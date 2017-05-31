Встреча с Путиным стала экзаменом для Макрона - The Guardian

И французский президент его успешно сдал.

Макрон показал Путину готовность к диалогу, но и занял жесткую позицию. EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON

Когда Петр І приехал во Францию в 1717 году, королю Луи XV было всего семь лет. Во время встречи российский царь поднял французского короля и разцеловал, шокировав присутствующих грубым попранием формальностей.

Выставка, посвященная тем событиям стала формальным оправданием для встречи президента Франции Эммануэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным. Но во время их встречи было не так много энтузиазма.

Об этом в редакционной статье пишет The Guardian, добавляя, что встреча была очередным тестом для нового лидера Франции, который стал новичком в международных отношениях. Макрон, который неделю назад сильно сжал руку президента США Дональда Трампа, только ласково похлопал Путина по плечу. Но при этом показал, что он не собирается быть мягкотелым.

Издание напоминает, что французский президент напомнил Путину о преследовании сообщества ЛГБТ, о подавлении неправительственных организаций и политических оппонентов. Все эти его замечания во время совместной с российским президентом пресс-конференции сразу же вызывали воспоминание о том, что Ангела Меркель традиционно закидает российскому авторитарному лидеру. Не исключено, что Макрон проконсультировался с канцлером Германии перед встречей с президентом России.

Издание отмечает, что Макрон продемонстрировал, что жесткие слова можно сочетать с готовностью к диалогу. Французский президент сказал Путину, что готов обсудить партнерство в войне против "Исламского государства". Но при этом он подчеркнул, что не оставит без ответа применение химического оружия в Сирии, а также усилит санкции, если Россия продолжит свою агрессию против Украины. Путин также молча стоял и слушал, как Макрон критикует российские СМИ и называет их распространителями лживой пропаганды.

Это было только началом. Но на встрече с российским лидером, который традиционно выбивает западных коллег из колеи, Макрон показал себя сильнее, чем казалось. Он относится к дипломатии как к жесткой договоренности, а не романтического случая из истории 18-го века. Одновременно он предложил Путину другой путь, который ему рано или поздно придется принять.

С приближением парламентских выборов во Франции, Макрон пытается консолидировать власть, выходя за пределы традиционного деления на "левый" и "правый" подход. Он знает, что демонстрация вежливой жесткости Путину поможет ему занять позицию государственника. Но этому правильному сочетанию давления и стимулирования, которое Макрон применил к сегодняшнему "царю", надо отдать должное.

Тем временем, издание The Economist писало, что Макрон на Путине продемонстрировал свой подход к внешней политике. Встреча в Версале должна была перезагрузить франко-российские отношения. В прошлом году Путин отменил визит в Париж после того, как тогдашний французский президент Франсуа Олланд отменил свою поездку в Москву из-за российских бомбардировок в сирийском Алеппо. Также Олланд отказался продавать два корабля класса "Мистраль", построенные для России, учитывая российскую аннексию Крыма.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон принял президента России Владимира Путина 29 мая в Версальском дворце. Переговоры президентов продолжались три часа.

Как сообщалось, лидеры Франции и Росси собирались обсудить работу "нормандского формата", Минские договоренности, ситуацию в Сирии, Ливии и КНДР.