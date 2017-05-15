Макрон официально назвал нового премьер-министра Франции

Новый кабинет министров будет представлен в среду.

Макрон решил выбрать правоцентриста на должность нового премьера Facebook/Emmanuel Macron

Президент Францииназвал нового премьер-министра страны, которым стал Эдуард Филипп. Бывший мэр Гавра станет ответственным за проведение реформ, которые декларировал новый президент страны, сообщает Bloomberg

Макрон пока сообщил о своем выборе с премьер-министром, тогда как весь кабинет будет презентован на заседании в среду. 46-летний Филипп, является членом партии Республиканцев и входи в группу, которая поддерживала Алана Жупе в президентской кампании. Выбрав этого кандидата, Макрон еще больше расширил свою поддержку накануне парламентских выборов, которые состоятся 11 и 18 июня. Макрон нуждается в большинстве или хотя бы в достаточном для коалиции представительстве в парламенте. Не получив этого, новый президент окажется в подвешенном состоянии, без возможности воплотить свои предвыборные обещания экономических реформ.

Эдуард Филипп Facebook/Edouard Philippe

Расколов накануне партию Социалистов, Макрон рискует расколоть и республиканскую партию, поддерживая крыло молодых либеральных реформаторов.

В студенческие годы Филипп баллотировался от партии Социалистов, позже он имел разноплановую карьеру от юридической практики, до выборных должностей в политике. При этом Филипп сам не собирается баллотироваться в предстоящих выборах.

Напомним, 7 мая состоялся второй тур выборов президента, в котором встретились независимый центрист Эммануэль Макрон и ультраправая лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен. За лидера движения "Вперед!" Эммануэля Макрона проголосовали 66,1% избирателей.

Церемония инаугурации избранного президента Франции Эммануэля Макрона состоялась 14 мая, поскольку именно в этот день в полночь истекает срок полномочий его предшественника Франсуа Олланда.

Подробнее о перспективах внутренней и внешней политики Франции, а также о создании политической силы Эммануэля Макрона читайте в материале Алексея Куропятника "Франция с новым президентом: что дальше" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".