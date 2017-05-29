Макрон с Путиным во время встречи обсудят Украину

Другими важными темами в повестке встречи будут Сирия, Ливия, а также КНДР.

Макрон и Путин во время своей встречи уделят особое внимание Украине Утро.ru

Украина будет занимать важное место в переговорах президента Франциис президентом России Владимиром Путиным, в рамках обсуждения "нормандского формата". Кроме того, президенты обсудят ядерную проблему КНДР, а также ситуацию в Сирии и Ливии.

В администрации президента России сообщили, что надеются договориться про более тесное сотрудничество в рамках "нормандского формата", а также про безальтернативность Минских соглашений.

Напомним, президент ФранцииВладимиром Путиным 29 мая.

Их встреча состоится в Версальском дворце, где в это время пройдет выставка, посвященная визиту Петра І во Францию в 1717 году, которую французская сторона проводит совместно с петербургским Эрмитажем.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что выборы президента Франции не изменили работу Нормандского формата, в котором Париж с самого начала берет активное участие.