Макрон встретится с Путиным в Париже на следующей неделе

Российский президент под предлогом выставки прибудет в Париж.

Путин приедет к Макрону "на выставку". Утро.ru

В Елисейском дворце подтвердили, что президент Франции Эммануэль Макрон встретится с президентом России Владимиром Путиным 29 мая.

Их встреча состоится в Версальском дворце, где в это время пройдет выставка, посвященная визиту Петра І во Францию в 1717 году, которую французская сторона проводит совместно с петербургским Эрмитажем.

Ранее российские СМИ сообщали, что Путин отправится во Францию с "незапланированным визитом" под предлогом открытия выставки. Но повестка дня самим лишь искусством не ограничится, и российский президент рассчитывает на возможность познакомиться с новым лидером Франции.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным дальнейшее взаимодействие по урегулированию конфликта в Украине в рамках "нормандского формата".

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что выборы президента Франции не изменили работу Нормандского формата, в котором Париж с самого начала берет активное участие.

Напомним, 7 мая состоялся второй тур выборов президента Франции, в котором встретились независимый центрист Эммануэль Макрон и ультраправая лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен. За лидера движения "Вперед!" Эммануэля Макрона проголосовали 66,1% избирателей.