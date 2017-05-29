Макрон с Путиным во время встречи обсудят Украину

Другими важными темами в повестке встречи будут Сирия, Ливия, а также КНДР.
В администрации президента России сообщили, что надеются договориться про более тесное сотрудничество в рамках "нормандского формата", а также про безальтернативность Минских соглашений.Эммануэль Макрон встретится с президентом России Владимиром Путиным 29 мая.
Их встреча состоится в Версальском дворце, где в это время пройдет выставка, посвященная визиту Петра І во Францию в 1717 году, которую французская сторона проводит совместно с петербургским Эрмитажем.
Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что выборы президента Франции не изменили работу Нормандского формата, в котором Париж с самого начала берет активное участие.Интерфакс-Украина