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В Турции почтили память жертв депортации крымских татар

14 мая в 00:39
В Анкаре прошел митинг памяти. 
Турция митинг
В Турции вспоминали депортацию
Агентство Анадолу
В столице Турции Анкаре прошел митинг, приуроченной к 73-й годовщине депортации, передает агентство Анадолу.  
 
В мероприятии приняли участие посол Украины в Турции Андрей Сибига, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, глава Общества культуры и солидарности крымских татар Мукремин Шахин.
 
Участники акции несли флаги крымских татар, а перед трибуной был выставлен плакат с фотографией народного депутата Украины Мустафы Джемилева с надписью "Мы рядом с тобой!"
 
Посол Украины в Турции напомнил о преступлениях, совершенных 73 года назад советскими властями в Крыму. Дипломат назвал депортацию крымских татар трагедией целого народа.
 
"Крымские татары рука об руку с украинским народом прошли сложные испытания периода коммунистического режима и противостоят российской империи. Мы сделаем все возможное, чтобы депортация крымских татар была признана во всем мире в качестве акта геноцида", - сказал посол. 
 
 
Прокуратура АР Крым (базируется в Киеве) в 2017 году завершит расследование уголовного производства о депортации советской властью крымскотатарского народа в мае 1944 года, сейчас по этому делу проводится демографическая экспертиза, сообщил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов.
По материалам: Агентство Анадолу
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