Топ Новости
<
>

В Турции автобус упал в пропасть, 20 погибших и 11 раненых

13 мая в 15:10

Полиция уточняет гражданство погибших.

ДТП
В Турции автобус с людьми перевернулся и сорвался в пропасть
ТАСС
На трассе Мугла-Анталья автобус с туристами перевернулся и упал в пропасть, в результате чего погибли 20 человек и 11 ранены, сообщают турецкие СМИ.

Известно, что в автобусе находились в основном женщины и дети. Полиция уточняет гражданство погибших.

 

 

 

 

Читайте также: Боевики в Донбассе регулярно попадают в ДТП с участием бронетехники – ИС

Ранее сообщалось, что на севере Индии автобус сорвался с горной дороги на высоте 200 метров и упал в ущелье в результате чего погибли 44 человека. 

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги автобус погибшие гражданство
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.47
EUR 28.79
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...
НОВОСТИ ДРУГИХ РЕСУРСОВ