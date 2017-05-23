Южная Корея открыла предупредительный огонь на линии разграничения с КНДР

Такие прецеденты случались и раньше, однако являются очень редкими.

Южная Корея открыла предупредительный огонь по неопознанному объекту на границе с КНДР travelask.ru

Вооруженные силы Южной Кореи открыли огонь по "неопознанному объекту", который пересек линию разграничения со стороны. Южнокорейские войска выстреляли около 90 предупредительных пулеметных выстрелов в сторону объекта, отмечает AP

Предполагается, что объектом, который пересек границу, был беспилотным летательным аппаратом. Агентство отмечает, что такие ситуации происходили и раньше, однако в последние годы они являются большой редкостью.

В воскресенье, 21 мая, около 7:59 утра по Гринвичу

По данным представителей Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, запуск произведен с полигона в районе города Пукчанг провинции Пионган.

Ракета пролетела порядка 500 км в направлении побережья Японского моря, и упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

В связи с испытаниями США направили второй авианосец к берегам Корейского полуострова.

США, Япония и Южная Корея инициировали экстренное совещание Совета Безопасности ООН.