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Япония разрабатывает собственные санкции против КНДР

28 мая в 16:16

Власти страны считают санкции эффективным способом обуздания ядерной программы Северной Кореи. 

Япония
В Японии надеются на помощь партнеров, но готовятся справляться с ракетными угрозами КНДР самостоятельно
Правительство Японии приступило к разработке собственного пакета санкции в отношении Северной Кореи после очередного испытания баллистической ракеты, сообщает телекомпания NHK.

Япония планирует убедить Совет Безопасности ООН в необходимости новых санкций против КНДР, и ждет в этом вопросе поддержки от России и Китая, отмечает "РБК-Украина".

Тем не менее, в Токио отмечают, что Россия и Китай, в отличие от США, заняли в этом вопросе позицию дипломатического диалога с КНДР, объясняя тем самым рассмотрение перспектив введения  собственных санкций.

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Ранее сообщалось, что утром 14 мая КНДР провела новый запуск баллистической ракеты. Она преодолела расстояние в 700 километров и достигла высоты почти в две тысячи километров. По данным разведок Южной Кореи и Японии, эта ракета пролетела дальше и выше ракеты среднего радиуса действия, которая была успешно запущена КНДР в феврале этого года. СМИ сообщают, что ракета упала в 90 километрах от России.

Ракетные испытания КНДР осудили Евросоюз, НАТО и ОБСЕ.

Североатлантический Альянс призвал Пхеньян отказаться от ядерного оружия.

По материалам: РБК-Украина
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Тэги ракета санкции КНДР Япония
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