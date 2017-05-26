США и Япония договорились о совместном противостоянии ракетным угрозам Северной Кореи

Команды лидеров государств будут сотрудничать для усиления санкций в отношении КНДР.
"Президент Трамп и премьер-министр Абэ договорились о том, что их команды будут сотрудничать в деле усиления санкций против Северной Кореи, в том числе путем установления и введения санкций в отношении субъектов, поддерживающих ядерные и ракетные программы страны", - подчеркнули там.
Лидеры стран также обсудили дальнейшее укрепление альянса между Японией и США, и расширении возможностей каждой страны сдерживать угрозы КНДР и защищаться от них. Оба политика готовы к полному сотрудничеству в борьбе с терроризмом.
Кроме того, президент США сообщил о готовности к сотрудничеству с другими союзниками и партнерами страны в этом вопросе.
"Соединенные Штаты будут сотрудничать с Японией и Республикой Корея, а также другими союзниками и партнерами по всему миру с целью усиления давления на Северную Корею и демонстрации того, что нынешний путь развития Северной Кореи не является устойчивым", - заявил Трамп.
Ранее сообщалось, что утром 14 мая КНДР провела новый запуск баллистической ракеты. Она преодолела расстояние в 700 километров и достигла высоты почти в две тысячи километров. По данным разведок Южной Кореи и Японии, эта ракета пролетела дальше и выше ракеты среднего радиуса действия, которая была успешно запущена КНДР в феврале этого года. СМИ сообщают, что ракета упала в 90 километрах от России.
Ракетные испытания КНДР осудили Евросоюз, НАТО и ОБСЕ.
Североатлантический Альянс призвал Пхеньян отказаться от ядерного оружия.ТАСС