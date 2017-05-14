В Турции почтили память жертв депортации крымских татар

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В Анкаре прошел митинг памяти.

В Турции вспоминали депортацию Агентство Анадолу В столице Турции Анкаре прошел митинг, приуроченной к 73-й годовщине депортации, передает агентство Анадолу

В мероприятии приняли участие посол Украины в Турции Андрей Сибига, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, глава Общества культуры и солидарности крымских татар Мукремин Шахин.

Участники акции несли флаги крымских татар, а перед трибуной был выставлен плакат с фотографией народного депутата Украины Мустафы Джемилева с надписью "Мы рядом с тобой!"

Посол Украины в Турции напомнил о преступлениях, совершенных 73 года назад советскими властями в Крыму. Дипломат назвал депортацию крымских татар трагедией целого народа.

"Крымские татары рука об руку с украинским народом прошли сложные испытания периода коммунистического режима и противостоят российской империи. Мы сделаем все возможное, чтобы депортация крымских татар была признана во всем мире в качестве акта геноцида", - сказал посол.