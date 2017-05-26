Активисты обратились к Макрону с призывом помочь в освобождении политзаключенных Кремля

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Украинские правозащитники также призвали французского лидера усилить санкции против РФ.

Украинские активисты написали открытое письмо Макрону Wikimedia commons

Активисты "Крымской правозащитной группы", Объединения родственников политзаключенных Кремля и сотрудники редакции журнала "Черноморская безопасность" подготовили открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону, в котором призвали его оказать содействие в освобождении украинских политических заключенных в РФ.

Данный документ представила в Facebook глава Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Анна Гопко. В письме указывается, что обращение к французскому лидеру связано с намеченным на 29 мая визитом в Париж президента РФ Владимира Путина.

Российский лидер, как отмечается в обращении, "стоит на вершине пирамиды авторитарно-репрессивной клептократии России, которая творит произвол на оккупированных территориях Украины, организовывает политические преследования граждан Украины".

"Олег Сенцов, Александр Кольченко, Ахтем Чийгоз, Руслан Зейтуллаев, Арсен Джеппаров, Евгений Панов, Андрей Захтей, Редван Сулейманов, Владимир Присич, Дмитрий Штибликов, Алексей Бессарабов, Владимир Дудка, Алексей Стогний, Глеб Шаблий, Владимир Балух – это далеко не полный перечень тех, кто репрессирован в Крыму, подвергается издевательствам и пыткам, кому после многих месяцев пребывания под стражей отказывают в независимой правозащите. О некоторых из них вообще ничего не известно потому что к ним не допускают независимых адвокатов", – говорится в обращении.

Авторы письма подчеркивают, что Европарламент в своей резолюции по Крыму от 16 марта отметил ответственность российской оккупационной власти за политическое преследование десятков активистов, незаконные аресты, пытки, нарушения свободы слова и прессы.

"Призываем Вас, господин Президент, откровенно выразить Владимиру Путину наше требование освобождения всех политических пленников Кремля. Также, вслед за европейскими парламентариями, призываем Вас усилить режим санкций против России за преследование, незаконное содержание под стражей и пытки инакомыслящих на оккупированных территориях. Надеемся, что для новой Франции политика поддержки и защиты прав и свобод человека будет приоритетной", – заключают авторы письма.

Facebook/Hanna Hopko

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон встретится с президентом России Владимиром Путиным 29 мая.

Их встреча состоится в Версальском дворце, где в это время пройдет выставка, посвященная визиту Петра І во Францию в 1717 году, которую французская сторона проводит совместно с петербургским Эрмитажем.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что выборы президента Франции не изменили работу Нормандского формата, в котором Париж с самого начала берет активное участие.