США, Япония и Южная Корея инициировали экстренное совещание Совета Безопасности ООН.ZN.UA