В Турции автобус упал в пропасть, 20 погибших и 11 раненых

Полиция уточняет гражданство погибших.
Известно, что в автобусе находились в основном женщины и дети. Полиция уточняет гражданство погибших.
#HaberDetay Muğla'da gerçekleşen kazada arama çalışmaları sonlandırıldı.Enkaz kaldırma işlemi başlatıldı pic.twitter.com/PDjHy9LltU— Az Önce Oldu (@azonceoldu) 13 травня 2017 р.
#HaberDetay Ak Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk: Kaza yapan aracın muhtemelen freni patlamış pic.twitter.com/Y2GKsijF5R— Az Önce Oldu (@azonceoldu) 13 травня 2017 р.
Muğla- Marmaris karayolunun Sakar Geçidi mevkiinde tur otobüsü devrildi. Muğla Valisi kazada 17 kişi öldü 13 de yaralalı olduğunu bildirdi pic.twitter.com/vqZAVDTGq3— gülizar bahşi (@glzrbhs) 13 травня 2017 р.
Ранее сообщалось, что на севере Индии автобус сорвался с горной дороги на высоте 200 метров и упал в ущелье в результате чего погибли 44 человека.ZN.UA