Макрон думает назначить новым французским премьером республиканца - СМИ

Назначение Эдуарда Филиппа премьером поможет Макрону найти союзников среди умеренных консерваторов.
Назначение премьер-министром Республиканца, а не члена своей партии или же представителя Социалистов, часть которых решила перейти в команду Макрона, поможет новому президенту получить поддержку умеренных консерваторов. В свою очередь это будет означать попадание в новое правительство и других республиканцев.
Церемония инаугурации избранного президента Франции Эммануэля Макрона состоялась 14 мая, поскольку именно в этот день в полночь истекает срок полномочий его предшественника Франсуа Олланда.
Подробнее о перспективах внутренней и внешней политики Франции, а также о создании политической силы Эммануэля Макрона читайте в материале Алексея Куропятника "Франция с новым президентом: что дальше" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA