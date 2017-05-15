Макрон думает назначить новым французским премьером республиканца - СМИ

Назначение Эдуарда Филиппа премьером поможет Макрону найти союзников среди умеренных консерваторов.

Сегодня Макрон должен будет назвать имя нового премьера Франции Facebook/Emmanuel Macron

Президент Франции Эммануэльсегодня должен будет назначить нового премьер-министра страны. Во многих французских СМИ публиковалась информация, что новым премьером Франции может стать член Республиканской партии Эдуард Филипп, сообщает BBC

Назначение премьер-министром Республиканца, а не члена своей партии или же представителя Социалистов, часть которых решила перейти в команду Макрона, поможет новому президенту получить поддержку умеренных консерваторов. В свою очередь это будет означать попадание в новое правительство и других республиканцев.

Напомним, 7 мая состоялся второй тур выборов президента, в котором встретились независимый центрист Эммануэль Макрон и ультраправая лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен. За лидера движения "Вперед!" Эммануэля Макрона проголосовали 66,1% избирателей.

Церемония инаугурации избранного президента Франции Эммануэля Макрона состоялась 14 мая, поскольку именно в этот день в полночь истекает срок полномочий его предшественника Франсуа Олланда.

Подробнее о перспективах внутренней и внешней политики Франции, а также о создании политической силы Эммануэля Макрона читайте в материале Алексея Куропятника "Франция с новым президентом: что дальше" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".