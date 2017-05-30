Путин во Франции столкнулся с миром, который сам создал - RFERL

Владимир Путин во время визита во Францию получил не только пышный прием в Версале, но и публичную порку от президента Эммануэля Макрона.

Путин вчера почувствовал неприятный вкус реальности, которую сам создал. EPA / LINTAO ZHANG

39-летний французский лидер Эммануэль Макрон отчитал 64-летнего ветерана КГБза вмешательство в выборы, за вторжение в Сирию и преследование ЛГБТ-сообщества в России.

Об этом пишет обозреватель Radio Liberty и Radio Free Europe Брайан Уитмор.

Макрон даже использовал выставку, посвященную Петру І, которая и стала оправданием для визита Путина, чтобы отругать властителя Кремля. Французский президент хитро заметил, что царь Петр І был "символом России, которая хотела открыться Европе". Сигнал между строк был четким: "Вы, господин Путин, не Петр І".

Как прокомментировал встречу обозреватель Daily Beast Кристофер Дики, "ветеран хитроумного КГБ, защитник мировых диктаторов и подрывник демократических выборов выглядел так, будто он хотел спрятаться за кулисами зала Сражений в Версале".

Но результатом вчерашней встречи было не только то, что Макрон, который выступил открытым еврофилом, взял верх над покровителем европейских ксенофобов. По мнению Уитмора, важно то, что это произошло во Франции. Ведь эта страна долгое время была лучшим другом России в Европе. Она была членом ЕС, на которого Москва долго могла положиться, ведя борьбу со своего угла. И вот Путин превратил Францию в яростного критика России. Поэтому он имел возможность почувствовать вкус реальности, которую сам создал.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон принял президента России Владимира Путина 29 мая в Версальском дворце. Переговоры президентов продолжались три часа.

Как сообщалось, лидеры Франции и Росси собирались обсудить работу "нормандского формата", Минские договоренности, ситуацию в Сирии, Ливии и КНДР.