Во Франции состоялась инаугурация Макрона

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Победитель президентской гонки стал официальным главой государства.

Макрон стал новым официальным президентом Франции Facebook/Emmanuel Macron

Инаугурациясостоялась в воскресенье, 14 мая, в Елисейском дворце. Председатель Конституционного совета Франции Лоран Фабиус провозгласил Макрона президентом страны.

"Вы вступаете в должность и становитесь восьмым президентом Французской Республики", - отметил Фабиус в своем обращении.

Председатель Конституционного совета напомнил, что за Макрона на выборах президента страны "проголосовали более 20 млн французов", а также назвал прошедшую избирательную кампанию "беспрецедентной по своей напряженности". Кроме того, Фабиус напомнил новоизбранному президенту о том, что он также становится и главнокомандующим Вооруженными силами Франции.

"Вы воплощаете теперь собой надежды Франции", - подчеркнул он.

И призвал нового главу государства обеспечить стабильность и мир в стране, "утихомирить страсти" между правыми, центристскими и левыми силами, а также разобраться с проблемами радикализации в рядах мусульман Франции.

Согласно протоколу, генерал Бенуа Пюга, Великий канцлер Ордена Почетного легиона, передал Эммануэлю Макрону золотую нагрудную цепь Великого магистра Ордена, а также награду высшей степени Ордена, сделав его кавалером Большого креста. Все присутствующие смогли увидеть золотую цепь Великого магистра Ордена Почетного легиона, после чего Эммануэль Макрон подписал документ, удостоверяющий, что он вступил в должность Великого магистра.

Церемония инаугурация Эммануэля Макрона началась со встречи с его коллегой, бывшим президентом Франции Франсуа Олландом, срок полномочий которого истекает сегодня в полночь.

Позже на крыльце Елисейского дворца прошла церемония прощания Макрона и Олланда. Политики побеседовали друг с другом в президентском кабинете более часа, хотя предварительно беседа должна была продолжаться не более 25 минут, после чего обменялись друг с другом теплыми словами и рукопожатиями. Макрон также пустился со своим предшественником с крыльца дворца и проводил его до машины, что, согласно протоколу, является демонстрацией уважения к бывшему главе государства. Вступая на пост президента Франции в 2012 году, Франсуа Олланд не проводил Николя Саркози от дверей дворца, быстро отвернулся от него и ушел. Позже он вынужден был публично извиниться за свои действия, носившие оскорбительный характер по отношению к предшественнику.

Бывший президент Франции посетит штаб-квартиру Французской социалистической партии, где проведет встречу с деятелями партии, ее депутатами и сенаторами, а затем отправится на торжественный ужин в узком кругу.

Франсуа Олланд получит от государства служебную квартиру, несколько оплачиваемых помощников, охрану, шофера и машину.

Напомним, 7 мая состоялся второй тур выборов президента Франции, в котором встретились независимый центрист Эммануэль Макрон и ультраправая лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен. За лидера движения "Вперед!" Эммануэля Макрона проголосовали 66,1% избирателей.

Подробнее о перспективах внутренней и внешней политики Франции, а также о создании политической силы Эммануэля Макрона читайте в материале Алексея Куропятника "Франция с новым президентом: что дальше" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".