Топ Новости
<
>

Порошенко и Макрон активизируют работу в Нормандском формате

24 мая в 22:34

Президенты Украины и Франции поговорили по телефону. 

Порошенко Макрон
Порошенко и Макрон пообщались по телефону
president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с новоизбранным Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, сообщается на сайте украинского президента. 
 
Порошенко поздравил Макрона с избранием на пост президента Французской Республики и выразил уверенность, что с его победой Украина получила настоящего союзника на пути восстановления суверенитета и территориальной целостности.
 
Президенты также обсудили ситуацию на Донбассе. Порошенко привел факты нарушения Россией Минских договоренностей. 
 
Петр Порошенко и Эммануэль Макрон также высказались за активизацию работы в Нормандском формате. 
 
 
Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что выборы президента Франции не изменили работу Нормандского формата, в котором Париж с самого начала  берет активное участие.
Читайте также
Тэги президент Порошенко Франция Украина активы норма Макрон работа форма республика телефон Минск
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.30
EUR 29.50
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...