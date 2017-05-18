Макрон и Путин обсудили дальнейшее взаимодействие в рамках "нормандского формата" – Кремль

У Путина войну в Донбассе назвают "внутриукраинским кризисом".

Путин и Макрон поговорили по телефону Утро.ru

Президент Францииобсудил с президентом РФ Владимиром Путиным дальнейшее взаимодействие по урегулированию конфликта в Украине в рамках "нормандского формата".

Как сообщается на официальном сайте президента РФ, данная тема была затронута в ходе телефонного разговора между лидерами стран.

"Условлено совместно работать по актуальным международным и региональным вопросам, включая борьбу с терроризмом. Подчёркнута, в частности, важность дальнейшего взаимодействия в рамках "нормандского формата" по урегулированию внутриукраинского кризиса на основе Минских соглашений", – говорится в сообщении Кремля.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что выборы президента Франции не изменили работу Нормандского формата, в котором Париж с самого начала берет активное участие.

Напомним, 7 мая состоялся второй тур выборов президента Франции, в котором встретились независимый центрист Эммануэль Макрон и ультраправая лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен. За лидера движения "Вперед!" Эммануэля Макрона проголосовали 66,1% избирателей.