Порошенко и Макрон активизируют работу в Нормандском формате

Президенты Украины и Франции поговорили по телефону.
Порошенко и Макрон пообщались по телефону
president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с новоизбранным Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном
, сообщается на сайте украинского президента.
Порошенко поздравил Макрона с избранием на пост президента Французской Республики и выразил уверенность, что с его победой Украина получила настоящего союзника на пути восстановления суверенитета и территориальной целостности.
Президенты также обсудили ситуацию на Донбассе. Порошенко привел факты нарушения Россией Минских договоренностей.
Петр Порошенко и Эммануэль Макрон также высказались за активизацию работы в Нормандском формате.
Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что выборы президента Франции не изменили работу Нормандского формата, в котором Париж с самого начала берет активное участие.