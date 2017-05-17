Макрон сформировал правительство

В него вошли представители разных политических сил.

Министром иностранных дел стал социалист Жан-Ив Ле Дриан, министром обороны - депутат Европарламента от центристского Демократического движения Сильви Гулар. Мэр Лиона, социалист Жерар Коллон возглавил министерство внутренних дел. Портфель министра экономики получил представитель правоцентристской консервативной парии "Республиканцы" Брюно Ле Мэр. 15 мая его однопартиец Эдуар Филипп был назначен премьер-министром. Правовое ведомство возглавил центристский политик и писатель, сторонник Макрона Франсуа Байру. Двукратная олимпийская чемпионка в фехтовании Лора Флессель стала министром спорта.

Макрон обещал поддерживать и гендерный баланс, назначая министров, однако обозреватели отмечают, что пока женщине досталось только одно из пяти ведущих ведомств - оборонное.