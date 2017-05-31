Макрон на Путине продемонстрировал свой подход к внешней политике - The Economist

Похоже, президент Франции собирается усилить значение своей страны на международной арене.

Макрон показал Путину жесткость, когда он приехал улучшать отношения. Vladimir Putin / Twitter

В республиканской стране прием вряд ли мог бы быть более королевским. Ровно 300 лет после того, как молодой Луи XV принял царя Петра І в Версале, чтобы продемонстрировать ему королевское великолепие, президент Франции Эммануэль Макрон выбрал те же декорации для приема президента России

Золотой листок на дворце сверкал под весенним сонем. Часовые в шлемах с кисточками выстроились вдоль красного ковра, когда Путин сделал шаг из лимузина. Но если символизм встречи 29 мая говорил о дружественности, она на самом деле показала внутреннюю жесткость 39-летнего президента Франции, который в дипломатии новичок.

Об этом пишет The Economist, после двухчасовой встречи Макрон назвал переговоры "прямыми и откровенными", что на дипломатическом жаргоне означает, что разговор на самом деле был напряженным. Когда Путин стоял рядом с ним в Зале битв, Макрон сказал, что его "красной линией" будет применение химического оружия в Сирии. Он предостерег Путина, что Франция не будет "слабой" и нерешительной в реакции на новые зверства.

Макрон также сказал, что он и президент России согласились собраться на новые переговоры вместе с лидерами Германии и Украины, чтобы обсудить мирный процесс в Донбассе. Однако, наиболее знаковым было то, как президент Франции раскритиковал российские СМИ за распространение пропаганды и дезинформации, назвав российских журналистов "агентами влияния", которые распространяют "ложь". Путин, который стоял рядом, остался молчаливым.

Встреча в Версале должна была перезагрузить франко-российские отношения. В прошлом году Путин отменил визит в Париж после того, как тогдашний французский президент Франсуа Олланд отменил свою поездку в Москву из-за российских бомбардировок в сирийском Алеппо. Также Олланд отказался продавать два корабля класса "Мистраль", построенные для России, учитывая российскую аннексию Крыма. Макрон на этой неделе подчеркнул, что озвучить различия важно для того, чтобы подвинуться вперед. Его соратники говорят, что новый президент Франции хотел добиться "требовательного диалога".

"Важно, чтобы Россия не действовала в изоляции. Потому что тогда она становится опасной", - сказал один из соратников Макрона.

В Париже объяснили, что хотели бы давать России международный ответ, пока Германия занята внутренними вопросами и выборами.

Макрон - новичок в мировой политике, поэтому никто не знал, чего от него ждать. Но контуры его подхода начали вырисовываться после нескольких дней, которые он провел на саммите НАТО на прошлой неделе в Брюсселе, а также на встрече G7 на Сицилии. Стало понятно, что французский президент внимателен к символам и жестам. Жестко сжав руку президенту США Дональду Трампу, Макрон признался, что это было "не случайно". Он позже добавил, что важно добиться уважения от лидеров Америки, России или Турции, чья дипломатия базируется на балансе сил.

В широком смысле Макрон хочет сохранить геостратегическую независимость Франции, укрепить ее голос на глобальной арене с помощью сплоченной Европы. На любой вопрос Франция и Германия будут давать ответ первыми. Макрон выбрал Берлин для своей первой зарубежной поездки, а также подал сигнал Ангеле Меркель на саммите G7.

Он хочет, чтобы его страна снова стала важным и надежным партнером для Германии после проведения реформ. Но он также видит глобельне значение Франции, которая остается величайшей военной державой в континентальной Европе. Дипломатическая неопытность Макрона может оказаться не так недостатком, как возможность начать заново. На этой неделе на встрече с Путиным он показал, что может быть не только симпатичным для публики. Теперь ему нужно продемонстрировать, что он способен применить шикокий спектр навыков для достижения целей.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон принял президента России Владимира Путина 29 мая в Версальском дворце. Переговоры президентов продолжались три часа.

Как сообщалось, лидеры Франции и Росси собирались обсудить работу "нормандского формата", Минские договоренности, ситуацию в Сирии, Ливии и КНДР.