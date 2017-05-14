В начале следующей недели во Франции может быть сформировано новое правительство - СМИ

Премьер-министр страны может быть назначен уже в понедельник.
При этом новое правительство страны может быть сформировано во вторник, 16 мая, отмечает издание.
Напомним, 7 мая состоялся второй тур выборов президента Франции, в котором встретились независимый центрист Эммануэль Макрон и ультраправая лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен. За лидера движения "Вперед!" Эммануэля Макрона проголосовали 66,1% избирателей.
Церемония инаугурации избранного президента Франции Эммануэля Макрона состоялась 14 мая, поскольку именно в этот день в полночь истекает срок полномочий его предшественника Франсуа Олланда.
Подробнее о перспективах внутренней и внешней политики Франции, а также о создании политической силы Эммануэля Макрона читайте в материале Алексея Куропятника "Франция с новым президентом: что дальше" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA