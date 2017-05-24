Порошенко и Макрон активизируют работу в Нормандском формате

Президенты Украины и Франции поговорили по телефону.

Порошенко и Макрон пообщались по телефону president.gov.ua Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с новоизбранным Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном , сообщается на сайте украинского президента.

Порошенко поздравил Макрона с избранием на пост президента Французской Республики и выразил уверенность, что с его победой Украина получила настоящего союзника на пути восстановления суверенитета и территориальной целостности.

Президенты также обсудили ситуацию на Донбассе. Порошенко привел факты нарушения Россией Минских договоренностей.

Петр Порошенко и Эммануэль Макрон также высказались за активизацию работы в Нормандском формате.