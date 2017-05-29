Переговоры Макрона и Путина продолжались три часа

Французский президент принимал российского лидера в Версальском дворце.

Макрон принял Путина в Версале Vladimir Putin / Twitter

Переговоры президентов Франции и Россиизавершились спустя три час после их начала.

Французский президент принимал кремлевского лидера в Версальском дворце. После встречи у входа в резиденции президента Франции главы государств приступили к переговорам в узком составе, затем встреча продолжилась в расширенном составе в формате обеда.

Ожидается, что в ближайшее время президенты выйдут к прессе, сделают заявления и дадут совместную пресс-конференцию.

Dialogue et exigence. Arrivée de Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie au @CVersailles. pic.twitter.com/eCTQQgtzP5 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 29 травня 2017 р.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон принял президента России Владимира Путина 29 мая в Версальском дворце, где в это время проходит выставка, посвященная визиту Петра І во Францию в 1717 году, которую французская сторона проводит совместно с петербургским Эрмитажем.

Как сообщалось, лидеры Франции и Росси собирались обсудить работу "нормандского формата", Минские договоренности, ситуацию в Сирии, Ливии и КНДР.