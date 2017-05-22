Украина осудила ракетные испытания КНДР

В МИД заявили о необходимости усиления международного давления на Пхеньян.

В МИД заявили о готовности Украины поддержать санкции против КНДР Василий Артюшенко, ZN.UA

Министерство иностранных дел Украины распространило заявление с осуждением

"Украина осуждает последний запуск Корейской Народно-Демократической Республикой баллистической ракеты средней дальности, который грубо нарушает соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН. Несмотря на санкции, введенные международным сообществом, руководство КНДР прибегает к вызывающим агрессивным действиям", – сказано в заявлении от 22 мая.

В документе также говорится, что дальнейшие провокации Пхеньяна требуют ответных мер.

"Украина поддерживает применение всех необходимых мер для возвращения КНДР в международное правовое поле", – подчеркнули в МИД.

В воскресенье, 21 мая, около 7:59 утра по Гринвичу КНДР запустила баллистическую ракету.

По данным представителей Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, запуск произведен с полигона в районе города Пукчанг провинции Пионган.

Ракета пролетела порядка 500 км в направлении побережья Японского моря, и упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

В связи с испытаниями США направили второй авианосец к берегам Корейского полуострова.

США, Япония и Южная Корея инициировали экстренное совещание Совета Безопасности ООН.