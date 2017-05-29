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Переговоры Макрона и Путина продолжались три часа

29 мая в 18:26

Французский президент принимал российского лидера в Версальском дворце.

Макрон Путин
Макрон принял Путина в Версале
Vladimir Putin / Twitter
Переговоры президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина завершились спустя три час после их начала.

Французский президент принимал кремлевского лидера в Версальском дворце. После встречи у входа в резиденции президента Франции главы государств приступили к переговорам в узком составе, затем встреча продолжилась в расширенном составе в формате обеда.

Ожидается, что в ближайшее время президенты выйдут к прессе, сделают заявления и дадут совместную пресс-конференцию.


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Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон принял президента России Владимира Путина 29 мая в Версальском дворце, где в это время проходит выставка, посвященная визиту Петра І во Францию в 1717 году, которую французская сторона проводит совместно с петербургским Эрмитажем.

Как сообщалось, лидеры Франции и Росси собирались обсудить работу "нормандского формата", Минские договоренности, ситуацию в Сирии, Ливии и КНДР.

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Тэги Путин Макрон Франция Россия
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