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Макрон с Путиным во время встречи обсудят Украину

29 мая в 09:39

Другими важными темами в повестке встречи будут Сирия, Ливия, а также КНДР.

Путин и Макрон
Макрон и Путин во время своей встречи уделят особое внимание Украине
Утро.ru
Украина будет занимать важное место в переговорах президента Франции Эммануэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным, в рамках обсуждения "нормандского формата". Кроме того, президенты обсудят ядерную проблему КНДР, а также ситуацию в Сирии и Ливии.

В администрации президента России сообщили, что надеются договориться про более тесное сотрудничество в рамках "нормандского формата", а также про безальтернативность Минских соглашений.

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Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон встретится с президентом России Владимиром Путиным 29 мая.

Их встреча состоится в Версальском дворце, где в это время пройдет выставка, посвященная визиту Петра І во Францию в 1717 году, которую французская сторона проводит совместно с петербургским Эрмитажем.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что выборы президента Франции не изменили работу Нормандского формата, в котором Париж с самого начала  берет активное участие.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги президент Франция Россия Путин Макрон Украина
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